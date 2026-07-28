雄獅文具「2026彩耀日」 暑假推彩色放電派對！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雄獅文具2026彩耀日將於8月15日至8月30日登場。

雄獅文具2026彩耀日將於8月15日至8月30日登場。 重點二： 活動在桃園龍潭想像力製造所，週末與週一開放。

活動在桃園龍潭想像力製造所，週末與週一開放。 重點三：推出三大玩色體驗、早鳥票與怪獸剉冰消暑補給。

雄獅文具「2026彩耀日」強勢回歸 限時狂歡 打造全台最繽紛街頭色彩藝術，解禁水槍大戰、吃超萌怪獸剉冰







【旅遊經 洪書瑱報導】





現在3C逐漸取代文書及繪畫，但在這群四五六年級長大成人裡的學生時代，當年的書包裡、課桌上會出現的令人懷念的「經典文具」，如：雄獅文具、秘書原子筆、玉兔原子筆、天使牌鉛筆、利百代鉛筆、香水原子筆、搖搖筆、蜻蜓牌MONO 橡皮擦等，這些文具是否瞬間勾起你的童年回憶？其中雄獅文具在今年的盛夏，將舉辦令人矚目的色彩盛事，即是一年一度的「彩耀日 COLOR BOOM!!」，今(2026)年將於8月15日至8月30日登場，活動期間每週六、日、一，在桃園龍潭的「雄獅文具想像力製造所」開派對，今年全面升級活動規模，解除水槍裝填限制，在陽光下引爆繽紛顏料的瘋狂交織。這場夏日玩色派對，將顛覆常規的黑白單調，邀請大人小孩一起來到大自然環繞的園區盡情放電，共同創作出專屬這個夏天的混色行動藝術。









開闢三大核心體驗活動，用顏料與水槍，讓大小朋友能在戶外空間享受色彩的魅力







大人小孩都不能錯過的全台最硬核街頭色彩藝術派對





活動中將規劃三大主題展區，讓大人小孩火力全開盡情放電來場核心體驗，讓大小朋友能在戶外空間享受色彩的魅力，以大人們的童年，串起二代或三代之間的話題並締造新的共同回憶。首先是考驗敏捷度與走位技巧的「彩步迷陣」，參與者需在精心佈置的陣地中穿梭；接著是互動性極高的「繽紛色擊」，讓大家拿起色彩工具瞄準目標，將視線所及染上最奔放的街頭塗鴉；最後則是視覺震撼力十足的「流彩碰撞」，感受色彩顏料隨機交織的隨性美學。此外，針對六歲以下的小朋友，週末早上更貼心規劃了限額的「迷你流彩碰撞」，讓幼童也能在草地上安全地揮灑創意、釋放體力。









參加「就印Me ! Tee 恤似顏繪」專業課程，體驗自己 絹印獨一無二的彩耀戰袍。







體驗自己 絹印獨一無二的彩耀戰袍。





為了讓民眾留下獨一無二的紀念，特別推出「就印Me ! Tee 恤似顏繪」專業課程。參與者將使用「不可水洗」且具備永久保存價值的絹印顏料，在白色 T-shirt 上親手繪製出充滿美學態度的獨特上衣；而隨後在彩耀日戶外活動中，則全程採用雄獅文具獨家研發的「可水洗特殊顏料」。當兩種顏料在活動中交織碰撞，對戰後的痕跡在回家清洗後便遇水消逝，只留下手作似顏繪的圖樣，讓大家帶回家的只有滿滿的精彩回憶。











雄獅小食堂超萌的彩耀怪獸剉冰消暑補給，多種口味任君挑選，沁涼一整個夏天！



在豐富的色彩體驗、徹底釋放精力之後，園區也準備了豐富的期間限定消暑補給。想像力製造所特別推出了吸睛又美味的雄獅小食堂美食，專為夏季打造的打卡美食「彩耀怪獸剉冰」。冰涼沁心的豐富口感與極具美學的外觀設計，不僅滿足視覺與味覺的雙重享受，更能在盛夏的高溫中為全家人消暑降溫，在瘋狂玩色後迅速補足體力，繼續暢玩館內的各項室內體驗。





為了讓民眾提前規劃夏日行程，即日起至 7 月 31 日推出限時早鳥票券優惠。三款體驗方案，分別是──「早鳥著裝實戰票」含入園全票、三大活動體驗與特製白 T-shirt；適合自備淺色服裝的「入門實戰票」則提供最純粹的色彩體驗；而「一衣到底！手作實戰票」則將似顏繪手作課程與戶外玩色活動完美結合。所有活動票券皆包含館內無限暢玩，可體驗漸層彩色筆灌墨、泡泡機及特展參觀。若揪滿 20 人團體還能享有專屬包場與專人引導服務。在盛夏之際，不妨至桃園體驗最狂熱的色彩派對。



※.【2026彩耀日COLOR BOOM!!】活動資訊──





活動日期：2025/8/15(六)至8/30(日)



營業時間：09:00~17:00 (最晚入館時間：15:30)



地點：雄獅文具想像力製造所（桃園市龍潭區中原路二段188號）



活動網頁： https://lionpencil.com.tw/wOswJ/news







以上圖片！雄獅文具提供





