2026-07-27 13:02 旅遊經
迎接台灣美食展 晶華、天成飯店集團施多項優惠 直攻消費者需求參「佔」！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：晶華集團主打A5和牛排與經典宴席券，線上線下同步開賣。
- 重點二：天成飯店集團推出住宿券2.2折起，餐券最低5.1折起。
- 重點三：兩大集團皆加碼抽獎、會員禮與加價購，搶攻展場買氣。
迎接台灣美食展 晶華、天成飯店集團施多項優惠 直攻消費者需求參「佔」！上圖為晶華集團提供；下圖為天成集團提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
晶華集團推新品──「爐烤厚切日本A5和牛排」6.6折，消費滿萬元再贈自助餐午茶券
天成飯店集團推多項優惠，最優2.2折起，有機會獲天成逸旅-蝴蝶谷會館客房雙人住宿券
2026台灣美食展將於7月31日至8月3日在台北世貿一館盛大登場，多家飯店業者，以集團群體之姿參展，其中最受晶華集結旗下餐飲、住宿人氣商品參展，推出多款超值優惠券，三大必買亮點，包括：azie「爐烤厚切日本A5和牛排12oz雙人分享餐」、北投泉源閣「總舖師酒家宴席十人桌菜」及故宮晶華「晶華好味道平日晚餐四人合菜優惠券」。另，展場單筆消費滿一萬元，前30名再加贈栢麗廳平日下午茶單人招待券(價值1,298元)。而以多變的住宿體驗，以及烤鴨及牛排而受到關注的天成飯店集團，在美食展期間，也推出多款優惠，其中：平日聯合住宿券六館擇一2.2折起，以及各式餐券下殺5.1折起，都是美食展中的矚目商品。
晶華旗下各酒店參加美食展，推線上、線下優惠
晶華_azie餐廳爐烤厚切日本A5和牛排12oz雙人分享餐
晶華國際酒店集團今年以「吃喝玩樂一站購足」為主軸，集結旗下餐飲、住宿人氣商品參展，推出多款超值優惠券，並即日起線上開賣，其中包括以新兵之姿出擊的azie餐廳「爐烤厚切日本A5和牛排12oz雙人分享餐」每張1,999元，主角是油花細緻、肉質柔嫩的日本和牛臀肉芯經調味，再運用招牌爐烤工法，先以高溫迅速鎖住肉汁，再逐步調整溫度與濕度，呈現外層微酥焦香、內層粉嫩多汁的迷人口感。厚切上桌的日本和牛，充分展現晶華對特選肉品的精準掌握，以及最具代表性的爐烤料理工藝。
北投泉源閣_總舖師酒家宴席十人桌菜
故宮晶華_晶華好味道平日晚餐四人合菜
故宮晶華_晶華好味道餐點由晶華軒鄔海明總監親臨指導設計
北投泉源閣的「總舖師酒家宴十人桌菜」每套16,800元，以台灣經典辦桌與酒家菜文化為靈感，集結多道總舖師手路菜，適合家庭聚會、親友歡聚及企業宴會。故宮晶華推出的「晶華好味道平日晚餐四人合菜優惠券」每張4,299元，主打由人氣粵菜餐廳「晶華軒」中餐廚藝總監鄔海明監製各式經典港式料理，組成適合在氣質高雅的空間中享用的豐美中式饗宴。
台北晶華館內栢麗廳早餐、午餐、下午茶及假日午晚餐等多款餐券是人氣商品
除了三款展場限定商品外，晶華集團旗下各品牌亦同步推出多項人氣優惠。包括栢麗廳早餐、午餐、下午茶及假日午晚餐等多款餐券；泰市場平日午餐雙人、四人優惠券與單人套票；三燔本家及三燔北投則推出壽喜燒及日本A5和牛放題等人氣商品。義饗食堂海陸義大利麵、故宮晶華龍蝦宴與御皇鴨宴、北投泉源閣總舖師烤鴨六吃等明星美饌也將同步販售；此外，「環遊晶華」集團聯合住宿券與沐蘭SPA療程優惠亦於展場登場，滿足消費者一站式旅宿美食需求。
瑞穗天合國際觀光酒店 「平日城堡、親子或寵物溫馨家庭房雙人住宿券」
瑞穗天合國際觀光酒店 「平日城堡、親子或寵物溫馨家庭房雙人住宿券」
瑞穗天合國際觀光酒店「平日城堡精緻客房雙人三天兩夜住宿券」
天成逸旅-蝴蝶谷「森活好湯平日和風豪華客房雙人住宿券」
天成逸旅-朋趣豪華露營 「雲端號平日雙人體驗券」
天成飯店集團「平日聯合住宿券」桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店 精緻客房
天成飯店集團「平日聯合住宿券」天成文旅-繪日之丘 溫馨家庭房
天成世貿國際會館「平日明爐烤鴨三吃兌換券」
天成世貿國際會館「平日粵式港點兌換券」
台北花園大酒店「極致美饌通用券」
天成飯店集團集合集合各館，結合旗下餐飲品牌翠庭中餐廳、百合西餐廳、饗聚廚房、花園thai thai、PRIME ONE牛排館與華山町餐酒館，推出各式美食餐券，包括：米其林餐盤推薦頂級牛排館極致美饌通用券、五星級飯店平日自助午晚餐或假日下午茶餐券、平日粵式港點兌換券、招牌烤鴨四人合菜券、台北人氣餐酒館饗食通用券等下殺5.1折起，另同步推出平日聯合住宿券六館擇一2.2折起，瑞穗天合國際觀光酒店推出平日雙人住宿券每張10,999元起，享一泊二食，全新品牌天成逸旅-蝴蝶谷，平日雙人住宿券每張7,099元起，享一泊三食，以上兩館另推出三天兩夜聯賣優惠13,999元。天成逸旅-朋趣豪華露營則推出雲端號平日雙人一泊四食7,299元。
天成飯店集團 瑞穗天合黃金湯泡湯粉
天成飯店集團比比家族沐浴泡澡球
另，凡購買住宿券或餐券，再享瑞穗天合黃金湯泡湯粉加價購優惠價每包100元；亦可享天成飯店集團比比家族沐浴泡澡球加價購優惠價每顆120元，每顆內含1個比比家族系列代言人公仔，讓沐浴變成一場饒富的童趣的美妙時刻！天成飯店集團Cosmos CLUB 於旅展現場推出專屬活動，凡於旅展期間加入會員，就贈送天成飯店集團精美環保收納袋，還可享好禮抽獎機會，大獎祭出天成逸旅-蝴蝶谷會館精緻客房平旺日雙人住宿券。另外，若於旅展現場購買天合尊寵卡加碼贈送瑞穗天合國際觀光酒店假日住宿使用權益券，享假日入住不加價優惠。
以上圖片：各飯店集團提供
精華 FAQ
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晶華集團以「吃喝玩樂一站購足」為主軸，主推A5和牛雙人分享餐、北投泉源閣十人桌菜、故宮晶華四人合菜等，並同步販售餐券、住宿券與SPA優惠。
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天成飯店集團推出平日聯合住宿券六館擇一2.2折起，餐券5.1折起，另有瑞穗天合、蝴蝶谷、朋趣豪華露營等方案，部分還可享一泊二食、一泊三食或一泊四食。
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晶華單筆消費滿1萬元前30名可加贈下午茶券；天成則有泡湯粉、泡澡球加價購、加入會員送收納袋與抽住宿券，購買天合尊寵卡還可再得假日入住權益。