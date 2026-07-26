台中室內景點推薦｜輝葉放空站台中英才店開箱，放空、按摩、喝咖啡一次滿足

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台中英才店結合按摩椅、咖啡與輕食的一站式放空空間。

台中英才店結合按摩椅、咖啡與輕食的一站式放空空間。 重點二： 票券採買5送1、買10送2，全台分店可通用且附精品咖啡。

票券採買5送1、買10送2，全台分店可通用且附精品咖啡。 重點三：店內分1樓咖啡香氛區與2樓舒壓區，另有VIP雙人包廂。

今天來朝聖最近新開幕的「輝葉放空站台中英才店」，這家結合了按摩椅體驗、精品咖啡、蛋糕輕食，打造出新型態複合式空間，我最喜歡的一點，就是不用花十幾萬元買按摩椅，也不用約按摩師傅，更不用擔心放鬆完被推銷，只要利用工作空檔、逛街休息或下班後的一點時間，就能坐進輝葉頂級按摩椅，好好的休息，放鬆完後再來一杯精品咖啡跟小點心，享受屬於自己的慢步調時光，除了舒適的按摩體驗外，店內還有輝葉良品 × THE KORNER × Miffy三方跨界聯名商品可以選購，將「機能生活」與「設計美學」完美結合，讓療癒不只停留在按摩體驗，更延伸到日常生活之中，這裡不只是按摩空間，更像是一座讓都市人暫時逃離忙碌節奏、重新充電的療癒基地喔！

輝葉放空站台中英才店

地址：40358臺中市西區民龍里英才路439號1樓

電話：04 2302 1268

營業時間11:00～20:00

官方IG請點我...

體驗可透過 inline 線上預約

完整價目表

目前有買五送一、買十送二的長期優惠，全台分店都可以用認票不認人，喜歡這種放鬆方式，可以先把優惠票卷買起來省荷包，而其中＄299元價位，台中只限平日使用





每一張票卷都有附贈一杯＄110元的精品咖啡，全館採用精品咖啡豆，喝起來香氣很足

不喝咖啡的人也可以點單品茶、奶茶系列跟氣泡飲、蛋糕輕食，可以再補差價，自帶杯可以再折＄5元喔！

票卷設計也非常用心，設計成機票的樣式，就感覺就好像出國一樣，儀式感滿滿

1F咖啡香氛區

走進放空站的一樓，整體空間以航空頭等艙為設計靈感，迎接你的不是冰冷的展示空間，而是瀰漫著咖啡香與淡雅香氛的舒適氛圍

除了提供精品咖啡、飲品與輕食外，也是展示輝葉良品 × THE KORNER × Miffy三方跨界聯名商品的空間，將「機能生活」與「設計美學」融入日常，從按摩小家電、生活選物到聯名周邊，都可以挑選

店內也規劃了舒適的內用座位區，不論是在按摩前先來杯咖啡放鬆心情，按摩結束後坐下來慢慢享用餐點，或是陪同親友等待時，都能在這裡悠閒休憩，少了傳統按摩店來去匆匆的節奏，多了一份咖啡廳般的自在氛圍

2F極致舒壓區

來到二樓，則是輝葉放空站的極致舒壓區，重於身體放鬆與按摩體驗，整體空間營造出安靜舒適的氛圍，以輕隔間的方式隔出空間，讓人一踏入其中，就能暫時遠離城市的喧囂，好好享受屬於自己的休息時間

單人按摩空間會有屬於自己的小桌子跟檯燈，也有衣架可以使用，值得注意的是：在這可以直接體驗到，價值26.8萬最新的頂級按摩椅喔！

雙人空間比較大一點，同樣都會配置桌子、燈具還有衣架可以使用，也因為輕隔間的空間，隔音不好，所以在這休息都需要輕聲細語，以免打擾其他人喔！

雙人ＶＩＰ包相空間

如果你想跟朋友、家人在按摩的同時聊聊天，就很推薦你直接選擇VIP雙人包廂，總共有60分鐘的按摩體驗＋2杯精品咖啡飲品

獨立的雙人包廂空間，相對隔音會好很多，邊按摩邊聊天也不怕吵到別人

包廂裡還會有雙人沙發、桌子可以使用，如果喜歡氛圍感的人，可以把燈調整到最暗，開啟桌上的星空投射燈，會有一種看極光的錯覺（哈！）

萍姐實際體驗心得

ＶＩＰ包廂空間，我覺得隱蔽性很好外，也可以放心說話，不用怕被打擾，包包也可以放在沙發區，相對的也比較安心，在上按摩椅之前，須先換上腳套才能開始使用按摩椅

第一次來時，服務人員會先依照你的需求，來調整按摩椅的力道、角度跟模式，這台頂級按摩椅最厲害的是，可以依照身高來調整腳的長度，調整後，按摩的舒適度會大大提升，可以符合大多數人的體型與身高

由於每個人的身體狀況不一樣，必要時也可以詢問店員幫你在背後加快墊子，按摩過程中會比較舒服

體驗一下之後，想嘗試不同模式，就可以自己拿平板來客製化調整，總共有23種模式可以選擇，力道、部位、模式都可以調整，推薦可以開啟熱敷模式，邊按邊熱敷，舒服到一不小心睡著！

放鬆完可以直接下樓享用贈送的飲品，而我還有特別加點季節限定芒果千層、生巧克力蛋糕，而且送的飲料是真的有大杯，喝得非常過癮，推薦西西里咖啡、蘋果檸檬氣泡水

芒果千層蛋糕也好好吃，完全不甜膩又很清爽，根本咖啡廳等級

可可控必點的生巧克力蛋糕，吃起來是真的很濃郁，吃完嘴巴會滿滿的苦甜的可可香，也因為比較濃口，需要配飲品一起吃

輕食的部分，點了後片鮮奶吐司、海鹽奶油捲，都會幫你加熱，熱熱吃好好吃

如果你喜歡一個人安安靜靜享受按摩過程，不想被推銷，不想邊按摩還要跟按摩師聊天，放鬆後又可以享用美味的咖啡、輕食，很推薦你可以來這邊，安靜地放鬆，享受屬於自記得療癒時光喔！（偷偷說：飲料喝不完可以外帶）

一起看看影片吧！

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