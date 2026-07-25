2026-07-25 21:07 范范愛分享
【2026冊子中秋禮盒】藍調月境、月之饗宴、金月盛宴開箱｜9種月餅任選，中西點心一次滿足，送禮超有質感！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：藍調月境主打9種口味任選，外盒有雷射燙銀與打凸質感。
- 重點二：月之饗宴提供單雙三層選擇，兼具8種月餅與西式點心。
- 重點三：金月盛宴以金色大器設計，結合月餅、堅果塔與磅蛋糕。
去年吃過
冊子的中秋禮盒後，真的讓我一試就愛上，今年的 2026 冊子中秋禮盒 當然也不能錯過！不只是內容物豐富、用料實在，每一款禮盒的包裝也都設計得非常有質感，吃完後還能繼續收藏、收納，不會像一般禮盒直接回收。
無論是送主管、送客戶、送長輩，或是送親友，在冊子都能找到適合的中秋禮盒。
【冊子中秋禮盒】藍調月境
藍調月境是我第一眼就被吸引的禮盒。
拿起禮盒輕輕轉動角度，就能看到雷射燙銀折射出七彩光澤，像月光灑落、星空閃耀般，非常漂亮，每個角度都有不同的光影變化。
盒身上的月亮、Logo與星球線條還加入了局部打凸設計，不只拍照很好看，摸起來也有細緻的立體質感，真的有精品禮盒的感覺。
更棒的是，月餅口味還能自由挑選九種口味，不用擔心選不到自己喜歡的。
我這次特別選了今年的新口味菠蘿鳳凰酥。
外層帶著淡淡的菠蘿香與微酥口感，搭配鹹甜交織的鳳凰內餡，層次豐富卻不甜膩，吃起來十分順口，是今年讓我最驚喜的新口味。
【冊子中秋禮盒】月之饗宴
月之饗宴提供單層、雙層、三層三種規格，可以依照送禮需求挑選適合的份量。
最吸引我的就是它的精品鐵盒設計。
法式典藏鐵盒搭配歐式宮廷兔插畫，整體典雅又充滿故事感。
盒身還運用了局部上光與打凸工藝，讓圖案更有層次，也增加了摸起來的立體手感，質感真的很好。
吃完後還能拿來收納飾品、小物、文具，完全捨不得丟。
月之饗宴 精緻三層鐵盒
堅果塔盾牌 綜合B 12入 上層(堅果塔*3、奶香盾牌*5、伯爵盾牌*5) 中層(紅豆*3、明月*3) 下層(芋香、抹茶、芝麻、桂圓、楊枝甘露、烏龍)
一盒就能一次品嚐到八種不同月餅口味，再搭配西式點心，真的超滿足，每一款都有自己的特色。
堅果塔
很適合搭配一杯咖啡或熱茶慢慢享用。
咬下去先是酥香的奶油塔皮，接著滿滿的堅果香在嘴裡散開，杏仁條、榛果、南瓜籽和葡萄乾交織出豐富層次，每一口都有不同的口感。
甜度拿捏得剛剛好，不會過於甜膩，反而越嚼越能感受到堅果的自然香氣，讓人忍不住一口接一口。
奶香杏仁盾牌
一入口先感受到濃郁卻不膩口的奶油香，餅乾酥鬆輕盈，輕輕一咬就在嘴裡化開。表面的杏仁角增添淡淡堅果香與脆口層次，很適合搭配一杯熱茶一起享用。
伯爵杏仁盾牌
酥脆餅體搭配淡雅伯爵茶香，尾韻還帶著迷人的佛手柑香氣，與杏仁角的堅果香自然融合，茶香清新又耐吃，越吃越能感受到細緻的茶韻。
紅豆蛋黃酥
綿密的紅豆餡搭配鹹香蛋黃，是經典不敗的組合，甜鹹比例恰到好處，每一口都很有滿足感。
白玉明月酥
外皮細緻柔軟，入口帶著淡雅奶香，整體風味清爽，很適合平常不喜歡太甜的人。
芋香流心酥
濃郁芋頭香搭配滑順流心內餡，切開後還能看到流心緩緩流出，這也是女兒最喜歡的一款，每次都指定要吃它。
抹茶流心酥
抹茶香濃郁卻不苦澀，流心滑順細緻，抹茶控一定會喜歡。
芝麻流心酥
濃厚芝麻香搭配滑順流心，香氣十足，越咬越香，讓人印象深刻。
柴燒桂圓酥
桂圓香氣融合柴燒後特有的溫潤風味，很適合搭配熱茶慢慢品嚐。
楊枝甘露酥
把港式甜品變成月餅口味，入口帶著淡淡水果香，清爽又有層次，是非常有創意的一款。
焙香烏龍酥
入口先是清雅茶香，尾韻慢慢散發焙火香氣，不甜膩，搭配無糖茶或咖啡都很適合。
月之饗宴｜精緻雙層鐵盒
堅果塔盾牌 綜合7入上層(堅果塔*3、奶香盾牌*5、伯爵盾牌*5) 下層(紅豆、明月、芋香、抹茶、芝麻、烏龍、鳳凰)
除了西式點心外，還能一次品嚐七種不同口味的月餅，也是我很推薦的組合
月之饗宴｜精緻單層鐵盒 芋香流心7入
這盒完全就是女兒的最愛！
整盒都是芋香流心酥，每一顆都能吃到濃郁芋頭香和滑順流心，芋頭控一定不能錯過
【冊子中秋禮盒】金月盛宴
如果想送一盒更有份量、更有排面的中秋禮盒，我很推薦
金月盛宴。
整體以金色為主視覺，低調卻十分大器，完全不會俗氣，反而像精品禮盒一樣有質感，送禮非常有面子。
打開後更能感受到它的豐富內容。
除了月餅之外，還搭配了：
- 堅果塔
- 奶香杏仁盾牌
- 伯爵杏仁盾牌
- 磅蛋糕
有點像把中式月餅和西式甜點結合成一場「中西合併的滿漢全席」。
不管家裡有人喜歡月餅，還是偏愛西式甜點，都能找到自己喜歡的口味。
金月盛宴 單層大精裝盒
磅蛋糕堅果塔盾牌 綜合蛋黃6入 右側(磅蛋糕*1、堅果塔*3、奶香盾牌*5、伯爵盾牌*5) 左側(紅豆*2、明月*2、鳳凰*2)
如果家人不喜歡蛋黃，也可以改選流心系列，把左側更換為：
芋香流心酥×2
抹茶流心酥×2
芝麻流心酥×2
依照家人的喜好搭配，真的很貼心。
2026冊子中秋禮盒
多樣化又有質感
不論是藍調月境、月之饗宴，還是金月盛宴，每一款都有自己的特色。
從精品等級的禮盒設計，到中西合併的豐富內容，再加上九種不同口味的月餅，不論是送禮或和家人一起分享，都很有過節的儀式感。
不只外型有質感、內容豐富，也兼顧送禮的體面與實用性。
收到的人能感受到滿滿心意，而吃完後留下來的鐵盒，也能繼續陪伴日常生活，讓這份中秋祝福延續得更久。
活動訊息:
中秋禮盒早鳥 8/6 前享 9 折優惠
滿額再送菠蘿鳳凰酥 3 入 1 盒
數量有限售完為止
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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。
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精華 FAQ
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最大的特色是禮盒設計很有質感，內容物也相當豐富，提供9種月餅口味自由搭配，並結合中式月餅與西式點心，適合送主管、客戶、長輩或親友。
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藍調月境以雷射燙銀與局部打凸呈現星空月光感，外觀很精品；月餅可任選9種口味，作者特別推薦新口味菠蘿鳳凰酥，鹹甜平衡又不膩口。
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活動資訊指出，中秋禮盒在8/6前可享9折早鳥優惠，且滿額還會再送菠蘿鳳凰酥3入1盒，但數量有限，售完為止。
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