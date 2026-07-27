全球唯一／媽祖熱氣球台中首飛！石岡熱氣球嘉年華8/22-24升空體驗

2026-07-27 10:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
全球唯一！「媽祖熱氣球」在台中的首飛。　圖：台中市石岡區公所／提供
全球唯一！「媽祖熱氣球」在台中的首飛。　圖：台中市石岡區公所／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：全球唯一媽祖造型熱氣球首度飛抵台中石岡展演。
  • 重點二：石岡熱氣球嘉年華將於8/22至8/24在土牛運動公園登場。
  • 重點三：活動結合音樂、市集、煙火與親子節目，卡司陣容豐富。

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球唯一「媽祖造型熱氣球」首度飛抵台中！2026「臺中石岡熱氣球嘉年華」將於08/22-08/24在「土牛運動公園」盛大登場。

臺中市政府民政局長吳世瑋表示，今年活動除規劃6場熱氣球繫留升空體驗外，更特別邀請來自台東天后宮的「媽祖造型熱氣球」展演，現場並結合音樂演出、美食市集、璀璨煙火及親子互動，玖壹壹、蕭煌奇等人氣卡司也將輪番開唱，歡迎全國民眾到石岡追熱氣球、賞煙火、聽音樂，感受山城最迷人的夏日盛典。

吳局長指出，「石岡熱氣球嘉年華」已成為台中山城最具代表性的夏季品牌活動之一，歷年參觀人次持續攀升，每屆登場的特色造型熱氣球，更是民眾爭相拍攝的焦點。今年最大亮點，是邀請來自台東天后宮、全球唯一的「媽祖造型熱氣球」首度到台中展演，讓傳統信仰化身繽紛巨球翱翔山城天空，融合信仰文化與熱氣球藝術，展現台灣獨有的人文魅力。期盼藉由國際交流及特色造型球展演持續創造話題，吸引全國遊客與攝影愛好者齊聚石岡，提升活動能見度，打響台中山城觀光品牌。

石岡區長徐天龍表示，今年活動以「石岡起飛．幸福山城」為主題，結合「幸福、好食、音樂、親子」四大主軸全面升級，除延續深受民眾喜愛的熱氣球升空體驗外，也串聯石岡在地農特產、美食餐車、市集文創及藝文展演，並邀請多組知名藝人及表演團隊接力演出，活動從白天延續至夜晚，遊客不僅能仰望熱氣球翱翔山城天際，還可欣賞音樂演出與璀璨煙火，在山城夜色中感受石岡融合觀光、文化與休閒的多元魅力。

▲「石岡熱氣球嘉年華」從白天延續至夜晚。　圖：台中市石岡區公所／提供
▲「石岡熱氣球嘉年華」從白天延續至夜晚。　圖：台中市石岡區公所／提供

石岡區公所說明，今年晚會演出陣容堅強，邀請人氣天團玖壹壹、金曲歌王蕭煌奇，以及琳誼 Ring、楊淨宇、吳雨璇、SONNiE 桑尼、核果人 NUTS、中信兄弟啦啦隊等歌手及表演團體輪番登台；親子節目則有 YOYO 家族香蕉姐姐、南瓜哥哥及小丑魔術秀接力演出，兼顧不同年齡層觀眾喜好。此外，隱藏版神秘嘉賓也將於08/22驚喜現身，相關資訊將於活動前陸續揭曉。

石岡區公所補充，今年現場將有4顆大型熱氣球提供遊客搭乘，08/22-08/24每天規劃二場，時段分別為05:00-07:30、16:00-18:30，每場活動前30分鐘開放現場排隊購票，每張500元、限量150張，每趟搭乘約4至6分鐘，可承載3至4人，兒童身高達110公分以上即可由家長陪同搭乘。活動期間將提供接駁服務並實施交通疏導，建議多利用大眾運輸及接駁車前往。更多活動資訊，請至「石岡區公所」臉書粉絲專頁查詢。

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精華 FAQ

  • 最大亮點是來自台東天后宮的全球唯一媽祖造型熱氣球首度到台中展演，將傳統信仰與熱氣球藝術結合，成為吸引遊客與攝影愛好者的焦點。

  • 活動將於8/22至8/24在台中市石岡區的土牛運動公園舉行，現場規劃熱氣球繫留升空體驗、音樂表演、美食市集與煙火等多元內容。

  • 現場有4顆大型熱氣球，每天上午5:00-7:30、下午16:00-18:30各1場，開放現場排隊購票，每張500元、限量150張，兒童需身高達110公分以上並由家長陪同。

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#媽祖 #台中 #熱氣球

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

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精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

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2026-07-19 20:55 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：九州行最後一晚在博多車站附近活動，並趕在關門前逛天神地下街。
  • 重點二：晚餐選擇福岡人氣連鎖居酒屋博多竹乃屋，點了多款串燒與定食。
  • 重點三：店內招牌博多ぐるぐるとりかわ是烤雞皮，但同行者因口味未嘗試。

#戰到最後一刻

這趟九州行最後一晚

來到熱鬧的博多車站

這趟唯一逛市區的時段

即便大雨下不停

逛街還是要認真

下午小逛車站附近

飯店check in後抓緊時間

趕八點前先去逛天神地下街

((晚餐必須等關門再吃~!!))

日本守時觀念真不是蓋的

說八點關門~就是八點!!

時間一到店家立刻拉半門

還小跑步去關門再回來結帳

搞得等結帳的我也好緊張呀...><"

#博多竹乃屋❤

晚上來這間人氣連鎖居酒屋

點了店長推薦串燒、雞翅、餃子、唐揚雞、黑毛和牛

福岡名產明太子/炭火雞定食

& 有人想吃鯖魚不知為啥

卻來了一整份套餐...

竹乃屋的招牌

還有博多ぐるぐるとりかわ~就是烤雞皮

不管是店內海報還菜單都在顯眼處

可惜蘇先生跟某娃都不敢吃~就先Pass

都還不賴吃

就是鹹了點

讓人啤酒一直喝呀!!

#竹乃屋#福岡美食#博多竹乃屋#天神地下街#居酒屋

精華 FAQ

  • 最後一晚主要活動在博多車站與天神地下街一帶，作者趁著雨天仍把握難得的市區逛街時間，並在晚餐關門後前往博多竹乃屋用餐。

  • 文中提到店長推薦串燒、雞翅、餃子、唐揚雞、黑毛和牛，以及福岡名產明太子、炭火雞定食，另外還有原本想點卻誤送成套餐的鯖魚料理。

  • 整體評價算不錯，作者覺得餐點都還算好吃，但口味偏鹹，讓人很想搭配啤酒；招牌烤雞皮雖然出現在海報與菜單上，卻因同行者不敢吃而沒點。

Belinda的玩美甜蜜窩

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#日本 #福岡 #居酒屋 #美食探店

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2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

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#博物館 #日本人 #打卡景點

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接軌單人旅遊浪潮 東南旅遊長短程線9/1起 全面實施「領隊不配房」新制

接軌單人旅遊浪潮 東南旅遊長短程線9/1起 全面實施「領隊不配房」新制

2026-07-21 16:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
東南旅遊09/01起實施「領隊不配房」制度，全線團體行程皆適用。　圖：shutterstock／來源
東南旅遊09/01起實施「領隊不配房」制度，全線團體行程皆適用。　圖：shutterstock／來源

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東南旅遊宣布自2026/09/01起全面實施領隊不配房新制。
  • 重點二：新制涵蓋日韓東南亞短線與歐美長程等全線團體行程。
  • 重點三：單人旅遊成長帶動需求，公司兼顧旅客隱私與領隊休息。

【旅奇傳媒/編輯部報導】近年「單人旅遊」（Solo Travel）已成為旅遊市場的重要趨勢，參考2026年1-4月統計，台灣旅客「單人旅遊」搜尋量也較去年同期成長16%，其中海外單人旅遊成長20%，顯示獨自旅行已從小眾市場逐漸成為新的旅遊型態。 為讓愈來愈多獨自出遊旅客，有較佳的住宿隱私、休息品質與個人空間。

東南旅遊日前宣佈，將引領業界全面升級「領隊不配房」制度，自2026/09/01（含）起，不論是日、韓、東南亞等短線，或是歐美等長程全線團體行程，皆全面實施「領隊不配房」新制。兼顧旅客住宿隱私與領隊服務能量，打造更安心、舒適的全新團體旅遊標竿。

▲領隊不配房，「獨旅」更自在。　圖：東南旅遊／提供
▲領隊不配房，「獨旅」更自在。　圖：東南旅遊／提供

因應單人旅遊趨勢　長短線全面打造更自在的旅遊體驗

東南旅遊觀察，目前具有「獨旅」行為的旅客約占整體消費10%，以具經濟自主能力的女性旅客為主；以日本旅遊商品為例，平均客單價超過新台幣5萬元，顯示高品質旅遊服務已成為市場重要需求。

為了讓旅客與領隊皆能在每日行程後獲得完整的休息，東南旅遊打破業界常態，推動全線領隊獨立用房。本次新制適用於即日起報名，並於2026/09/01 （含）後出發之日韓短線與長程全線團體行程。

長程線房型溫馨提醒，精準管理旅客期待

針對長程線全面實施的新制，東南旅遊特別提醒旅客，因歐美等長程線國家的飯店規格與文化不同，單人房差以提供「單人床房型」（Single room）為主。

東南旅遊表示，新制並非代表單人報名旅客一律需支付單人房差。若旅客有配房需求，公司仍將優先協助媒合同團同性別旅客入住雙人房。僅於最終無法成功配房時，才依行程規定補足單人房差額，兼顧旅客需求與住宿品質。

東南旅遊未來將持續依據旅客的反饋與市場脈動，不斷優化旗下產品與服務品質，期待透過「領隊不配房」的雙贏政策，在全面提升領隊服務專注度的同時，也為旅客開啟更自在、無拘束的個人旅行新章。

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精華 FAQ

  • 東南旅遊宣布全面實施「領隊不配房」制度，自2026/09/01（含）後出發的日韓短線與歐洲、美洲等長程全線團體行程都適用，目的在提升旅客隱私與領隊休息品質。

  • 公司觀察到單人旅遊已成重要趨勢，台灣旅客相關搜尋量年增16%，海外單人旅遊更成長20%；目前約有10%旅客具獨旅行為，因此需要更符合個人旅行需求的住宿安排。

  • 不一定。若旅客有配房需求，東南旅遊會優先媒合同團同性別旅客入住雙人房；只有在最終無法成功配房時，才依行程規定補足單人房差，長程線則多以單人床房型提供。

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