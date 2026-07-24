2026大稻埕夏日節怎麼玩？煙火場次、蜘蛛人打卡點、最佳觀賞地點與交通管制懶人包

蜘蛛人要飛上大稻埕夜空了！「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，今年首度攜手索尼影業，以蜘蛛人為主題打造3場煙火秀，7月25日開幕場與8月15日壓軸場，更將煙火、無人機編隊及電影原版配樂結合，帶來長達20分鐘的夜空展演。

除了煙火與無人機秀，活動期間還有蜘蛛人大型氣偶、互動裝置、180公尺河岸燈飾、音樂表演，以及迪化街商圈集章與店家優惠。不過，煙火日周邊將實施大範圍道路、停車、水門及自行車管制，這篇也幫大家整理好懶人包，準備前往的民眾，記得先把活動時間、觀賞地點與交通方式一次看清楚！

圖片來源：大稻埕夏日節官網

2026大稻埕夏日節時間、地點資訊

2026大稻埕夏日節活動期間為7月25日至8月15日，主要活動範圍涵蓋大稻埕碼頭、延平河濱公園及迪化街商圈，煙火將在淡水河3號至5號水門間的水域施放，活動免費入場，不需要事先購票或報名。今年共安排3場主題煙火，分別於7月25日、8月5日及8月15日晚間8點登場，每場煙火約8分鐘，其中7月25日開幕場與8月15日壓軸場還會加入蜘蛛人無人機燈光秀，整體演出長度約20分鐘。

圖片來源：大稻埕夏日節官網

2026大稻埕夏日節亮點場次

7月25日開幕場將於星期六晚間8點登場，蜘蛛人將伴隨電影原版配樂現身夜空，無人機編隊也會融入台北城市意象，再搭配主題煙火點亮淡水河岸，是今年最受矚目的場次之一。

8月5日星期三為平日場，同樣於晚間8點施放8分鐘主題煙火。雖然當天沒有無人機演出，但會加入造型煙火、交叉扇形煙火與多層次施放設計，適合不想面對週六大量人潮的民眾。

8月5日 煙火展演場地配置圖。圖片來源：大稻埕夏日節官網

8月15日星期六壓軸場，則會再次結合蜘蛛人無人機、電影配樂及煙火秀，整體演出約20分鐘，由於是活動最後一場，預計現場人潮也會相當可觀，建議提早抵達。

7月25日、8月15日 煙火×無人機場地配置圖。圖片來源：大稻埕夏日節官網

大稻埕煙火最佳觀賞地點

想近距離感受煙火震撼，大稻埕碼頭與延平河濱公園仍是最熱門的選擇！這裡距離施放區最近，能看見完整的煙火與無人機隊形，但也是人潮最集中的區域。週六場建議至少提早1小時入場，想搶前排位置則最好傍晚前就到。

位於淡水河另一側的三重忠孝碼頭，因為正對煙火施放區，視野相當開闊，也能拍到煙火倒映河面的畫面，與大稻埕碼頭相比，人潮通常較為分散，是不少攝影愛好者會選擇的位置。

北門廣場距離施放地點稍遠，但有機會將北門古蹟、市區建築及煙火拍進同一個畫面，散場時也能往台北車站方向移動，想拍攝台北城市夜景與煙火全景，也可以前往劍潭山觀景平台，不過距離較遠，需要提前預留上山與卡位時間。

要特別提醒的是，煙火日晚上7點30分至8點30分，忠孝橋及台北橋兩端的樓梯與人行道將實施管制，因此不能站在橋上觀看煙火。

圖片來源：大稻埕夏日節官網

蜘蛛人打卡裝置一路從河岸玩到迪化街

今年蜘蛛人不只出現在無人機展演中，從大稻埕河岸到迪化街區，也能找到多座主題裝置。淡5號水門設有約9公尺高的蜘蛛人氣偶，夜間搭配燈光投影，營造蜘蛛人飛越大稻埕河岸的效果；延平河濱公園另有長達180公尺的蜘蛛人主題河岸燈飾，以及融合紅磚街景與霓虹燈光的拍照場景。

蜘蛛人降臨大稻埕百年水岸。圖片來源：大稻埕夏日節官網

走進迪化街商圈，還能看到蜘蛛人與野蠻浩克對峙、飛躍永樂布業商場、倒掛於百年建築，以及復古顛倒屋等裝置，建議白天先逛迪化街、完成集章與拍照任務，傍晚再步行進入河濱公園看煙火。

在大稻埕遊客中心出示追蹤指定社群，即可領取集章地圖，完成集章即可獲得「蜘蛛人臺北限定」明信片。圖片來源：大稻埕夏日節官網

2026大稻埕夏日節音樂演出陣容

7月25日開幕場

時間：19:00－21:00

地點：延平河濱公園

卡司：Bennu、JOYCE就以斯、溫蒂漫步 Wendy Wander

8月1日音樂場

時間：15:00－17:00

地點：永樂廣場

卡司：BELISH、林潔心、艾蜜莉 AMILI

8月5日平日煙火場

時間：19:00－21:00

地點：延平河濱公園

卡司：Sabrina胡恂舞、林可綸ACROSS、黃祝賢儒AZU、小龜楊程鈞

8月15日壓軸場

時間：19:00－21:00

地點：延平河濱公園

卡司：RIKI、163braces、甜約翰 Sweet John

圖片來源：大稻埕夏日節官網

2026大稻埕煙火平面道路管制

7月25日、8月5日及8月15日三個煙火日，活動周邊道路將於晚上7點至11點實施管制，實際時間可能依現場人潮與車流提前或延後，管制期間，車輛原則上只能駛出、不能進入，管制區內住戶可憑證件通行。

第一階段管制範圍包括涼州街以南、延平北路與塔城街以西、長安西路與忠孝西路以北，以及環河快速道路以東區域，若現場人潮過多，範圍可能再擴大至民權西路、重慶北路、西寧南路及桂林路周邊。7月25日與8月15日晚上8點15分至11點，承德路與民生西路口將禁止車輛往西行駛，部分公車也會配合改道。

高架道路及匝道管制

7月25日下午6點起，環河快速道路中華路、泉州街口以北，共8處匝道將實施管制，市民高架道路東往西下環河北路匝道，也會從下午6點封閉至晚上10點30分。其餘煙火場次，高架道路與周邊匝道原則上於晚上7點至11點管制，實際時間依現場狀況調整。

水門交通管制

7月25日及8月15日上午6點至下午3點30分，3號至5號水門車輛只出不進，下午3點30分至晚上11點，管制範圍擴大至1號至6號水門，所有車輛禁止通行。

8月5日晚上7點至9點30分，3號至5號水門禁止車輛進出。週六場從上午就開始管制，因此不建議先把車停進堤外停車場，以免活動結束後無法順利開車離開。

圖片來源：大稻埕夏日節官網

停車管制資訊

7月25日與8月15日前一天中午12點起，3號至5號水門間的堤外停車場及路邊停車格將全面淨空，直到活動日午夜才恢復。活動日早上10點至晚上11點，民生西路、長安西路、塔城街、環河北路、延平北路、重慶北路及中華路一段等部分路段，也會取消停車格與假日黃線停車。

8月5日平日場同樣有停車限制，8月4日中午起，5號水門部分停車格暫停使用；8月5日上午10點至午夜，3號至5號水門間路邊停車格及4號水門機車格也會管制，活動周邊停車位少，加上道路管制範圍大，建議多利用大眾運輸工具前往。

圖片來源：大稻埕夏日節官網

自行車及YouBike管制

水門全面管制後，自行車不只不能騎，連牽車通過也不行，7月25日及8月15日上午6點至下午3點30分，1號至6號水門自行車只出不進；下午3點30分至晚上11點全面禁止通行。8月5日中午12點至下午3點只出不進，下午3點至晚上11點禁止通行，三個煙火日晚上7點30分至8點30分，台北橋也禁止自行車通行。

此外，三個煙火日下午3點至晚上11點，「大稻埕碼頭」YouBike站暫停租借，7月25日與8月15日下午5點至晚上11點，北門站、永樂市場、大稻埕公園等周邊多個站點也會暫停服務。

大稻埕煙火捷運怎麼搭？

北門站

距離會場最近，步行約10至15分鐘即可抵達3號水門，但散場時人潮最多。

大橋頭站

步行至5號水門約20至25分鐘，途中會經過延三夜市。

雙連站

步行至5號水門約25分鐘，沿途可順遊寧夏夜市與迪化街商圈。

中山站

步行約25至30分鐘，距離較遠，但散場時人潮可能相對分散。

大稻埕煙火公車怎麼搭？

從捷運大橋頭站出發，可搭乘2、215、223、288、300、302、304重慶線、重慶幹線或757路公車，在「民生重慶路口」下車，再步行約8分鐘前往5號水門。

從捷運雙連站出發，可搭乘811路或民生幹線，在「靜修高中」下車，再步行約9分鐘抵達會場，煙火日部分公車可能臨時改道，出發前記得查看公車動態及現場公告。

2026大稻埕夏日節直播資訊

無法到現場的民眾，也可以透過台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、Vidol YouTube及三立新聞網直播室，線上觀看3場煙火與舞台演出，預計直播時間為晚上7點至9點，實際時間與連結仍以活動當日官方公告為準。