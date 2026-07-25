【2026冊子中秋禮盒】藍調月境、月之饗宴、金月盛宴開箱｜9種月餅任選，中西點心一次滿足，送禮超有質感！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 藍調月境主打9種口味任選，外盒有雷射燙銀與打凸質感。

藍調月境主打9種口味任選，外盒有雷射燙銀與打凸質感。 重點二： 月之饗宴提供單雙三層選擇，兼具8種月餅與西式點心。

月之饗宴提供單雙三層選擇，兼具8種月餅與西式點心。 重點三：金月盛宴以金色大器設計，結合月餅、堅果塔與磅蛋糕。

每年中秋節快到，我最期待的除了烤肉，就是挑選中秋禮盒。





去年吃過

冊子的中秋禮盒後，真的讓我一試就愛上，今年的 2026 冊子中秋禮盒 當然也不能錯過！不只是內容物豐富、用料實在，每一款禮盒的包裝也都設計得非常有質感，吃完後還能繼續收藏、收納，不會像一般禮盒直接回收。





無論是送主管、送客戶、送長輩，或是送親友，在冊子都能找到適合的中秋禮盒。

【冊子中秋禮盒】藍調月境

藍調月境是我第一眼就被吸引的禮盒。

拿起禮盒輕輕轉動角度，就能看到雷射燙銀折射出七彩光澤，像月光灑落、星空閃耀般，非常漂亮，每個角度都有不同的光影變化。

盒身上的月亮、Logo與星球線條還加入了局部打凸設計，不只拍照很好看，摸起來也有細緻的立體質感，真的有精品禮盒的感覺。

更棒的是，月餅口味還能自由挑選九種口味，不用擔心選不到自己喜歡的。

我這次特別選了今年的新口味菠蘿鳳凰酥。

外層帶著淡淡的菠蘿香與微酥口感，搭配鹹甜交織的鳳凰內餡，層次豐富卻不甜膩，吃起來十分順口，是今年讓我最驚喜的新口味。

【冊子中秋禮盒】月之饗宴

月之饗宴提供單層、雙層、三層三種規格，可以依照送禮需求挑選適合的份量。





最吸引我的就是它的精品鐵盒設計。





法式典藏鐵盒搭配歐式宮廷兔插畫，整體典雅又充滿故事感。





盒身還運用了局部上光與打凸工藝，讓圖案更有層次，也增加了摸起來的立體手感，質感真的很好。





吃完後還能拿來收納飾品、小物、文具，完全捨不得丟。

月之饗宴 精緻三層鐵盒

堅果塔盾牌 綜合B 12入 上層(堅果塔*3、奶香盾牌*5、伯爵盾牌*5) 中層(紅豆*3、明月*3) 下層(芋香、抹茶、芝麻、桂圓、楊枝甘露、烏龍)

一盒就能一次品嚐到八種不同月餅口味，再搭配西式點心，真的超滿足，每一款都有自己的特色。

堅果塔

很適合搭配一杯咖啡或熱茶慢慢享用。

咬下去先是酥香的奶油塔皮，接著滿滿的堅果香在嘴裡散開，杏仁條、榛果、南瓜籽和葡萄乾交織出豐富層次，每一口都有不同的口感。

甜度拿捏得剛剛好，不會過於甜膩，反而越嚼越能感受到堅果的自然香氣，讓人忍不住一口接一口。

奶香杏仁盾牌

一入口先感受到濃郁卻不膩口的奶油香，餅乾酥鬆輕盈，輕輕一咬就在嘴裡化開。表面的杏仁角增添淡淡堅果香與脆口層次，很適合搭配一杯熱茶一起享用。

伯爵杏仁盾牌

酥脆餅體搭配淡雅伯爵茶香，尾韻還帶著迷人的佛手柑香氣，與杏仁角的堅果香自然融合，茶香清新又耐吃，越吃越能感受到細緻的茶韻。

紅豆蛋黃酥

綿密的紅豆餡搭配鹹香蛋黃，是經典不敗的組合，甜鹹比例恰到好處，每一口都很有滿足感。

白玉明月酥

外皮細緻柔軟，入口帶著淡雅奶香，整體風味清爽，很適合平常不喜歡太甜的人。

芋香流心酥

濃郁芋頭香搭配滑順流心內餡，切開後還能看到流心緩緩流出，這也是女兒最喜歡的一款，每次都指定要吃它。

抹茶流心酥

抹茶香濃郁卻不苦澀，流心滑順細緻，抹茶控一定會喜歡。

芝麻流心酥

濃厚芝麻香搭配滑順流心，香氣十足，越咬越香，讓人印象深刻。

柴燒桂圓酥

桂圓香氣融合柴燒後特有的溫潤風味，很適合搭配熱茶慢慢品嚐。

楊枝甘露酥

把港式甜品變成月餅口味，入口帶著淡淡水果香，清爽又有層次，是非常有創意的一款。

焙香烏龍酥

入口先是清雅茶香，尾韻慢慢散發焙火香氣，不甜膩，搭配無糖茶或咖啡都很適合。

月之饗宴｜精緻雙層鐵盒

堅果塔盾牌 綜合7入上層(堅果塔*3、奶香盾牌*5、伯爵盾牌*5) 下層(紅豆、明月、芋香、抹茶、芝麻、烏龍、鳳凰)

除了西式點心外，還能一次品嚐七種不同口味的月餅，也是我很推薦的組合

月之饗宴｜精緻單層鐵盒 芋香流心7入

這盒完全就是女兒的最愛！

整盒都是芋香流心酥，每一顆都能吃到濃郁芋頭香和滑順流心，芋頭控一定不能錯過

【冊子中秋禮盒】金月盛宴

如果想送一盒更有份量、更有排面的中秋禮盒，我很推薦

金月盛宴。

整體以金色為主視覺，低調卻十分大器，完全不會俗氣，反而像精品禮盒一樣有質感，送禮非常有面子。

打開後更能感受到它的豐富內容。

除了月餅之外，還搭配了：

堅果塔

奶香杏仁盾牌

伯爵杏仁盾牌

磅蛋糕

有點像把中式月餅和西式甜點結合成一場「中西合併的滿漢全席」。

不管家裡有人喜歡月餅，還是偏愛西式甜點，都能找到自己喜歡的口味。

金月盛宴 單層大精裝盒

磅蛋糕堅果塔盾牌 綜合蛋黃6入 右側(磅蛋糕*1、堅果塔*3、奶香盾牌*5、伯爵盾牌*5) 左側(紅豆*2、明月*2、鳳凰*2)

如果家人不喜歡蛋黃，也可以改選流心系列，把左側更換為：





芋香流心酥×2

抹茶流心酥×2

芝麻流心酥×2





依照家人的喜好搭配，真的很貼心。









2026 冊子中秋禮盒

多樣化又有質感

不論是藍調月境、月之饗宴，還是金月盛宴，每一款都有自己的特色。





從精品等級的禮盒設計，到中西合併的豐富內容，再加上九種不同口味的月餅，不論是送禮或和家人一起分享，都很有過節的儀式感。





不只外型有質感、內容豐富，也兼顧送禮的體面與實用性。





收到的人能感受到滿滿心意，而吃完後留下來的鐵盒，也能繼續陪伴日常生活，讓這份中秋祝福延續得更久。

活動訊息:

中秋禮盒早鳥 8/6 前享 9 折優惠





滿額再送菠





數量有限售完

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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