2026-07-24 11:04 女子漾／編輯周意軒
《玩具總動員》迷暑假失守！G-DRAGON聯名快閃登台 胡迪巨型公仔、限定商品一次看
《玩具總動員》粉絲的錢包準備守不住了！隨著迪士尼．皮克斯《玩具總動員5》於2026年6月19日上映，全球票房已突破8億美元，相關聯名企劃也接連登場。AIR SPACE旗下潮流品牌r.fav率先推出《玩具總動員》服飾與生活選品，並在台北中山南西商圈打造主題空間；緊接著，G-DRAGON主理品牌PEACEMINUSONE也將攜手迪士尼，把「THE FIRST FAN」城市巡迴快閃店帶到台北。從胡迪、巴斯光年到三眼怪、叉奇，兩波活動一次滿足穿搭、收藏與拍照需求。
r.fav《玩具總動員》系列登場 胡迪、巴斯變成日常穿搭
AIR SPACE旗下全新潮流品牌r.fav自7月13日起推出迪士尼．皮克斯《玩具總動員》系列商品，以「PLAYTIME NEVER ENDS」為主題，邀請粉絲重新打開記憶中的玩具箱。系列將胡迪、巴斯光年、翠絲、叉奇、凱倫等角色融入服飾與生活選品，整體配色以奶油白、木質棕、焦糖咖、鼠尾草綠及淺丹寧藍為主，呼應西部牛仔、復古玩具房與三眼怪的經典色彩。
設計並未刻意強調鮮豔童趣，而是運用柔和、懷舊又具生活感的配色，讓角色服飾更容易融入日常造型，即使不是全身角色穿搭，也能低調展現粉絲身分。
首度加入男裝與中性款 情侶、親子都能一起穿
此次也是r.fav首度擴大男裝與中性款式選擇，除了女性服飾，也加入寬鬆短袖T恤、針織Polo衫與休閒長褲等實穿單品。寬版T恤以胡迪、翠絲與巴斯光年等角色的大面積背面印花為亮點，增添街頭感；針織Polo衫則以透氣鏤空織法，搭配警長星章、胡迪牛仔帽及手寫標語刺繡，呈現較成熟的復古美式風格。
不論是女孩、男孩、情侶或親子，都能從系列中找到適合自己的角色單品，讓IP服飾不再只有可愛路線，也能穿出休閒、率性或中性風格。
叉奇絨毛包、三眼怪托特包 小物控也會失控
除了服飾，系列也推出多款角色生活配件，包括叉奇造型絨毛小包、三眼怪托特包、角色吊飾及毛絨小物。叉奇小包以立體絨毛材質還原招牌表情，兼具收藏感與造型趣味；角色吊飾則能自由掛在手機、包款或腰間，讓粉絲不用穿上整件角色服飾，也能把喜愛的玩具夥伴帶在身邊。
南西店變身玩具世界 大型胡迪公仔必拍
配合系列上市，r.fav南西店也換上《玩具總動員》主題店裝。店內以大型胡迪公仔作為視覺核心，搭配牛仔靴、仙人掌與警長星章等西部元素，粉絲走進店內就像進入電影裡的玩具世界。
中島區背面則由翠絲擔任主角，結合「Cowgirl」視覺元素打造活潑場景；戶外另設有叉奇與凱倫互動拍照區，搭配r.fav及《玩具總動員5》主題背板，逛街途中也能快速完成打卡照。
r.fav南西店資訊
地址：台北市中山區中山北路二段20巷15號
系列開賣日期：2026年7月13日起
消費滿額送行李吊牌盲袋
為慶祝系列登場，指定實體門市與官方網站同步推出滿額贈活動。
一般會員單筆消費滿3,200元，即贈《玩具總動員5》造型行李吊牌盲袋一個；SVIP、VIP會員單筆消費滿2,500元即可獲得，贈品市值690元。
行李吊牌共有叉奇、凱倫、三眼怪及抱抱龍等角色造型，款式採隨機贈送，數量有限，送完為止。
此外，7月13日至7月20日於AIR SPACE官方LINE會員活動中，購買皮克斯系列任一商品並完成LINE好友綁定，即可參加抽獎，獎項包含造型行李吊牌盲袋及最高150元折價券。
G-DRAGON也加入！PEACEMINUSONE聯名快閃台北登場
另一波重頭戲則是迪士尼韓國與G-DRAGON主理品牌PEACEMINUSONE共同打造的《玩具總動員》聯名企劃「THE FIRST FAN」。這也是迪士尼以K-POP藝人共同創作為核心的跨界企劃之一，將《玩具總動員》陪伴、友情與想像力等元素，結合PEACEMINUSONE鮮明的潮流美學。相關合作已於2026年6月正式對外公布，並自7月起展開城市巡迴。
「THE FIRST FAN」意指電影中的玩具，是陪伴G-DRAGON踏上夢想旅程的第一批粉絲。系列把胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼怪、抱抱龍及叉奇等角色，融入PEACEMINUSONE招牌雛菊元素，重新詮釋成帶有藝術感與街頭氣息的作品。
公仔、絨毛玩偶到穿戴單品 限定商品一次收
此次聯名由內容企劃創意平台Hello Apollo（Play in the Box）共同製作，商品範圍涵蓋公仔、絨毛玩偶、服飾、生活風格單品及行動配件。不同於一般角色周邊，系列透過PEACEMINUSONE的設計語彙重新解構經典角色，將《玩具總動員》的童年回憶轉化成更具收藏價值的潮流作品，預料將吸引電影迷、G-DRAGON粉絲及街頭時尚愛好者排隊朝聖。
「THE FIRST FAN」快閃店7月29日開幕
城市巡迴從首爾出發，預計前往東京、香港、上海等超過10座主要城市，台北站則由潮流選物品牌INVINCIBLE與FRUITION共同主辦。台北快閃店將於7月29日在新光三越台北信義新天地A9登場，除了展示完整聯名系列，也將以藝術空間呈現「THE FIRST FAN」故事概念，現場另設置聯名限定拍貼機，讓粉絲留下專屬紀念照。
THE FIRST FAN快閃店台北站
日期：2026年7月29日至8月30日
地點：新光三越台北信義新天地A9館5樓
地址：台北市信義區松壽路9號
時間：週日至週四11：00至21：30、週五及週六11：00至22：00
預約方式：依主辦單位後續官方公告為準
從中山南西商圈的大型胡迪公仔、角色服飾與療癒小物，到信義區集結G-DRAGON設計美學的限定快閃店，今年暑假《玩具總動員》不只重返大銀幕，也正式攻佔台北街頭。想收藏限定商品、拍照打卡或尋找情侶穿搭的粉絲，不妨先把兩個地點加入暑假行程。