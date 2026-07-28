走進世界級暗空之都 解鎖亞利桑那「星」級魅力

AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞利桑那州擁有25處國際暗空認證景點。

亞利桑那州擁有25處國際暗空認證景點。 重點二： 旗桿鎮將迎來暗空城市25週年與星空派對。

旗桿鎮將迎來暗空城市25週年與星空派對。 重點三：多座國家公園與步道打造豐富觀星行程。

【旅奇傳媒/編輯部報導】浩瀚無垠的星空旅遊正夯！亞利桑那州以低光害、視野遼闊的自然環境，擁有25處正式獲「國際暗空認證」的風景區，成為旅人仰望星空的理想目的地。尤其是當全家大小一起探索星空，星座與行星在澄澈夜空中清晰浮現，讓觀星不再只是旅途中的點綴，而是一場值得專程出發的星級體驗。

亞利桑那旅遊局台灣代表處蔡璧如處長表示：「作為美國『星空旅遊』（Astrotourism）的代表目的地之一，亞利桑那提供多元方式探索璀璨夜空，並全新推出免費《星空探索觀星數位護照》（Starstruck: Arizona Dark Sky Expedition Passport）旅客可循著護照指引走各處暗空景點，在沙漠、峽谷與遼闊荒野之間，收藏屬於亞利桑那的星光風景。」

▲亞利桑那州得天獨厚的暗空認證環境，成為美國最具代表的星空旅遊目的地之一。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

越夜越精彩！走進亞利桑那九座暗空社區

亞利桑那州共有九座「暗空社區」，每一處都展現截然不同的觀星風景。前往北亞利桑那州，可深入「凱巴布派尤特族」（Kaibab Band of Paiute Indians）部落土地上的 Thunder Mountain Pootsee Nightsky 社區，體驗遠離城市與網路訊號的野外露營，在滿天星斗下入眠。

▲「塞多納」為亞利桑那州暗空社區之一，紅岩與星空相映。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

來到中亞利桑那州，則能以更多元的方式親近夜空：在「橡樹溪村」（Village of Oak Creek）的「鮑德溫步道」（Baldwin Trail）展開夜間健行、入住「塞多納」（Sedona）的療癒度假村仰望繁星，或前往「科頓伍德」（Cottonwood）、「坎普維德」（Camp Verde）等小鎮，手持一杯亞利桑那州產葡萄酒，細數夜空中的星座。

南亞利桑那州同樣別具魅力。白天可漫遊「比斯比」（Bisbee）與「圖巴克」（Tubac），欣賞當地精彩的藝術作品；入夜後，再將目光轉向大自然最壯麗的創作一望無際的深邃星空。

▲「巨人柱國家公園」獲國際暗空認證，低光害環境欣賞銀河機會大增。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

三座國家公園全數入列 串起暗空自然版圖

亞利桑那州傑出的三座國家公園分別「石化森林國家公園」（Petrified Forest National Park）、「巨人柱國家公園」（Saguaro National Park）與「大峽谷國家公園」（Grand Canyon National Park）全數獲得暗空認證。

大峽谷的壯麗日落聞名全球，但星光下的峽谷同樣令人屏息。旅客可參加星座導覽、全年免費舉辦的南緣天文活動，或於每年 6 月造訪「大峽谷星空派對」（Grand Canyon Star Party）與數百名觀星愛好者一同體驗為期一週的天文活動。

想避開人潮、感受更純粹的星空，不妨前往東亞利桑那州、鄰近「霍爾布魯克」（Holbrook）的「石化森林國家公園」。取得許可後，旅客可深入荒野健行與露營，在浩瀚星空下度過一夜。

南邊亞利桑那州的「巨人柱國家公園」提供夜間導覽健行，旅客不僅能仰望星空，也有機會觀察棲息於此的夜行性動物，並會舉辦適合家庭旅遊的另類星空派對。

升級解鎖三座國家紀念區的夜間玩法

位於北亞利桑那州「凱巴布派尤特族」（Kaibab Band of Paiute Indians）部落土地上的「派普斯普林國家紀念區」（Pipe Spring National Monument）推出季節限定的「滿月導覽健行」。每梯次限定20人，旅客將沿著約半英里長的步道登上崖頂，沿途認識夜行性野生動物與月相變化。

來到「通托國家紀念區」（Tonto National Monument）則可從星空中，認識古文明的生活智慧。

約於西元1300年居住在「上、下崖居遺址」的「薩拉多族」（Salado）曾將天文知識運用於貿易路線與農業活動。每年11月至翌年4月舉辦的夜空活動中，透過園區管理員的解說，了解天文觀測如何融入薩拉多族的日常生活。

具備觀星經驗的旅人可前往鄰近「威爾科克斯」（Willcox）的「奇里卡瓦國家紀念區」（Chiricahua National Monument）園區步道整夜開放，旅客可自行展開不受時間限制的夜間健行，待晨光升起，欣賞當地獨特的「奇岩石柱」（hoodoos）從星空一路走入壯麗的岩石地貌。

▲走進「羅威爾天文台」天文探索中心，全家一起探索宇宙神奇奧妙。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

世界首座暗空城市迎25週年 旗桿鎮星空盛典登場

作為全球第一座獲認證的「國際暗空城市」，「旗桿鎮」（Flagstaff）將於2026/10/24迎來認證25週年。為慶祝這項重要里程碑，當地將於此前陸續推出一系列星空主題活動，邀請旅客一同感受這座城市長年守護暗空環境的成果。

其中，一年一度的「旗桿鎮星空派對」將於 2026/10/01-10/03在「水牛公園」（Buffalo Park）登場。活動期間，旅客可透過現場30架望遠鏡觀測夜空、參加專人帶領的天文導覽，並體驗適合親子同遊的星空活動，在週末夜晚深入感受旗桿鎮獨特的觀星魅力。

全家大小一起造訪「旗桿鎮」別錯過「羅威爾天文台」（Lowell Observatory）你會發現這裡倍受孩子喜愛，不僅能親眼看見當年用來發現冥王星的望遠鏡，還可走進館內的「天文探索中心」（Astronomy Discovery Center）透過互動展覽、親自走在星空走廊，自在探索宇宙的奧秘。

最新暗空公園登場 管風琴仙人掌間仰望銀河

位於南亞利桑那州「阿霍」（Ajo）的「管風琴仙人掌國家紀念區」（Organ Pipe Cactus National Monument），近期成為亞利桑那州最新獲得認證的「暗空公園」。白天健行漫步於高聳的管風琴仙人掌森林之間，感受沙漠的壯闊景致；待夕陽落下，再於澄澈夜色中仰望無垠星空。園區亦會依季節舉辦星空派對與主題活動。旅客可與來自各地的觀星愛好者一同聆聽天文解說員分享夜空知識，並在低光害環境的清晰夜色之下，尋找銀河與星座。

▲「基特峰國家天文台」為「圖森」天文探索路線的重要一站。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

沿著天文探索步道 收藏南亞利桑那星空風景

「圖森天文探索步道」（Tucson Astro Trail）串聯亞利桑那南部多座天文台、暗空景點與科學場館，旅客可在自然景觀與天文科學之間，展開一場追逐星光的探索之旅。沿途可前往鄰近「圖森」（Tucson）的「基特峰國家天文台」（Kitt Peak National Observatory）體驗天文台過夜體驗。

造訪「薩福德」（Safford）的「格雷厄姆山國際天文台」（Mt. Graham International Observatory）參加全日導覽，或登上「萊蒙山天空中心」（Mt. Lemmon SkyCenter），透過亞利桑那州規模最大的公共觀測望遠鏡之一，近距離探索浩瀚夜空。

旅途中還可順道走訪獲得暗空認證的公園與科學博物館，從專業天文觀測、互動學習一路延伸至戶外探索，感受從白晝到星夜皆精彩的百變魅力。

▲「國際暗空探索中心」預計於2027年1月在「噴泉山」正式開幕。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

最大公共望遠鏡坐鎮 鳳凰城都會區迎全新天文地標

位於暗空社區「噴泉山」（Fountain Hills）的「國際暗空探索中心」（International Dark Sky Discovery Center）預計於2027年1月正式開幕，為鳳凰城都會區再添一座全新的天文探索地標。中心將設置區內規模最大的公共觀測望遠鏡，讓旅客得以更近距離凝望星體，從城市近郊展開直通宇宙的旅程。館內的「克雷格與露絲・金貝爾天文館」（Craig and Ruth Gimbel Planetarium）將採用先進的傾斜式穹頂技術，打造更具臨場感的沉浸式觀星體驗。走進互動展覽廳、造訪「靈感劇院」（Inspiration Theater）並透過實作體驗化身「一日天文學家」讓觀星不只停留在仰望夜空，更成為一場兼具知識與想像樂趣的宇宙冒險。

▲「Highland Grand Canyon」豪華露營打造與星空共眠的住宿體驗。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

與繁星共眠！亞利桑那三種星空住宿提案

想把觀星的浪漫一路延續到夢鄉，距離大峽谷南緣僅約 4 英里的全新「高地大峽谷度假村」（Highland Grand Canyon）提供更貼近自然的豪華露營體驗。旅客可選擇入住五座舒適的狩獵帳篷，在「凱巴布國家森林」（Kaibab National Forest）仰望星辰、烤著棉花糖夾心餅，最後伴著滿天星斗入眠。

偏好城市度假的都會旅人也能在「ADERO Scottsdale」找到專屬於自己的觀星節奏。這座奢華度假村提供私人望遠鏡觀測、免費觀星 App，並定期舉辦「Star Dudes Stargazing」星空活動，由導覽人員帶領探索銀河。

沿著「圖森天文探索步道」（Tucson Astro Trail）展開旅程，可考慮入住緊鄰「史賓塞天文台」（Spencer Observatory）的「 Cat Mountain Lodge」旅宿，從住宿步行即可抵達專業望遠鏡，旅客也能參加天文台導覽，深度認識宇宙知識，讓住宿本身也成為整段觀星行程的特色亮點。

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