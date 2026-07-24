山路沒有保證，人生也是——員林藤山園步道

AI重點 文章重點整理： 重點一： 員林藤山園步道坡度平緩，適合中年以上健行運動。

員林藤山園步道坡度平緩，適合中年以上健行運動。 重點二： 步道路線混雜車道、坡道與石階，提供多元行走選擇。

步道路線混雜車道、坡道與石階，提供多元行走選擇。 重點三：文章借登山體悟人生，強調運動重在健康與穩穩前行。

人生每個階段，都在運動。

幼年時，我們奔跑，是因為精力無窮；學生時代，運動是課程的一部分；踏入職場後，運動有時成了習慣，有時為了社交，也可能只是忙碌生活中的一點喘息。

那麼，當頭髮漸白、腳步漸慢，運動還是為了跑得更快、跳得更高嗎？抑或只是希望自己，仍然能穩穩地走好餘生的每一步？

或許正因如此，當我們開始思考退休生活時，也重新思考：「運動，到底是為了什麼？」位於八卦山脈的《員林藤山園步道》，坡度平緩、路線多元，是很適合中年以上健行運動的地方，因此成了我們退休生活規劃中的首選。

整個藤山園仍有許多住戶與商家分布，所以進出有車道、便道、石階路與坡道混雜，有點條條道路通羅馬的感覺；這樣的天然環境，反倒讓來健身的山友，有了更多元的選擇。

起初，我們走平緩的柏油與水泥路面，除了鍛鍊心肺功能，也是先學著適應。途中不時有同方向與相對方向的山友，大家都很熱情的打招呼。

雖說是平常路面，但一路走來還是有點氣喘；好在目的在健身，不必與自己較勁，也無須與旁人比較，就算是安步當車，反而走得更自在。

後來想升級走坡度起伏交錯的路段，雖是遠了些，雖說需要更多體力負荷，倒是覺得穿插這樣的行程似乎不錯，像是完成一種自我挑戰。但因太熱，又不時有車輛經過，讓人有點不安全感。

我們又換另了一條路徑，滿是高低起伏的坡道，以及大小不一的石階。穿梭在林子裡是涼快了些，但因偶爾會遇見野狗群聚，讓人難免時時提高警覺。運動原本是為了健康，如果一路都提心吊膽，那份放鬆與自在，也就少了幾分。這樣的路徑讓我敬而遠之。

或許，是在一次次選擇不同路徑的過程裡，我慢慢明白：人到了一個年紀，開始鍛鍊身體，不一定是為了變年輕。更多時候，是希望未來的自己，不必因為今天偷懶，而向明天道歉。

每條登山步道都有一個共同點——它從不保證一路平坦，卻總會在你以為走不下去的地方，悄悄轉個彎。

後來我才領悟到，人生也是如此。

~~~~文by香蕉＆蒔緣邊遊邊記~~~~