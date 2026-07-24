卡羅維瓦利 Karlovy Vary：我在溫泉的漣漪中找到妳

AI重點 文章重點整理： 重點一： 卡羅維瓦利以市集迴廊與溫泉建築展現童話般風情。

卡羅維瓦利以市集迴廊與溫泉建築展現童話般風情。 重點二： 作者品嚐多處溫泉水，並發現不同泉源各有獨特口感。

作者品嚐多處溫泉水，並發現不同泉源各有獨特口感。 重點三：搭纜車登高、泡天然溫泉後，深感小鎮療癒與舒壓。

初見溫泉小鎮：市集迴廊

當我走進Karlovy Vary（卡羅維瓦利) 這個溫泉小鎮的第一印象是：非常地清幽、安靜。她就像是一個與世隔絕的小女人，穿著蕾絲邊的婚紗，害羞地在對我微笑。因為市集迴廊就是她洛可可風格的白色外衣，上面的木製雕刻就是她的蕾絲。所以，我忍不住馬上就往她這有如婚紗的市集迴廊裡走。

品嚐十多種溫泉水

迴廊裡有幾處溫泉，不過口感比較偏酸。整個小鎮有10多個溫泉飲用水，每一個溫泉水的味道都不盡相同；但我都喝了。而且，我把它們都裝進我的礦泉水瓶裡，全部混在一起喝，並帶回民宿！有些人可能會覺得噁心，但是我覺得挺好喝的，而且對身體很好！

(到處都有販賣飮用溫泉的杯子。圖／Vivi羅琳)

本來以為溫泉水都酸酸的；但是公園溫泉迴廊的第12、15號溫泉水卻像氣泡水一樣好喝！那兩個溫泉水出水孔分別是一條龍和一條蛇，各自散發著不同的復古氣息也蘊藏著溫泉水的神秘感：「好似喝了會長命百歲般！」

(公園溫泉迴廊的第12、15號溫泉水像氣泡水一樣。圖／Vivi羅琳)

(15號溫泉水。圖／Vivi羅琳）

(12號溫泉水。圖／Vivi羅琳）

漫步溫泉長廊與童話街景

在磨坊溫泉長廊裡，也是有多處的溫泉水可以飲用。這裡的建築和市集迴廊的不大相同，因為這裡有像羅馬帝國時期那樣雄偉的圓柱，以及巴洛克的華麗雕刻。這是受新文藝復興影響所呈現的宏偉建築，恰似為了方才害羞的新娘所蓋的城堡，守護著她。

(磨坊溫泉長廊有著巴洛克風格的雄偉石柱。圖／Vivi羅琳)

街上有販賣溫泉餅，它有著各種不同的口味，我挑選了香草和蘋果肉桂的。藥草利口酒（Herbal Liqueur）也是這裡獨特的產品，世界唯一用13號溫泉水所釀製而成。而街道上可踩踏的音樂鐵板（舞蹈鐘琴)，也為這個小鎮增添了不同的童話風味。我雙腳踩上去亂踏了一番，不懂鋼琴的我，竟也能為這個小鎮譜出小小少女童心的樂章，不亦樂乎。

(藥草利口酒是這裡獨特的產品，世界唯一用13號溫泉水所釀製而成。圖／Vivi羅琳)

(香草口味的溫泉餅。圖／Vivi羅琳)

(舞蹈鐘琴為這個小鎮增添了不同的童話風味。圖／Vivi羅琳)

大溫泉迴廊裡的大溫泉，噴發著濃濃的溫泉香氣，直衝天際，讓我的心情豁然開朗了起來。因為雖然是小小的溫泉，卻帶著大大的熱量，擁有驚人的爆發力，就好像產卵期的鮭魚要逆流而上，很令我振奮鼓舞。有那麼一剎那，我心裡想：「我也想要像小小的溫泉一樣，帶給人溫暖與力量。」

(大溫泉迴廊裡的大溫泉水柱。圖／Vivi羅琳)

登高望遠

穿越過了如詩如畫的小橋，我即將搭乘索道纜車到黛安娜山丘的瞭望台，俯瞰整個小鎮。登高望遠：「小鎮就好像沙漠中的綠洲，那麼地小，卻又這麼地精緻，不禁令人讚嘆！」

(如詩如畫的小橋。圖／Vivi羅琳)

(黛安娜山丘的瞭望台，俯瞰整個小鎮。圖／Vivi羅琳)

要下山時，我以為只是個小山丘，但由於我的雙腿膝後本來就有肌腱炎，所以我低估了她，其實，下山時還是會讓我的腳感到不適。因此，如果腳不舒服的人，還是搭纜車下山會比較好。

(索道纜車是用繩索拉的不靠電力。圖／Vivi羅琳)

天然溫泉的療癒

隔天，我到小鎮最有名的景點Saunia Thermal Resort泡溫泉（網路上查不到）。大家都以為小鎮只有溫泉水可以喝，但是由於我鍥而不捨的精神，在旅遊資訊中心詢問到，所以我才可以不虛此行地把昨天所有的下山疲勞釋放掉！

(Saunia Thermal Resort溫泉是後面那個青綠色的區塊。圖／Vivi羅琳)

這溫泉是100%天然礦物純溫泉，所以在泡的時候，會看到一些類似像青苔的溫泉花。一開始，我以為是髒髒的青苔，但是後來查證過後才知道，原來這代表它才是天然百分百的純溫泉！這讓我覺得，600多台幣就可以得到這樣子的物超所值的體驗，比在英國巴斯2500元的古羅馬溫泉來得更加地值得！



美麗的山巒包圍著層次分明的古典莊園，再加上溫暖的泉水在我身上流動、輕撫著，我就是靜靜地體會那種恬靜、無人打擾、肌肉慢慢放鬆的度假模式，讓身體去感受那種被呵護以及疲勞緩解的舒適！更驚喜的是，我的房東說要載我到車站，這讓剛泡完溫泉的我，就不用再折騰走更多的路，非常地感謝他！(因為公車幾乎是一小時只有一班，所以大部分都要走路。）

(Saunia Thermal Resort的景色非常迷人。圖／Vivi羅琳)

旅程的終點，心的歸宿

浪漫的小鎮，卡羅維瓦利，我在溫泉的漣漪中找到了妳，願妳永遠溫暖我的心！

