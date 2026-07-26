逃離盛夏高溫，日本大分縣涼感之旅，從山林瀑布到地底秘境

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大分縣以水中鐘乳洞、瀑布與金山坑道打造涼感旅遊。

大分縣以水中鐘乳洞、瀑布與金山坑道打造涼感旅遊。 重點二： 稻積水中鐘乳洞終年16度，可賞水中鐘乳石與體驗潛水。

稻積水中鐘乳洞終年16度，可賞水中鐘乳石與體驗潛水。 重點三：原尻瀑布與鯛生金山分別提供瀑布水霧與地下14度清涼。

寬達120公尺的原尻瀑布氣勢驚人，站上岸邊欣賞飛瀑，水霧迎面帶來夏日清涼。（攝影／曹憶雯）

【旅遊經 曹憶雯報導】

盛夏走進日本九州大分縣，炙熱陽光依舊耀眼，但只要轉身走入山林或地底，就是截然不同的清涼世界。從終年16度的水中鐘乳洞、田園間奔流而下的壯麗瀑布，到14度地下金山坑道，不僅可以探秘，還能盡享涼感慢旅行。

※.推薦１‧稻積水中鐘乳洞──走進16度水中鐘乳洞，收藏夏日最沁涼的感動







走進終年16度的稻積水中鐘乳石洞，感受夏日沁涼秘境。（攝影／曹憶雯）

位於豐後大野市的「稻積水中鐘乳洞」，就像是一座藏在大地深處的天然冷藏室，成為最佳避暑秘境。踏入洞口，一股約攝氏16度的天然冷空氣瞬間包圍全身，彷彿從炎炎夏日穿越到另一個季節。這座形成於三億年前古生代、因火山噴發而沉沒於地下水中的天然鐘乳石洞，不僅擁有日本最長水中鐘乳石洞的美譽，還是一座由時間雕刻而成的大自然藝術館。

沿著步道緩緩前行，清澈見底的地下泉水映照著千姿百態的鐘乳石，深潭、流石、珊瑚石，以及因水流長年沖刷形成的鐘形洞，在燈光映照下展現神秘而夢幻的姿態。導覽員說，一公分的鐘乳石，需歷經約一百年才能形成，更令人對眼前景色心生敬畏。









形成於三億年前的水中鐘乳洞，展現大自然雕刻之美。（攝影／曹憶雯）

相較於一般鐘乳洞，稻積水中鐘乳石洞最大的特色，是地下水至今仍靜靜流淌其中。透明如鏡的水面映照著鐘乳石與岩壁，光影交錯間，彷彿走進一座沉睡已久的地下宮殿。除了欣賞自然奇景，這裡還能體驗潛水、游泳，感受水中世界帶來的極致清涼。

※.推薦2.原尻瀑布──田園中的沁涼秘境，遇見東洋尼加拉瓜瀑布







綠意田園與奔流的原尻瀑布交織，描繪大分夏日美景。（攝影／曹憶雯）

離開地下鐘乳石洞，沿著大分縣豐後大野市的鄉間前行，眼前展開的是一片寧靜田園風景。潺潺河水緩緩流過稻田之間，原以為只是日本鄉村常見的景致，沒想到下一刻，震耳欲聾的水聲卻從前方傳來，一座氣勢磅礡的瀑布竟突然出現眼前。

這座被譽為「東洋尼加拉瓜瀑布」的「原尻瀑布」，是日本百大瀑布之一。河流從寬達120公尺、高約20公尺的斷崖傾瀉而下，平靜田園與壯闊瀑布形成強烈對比，也成為原尻瀑布最迷人的特色。

走在瀑布下游吊橋上，迎面而來的是沁涼水氣與震撼水聲。細緻水霧隨風飄散，瞬間驅散夏日暑氣；當陽光灑落，瀑布前方偶爾浮現彩虹，更為雄偉景致增添浪漫色彩。若沿著步道走向瀑布頂端俯瞰，只見河水平靜流淌，到了斷崖邊緣卻轉為奔騰而下的巨大力量，讓人不禁讚嘆大自然的鬼斧神工。





人氣餐廳「そうめん流し 流舞」專賣蕎麥麵與流水麵，夏日消暑。（攝影／曹憶雯）







大分縣特色流水麵，清涼消暑又兼具用餐趣味。（攝影／曹憶雯）

遊畢，記得到原尻瀑布旁的超人氣餐廳「そうめん流し 流舞」，品嘗大分著名流水麵，可以先體驗釣魚遊戲，再將各種口味與顏色的麵條倒入旋轉池，接著用筷子撈取冰涼彈牙的麵線放入口中享受，這便是夏日最具代表性的趣味和食。

推薦３.慈恩瀑布──山谷間的流水祝福，感受被傳說守護的清涼秘境





站在瀑布旁感受水霧清涼，享受自然降溫時光。（攝影／曹憶雯）

沿著大分縣山林道路繼續前行，來到日田市天瀨町與玖珠町交界處，耳邊逐漸傳來低沉而有力的流水聲，循聲望去，「慈恩瀑布」隱身於綠意山林之間，兩段式瀑布從岩壁奔流而下，宛如大自然寫下的一幅壯麗畫卷。

高20公尺的上段瀑布與10公尺的下段瀑布，總落差約30公尺，豐沛水流撞擊岩石後化為細緻水霧，站在瀑布旁的步道與橋上欣賞，涼風吹拂而來，肌膚感受到濕潤清新的氣息。據說這裡的體感溫度比一般地區低約5度，是當地人與旅人夏日避暑的私房景點。





慈恩瀑布是高約30公尺落差的雙層瀑布，水勢磅礡。（攝影／曹憶雯）

慈恩瀑布的魅力，不只來自壯觀景色，更蘊藏著流傳已久的「慈悲降伏大蛇」傳說。相傳過去瀑布深潭中住著一條大蛇，因受病痛折磨而影響村民生活，後來一位僧侶以慈悲之心為牠治癒，恢復地方和平。村民為感念僧侶恩德，建立慈恩寺，也讓這座瀑布留下「慈悲與感恩」的名字。站在瀑布前，看著水流不斷奔騰而下，彷彿也能感受到千百年來山川流動的生命力。

推薦４.鯛生金山──走入地下14度的黃金歲月，探索天然地下冰箱





金山坑道洞口霧氣瀰漫，入洞後可感受天然地下冰箱魅力。（攝影／曹憶雯）

大分的清涼之旅，不只在山林與溪水間，也藏於地底深處。來到日田市中津江村的「鯛生金山」，從炙熱夏日走進地下坑道，瞬間感受到截然不同的溫度變化。

踏進坑道入口，一股冰涼空氣迎面而來，原本被陽光曬熱的身體，頓時感受到舒適涼意。鯛生金山曾是東洋採金量第一的金礦，總坑道長達110公里，這座由昔日金礦坑道改建而成的地底博物館，現在是日本的近代化產業遺產，洞口霧氣繚繞，深入山體約800公尺，全年維持約14度恆溫，厚實岩盤隔絕外界氣候變化，是大自然打造的避暑空間。





昔日採金礦坑化身博物館，重現黃金歲月記憶，兩隻純金鯉魚的裝飾曾經失竊，現以模型重現。（攝影／曹憶雯）







走進博物館，透過栩栩如生的人偶、模型與光影展示，昔日礦工採礦的場景重新呈現在眼前，彷彿穿越時空，感受淘金年代的熱鬧與辛勞。除了探索坑道歷史，遊客也能體驗淘金樂趣，在老師傅的傳授下，從砂石堆中尋找金粒，樂趣十足。





親自體驗採金砂樂趣，化身尋寶旅人尋找黃金驚喜。（攝影／曹憶雯）

值得一提的是，大分縣豐富的山林景觀，與日本知名作品《鬼滅之刃》中幽深靜謐的自然氛圍相互呼應，也吸引許多粉絲前來探索九州山鄉魅力。位於鯛生金山附近的「Forest Adventure 奧日田」森林體驗設施，可以挑戰森林樹上冒險、高空繩索與ZIP LINE滑索體驗，穿梭於綠意盎然的樹林之間，享受刺激又療癒的戶外時光。





穿梭綠意森林間，Forest Adventure奧日田帶來充滿《鬼滅之刃》的刺激戶外體驗。（攝影／曹憶雯）

※.資訊站──



國際航班：台灣虎航於2025年4月開航桃園－大分直飛航線，每週三、六各有1班往返，目前搭乘率約達90%，已決定延續至2027年3月。

旅遊情報：大分縣觀光旅遊網站中文版(https://oita-tourism.com/zh-TW/)



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