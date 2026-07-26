Karen 好丘山茶花可頌開箱｜假日限定花朵可頌開賣！杏仁肉桂、柑橘巧克力、臻品原味一次品嚐

AI重點 文章重點整理： 重點一： 好丘推出假日限定山茶花可頌，外型如山茶花盛放。

好丘推出假日限定山茶花可頌，外型如山茶花盛放。 重點二： 三款口味包含原味、柑橘巧克力與全新杏仁肉桂。

三款口味包含原味、柑橘巧克力與全新杏仁肉桂。 重點三：8/31前可領68元嚐鮮券，首賣再送咖啡買1送1券。

每到夏天，我最期待的，不是安排一場遠行，而是替自己留一段放慢腳步的午後。

一杯咖啡、一份甜點，就足以讓整天的節奏慢下來。

最近，就被一款外型美到讓人捨不得吃的可頌吸引了目光。

原本以為只是外觀討喜，沒想到真正吃進嘴裡後，反而更讓我驚喜。

這次品嚐的是 好丘 Good Cho’s 全新推出的「山茶花可頌（Bite into bloom!）」，把法式可頌做成像山茶花盛開般的立體造型，不只拍照很美，層層堆疊的酥香口感，也讓人忍不住一口接著一口。

好丘山茶花可頌｜把可頌變成一朵盛開的花

第一次看到山茶花可頌時，真的有一種「這真的是可頌嗎？」的感覺。

不同於印象中的長條可頌，好丘將可頌做成立體花朵造型，一瓣一瓣像山茶花綻放，每一顆都很有藝術感。

仔細了解才知道，每顆山茶花可頌都是由職人手工製作，經過層層壓褶、揉捲與塑形，才能呈現這樣漂亮又有層次的外型。

除了造型吸睛之外，製作原料也相當講究，使用荷蘭皇家認證奶油、日本高級法國粉搭配台灣在地小麥，讓可頌在酥脆之外，也保留了溫潤的麥香與奶油香氣。

難怪一拿到手，香味就一直飄出來。

三種口味一次開箱｜每一款都有自己的個性

這次一次品嚐三種口味，我自己完全可以理解為什麼大家會想全部收藏。

臻品原味｜最能感受可頌本身的魅力

如果喜歡法式可頌最純粹的奶油香，那一定要先吃原味。

一靠近就能聞到濃濃奶油香氣，外層酥脆，裡面則保有柔軟又細緻的層次。

每咬一口，都能感受到奶油與麥香慢慢散開。

沒有過多調味，反而最能吃出職人工法帶來的層次感。

柑橘巧克力｜一口咬下真的有驚喜

原本以為只是巧克力口味。

沒想到咬開之後，裡面居然藏著滑順巧克力內餡！

濃郁巧克力搭配淡淡柑橘香氣，不會甜得太厚重，反而因為柑橘的酸甜，讓整體變得更清爽。

這款我自己覺得很適合配黑咖啡，一甜一苦，剛剛好。

杏仁肉桂｜肉桂控真的不要錯過

三款裡面，我最驚艷的是全新推出的 杏仁肉桂。

還沒入口，就先被肉桂香氣吸引。

那種溫暖、舒服的肉桂香，不是過於刺激，而是越聞越療癒。

搭配台灣黑糖與杏仁香氣，整體層次比一般肉桂捲更豐富。

酥脆的可頌外皮包裹著香甜內餡，每一口都吃得到濃濃肉桂香。

如果你本來就是肉桂控，我真的覺得這款會很容易直接圈粉。

不只是漂亮，更是真的好吃🌸

現在很多甜點都很漂亮。

但偶爾會遇到「拍照很美，吃起來普通」的情況。

山茶花可頌讓我喜歡的地方，是它沒有因為造型而犧牲口感。

外層真的酥！！！

裡面的層次也很分明。

每一種口味都有自己的特色，不會只是換個外皮或撒不同粉末而已，而是真的能吃出不同風味。

也因為外型實在太漂亮，不管放在咖啡旁、野餐墊上，還是下午茶餐盤，都非常好拍，完全就是近期很適合分享到 IG 的甜點。

假日限定販售｜夏天值得安排的一場下午茶

目前 好丘山茶花可頌 採假日限定販售，三款口味包含：

* 臻品原味（$89）

* 柑橘巧克力（$99）

* 杏仁肉桂（$99）

另外，即日起至 8/31，加入好丘 LINE 官方帳號即可領取山茶花可頌嚐鮮券，每人可享一次 68 元優惠價（不限口味）。

首賣期間購買山茶花可頌，還會加贈 COFFEE LAW 咖啡買一送一券，數量有限，送完為止，想嚐鮮的人可以把握活動期間。

Karen 品嚐心得

我一直都很相信，美食不一定要多昂貴。

真正讓人記住的，往往是某個舒服的午後、一杯咖啡，以及一份讓人心情變好的甜點。

好丘這次推出的 山茶花可頌，對我來說，就是這樣的存在。

漂亮，但不是只有漂亮；香氣濃郁，但吃起來又不會覺得負擔太重。

尤其杏仁肉桂真的讓我印象非常深刻，肉桂香一路從第一口延續到最後一口，喜歡肉桂的人，我相信很難不愛。

如果最近也想替生活增加一點儀式感，不妨挑個假日下午，到好丘帶一顆山茶花可頌，再配上一杯喜歡的咖啡，替忙碌的日常留下一段剛剛好的悠閒時光。