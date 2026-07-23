2026-07-23 21:11 女子漾／編輯周意軒
台北新開酒吧推薦！UNCOMMON集結亞洲酒吧高手、Musée把珍奶與粉粿變調酒
台北夜生活又多了兩個新選擇！全新酒吧「UNCOMMON Taipei」集結曼谷、新加坡與台北三地資深酒吧人，以亞洲早餐、經典調酒與90年代音樂，打造輕鬆又有活力的社交空間；大安區「Musée」則把酒吧變成當代美術館，將瀑布、植栽與未來感光影搬進室內，更把珍珠奶茶、紅豆粉粿、楊桃冰等台灣味化為調酒。無論想找適合跑吧的第一站、週末聽DJ，還是一路續攤到清晨吃牛肉麵，這兩間台北新酒吧都值得先收進口袋名單。
台北新開酒吧：UNCOMMON Taipei
曼谷、新加坡、台北酒吧人聯手打造UNCOMMON Taipei由曼谷酒吧經營者Niks Anuman、新加坡調酒師Peter Chua，以及長期推動台灣酒吧文化的Jaffee Hsu共同打造。Niks Anuman曾參與G.O.D、Teens of Thailand、Asia Today及BKK Bar Show等酒吧與活動；Peter Chua則是新加坡酒吧Night Hawk主理人。三人將各自在亞洲酒吧圈累積的經驗帶到台北，希望打造一間不用過度拘謹，可以輕鬆喝酒、聊天與認識新朋友的場所。
從Commons走向UNCOMMON
十年前，Jaffee曾在同一區域開設英式酒吧Commons；十年後，UNCOMMON像是他重新思考「理想酒吧」後給出的新答案。若把兩間酒吧比喻成兩個人，Commons像坐在客廳沙發上喝酒、抽雪茄的熟悉老朋友；UNCOMMON則像喜歡熱鬧、懂得社交，又保留鬆弛感的派對高手。
因此，UNCOMMON不只想把酒做好喝，更重視整體氣氛與待客方式。吧台內外可以自然聊天，調酒師與客人之間也不需要保持距離，讓喝酒回歸簡單、直接而舒服的體驗。
銀色、橘色空間打造「老人夜店」
UNCOMMON空間以銀色與橘色為主，運用大量圓形、弧形與U形線條，營造帶有復古未來感的視覺。店內採開放式吧台設計，拉近調酒師與客人的距離，甚至歡迎酒吧同業走進吧台一起玩調酒。Jaffee也笑稱，自己想打造的是一間「老人夜店」，音樂以90年代金曲與Hip-hop為主，適合想感受夜店氣氛，卻不想在人群中擠來擠去的客人。
週五與週六晚上安排現場DJ，音響則選用英國專業品牌VOID Acoustics，讓音樂不只是背景，也成為整體空間體驗的一部分。
亞洲早餐變身創意調酒
UNCOMMON酒單主要分成兩大系列。第一組「UNCOMMON Common Shyt」收錄六款原創調酒，將台灣、韓國與新加坡等地常見的亞洲早餐變成酒中風味。「Morning Brekkie 大冰紅」以台灣早餐店的大杯冰紅茶為靈感；「Seoulside Fizz」從韓式紫菜包飯發想；「Lion City Sour 咖椰吐司」重現新加坡經典早餐；「Espresso Cuptini 大人的肉鬆拿鐵」則結合咖啡與鹹香肉鬆，點酒還會獲得一包掛耳咖啡，讓香氣一路延續到隔天早晨。
第二組「COMMONLY UNCOMMON」則重新翻玩經典調酒，降低部分傳統酒譜較強烈的酒精感與酸度，調整成更圓潤、容易入口的版本。推薦包括加入包種茶的「Guava Daiquiri 芭樂包種茶」、帶有鐵觀音與太妃糖香氣的「Toffee Fashioned 太妃蕎麥」，以及較輕鬆好入口的「Slime Iced Tea 史萊姆冰茶」。
喜歡挑戰特殊風味的人，還可以試試來自曼谷G.O.D酒吧的招牌作品「Genius On Drugs Martini 神馬丁尼」，以生蠔帶出鮮味，顛覆一般人對馬丁尼的想像。白天也能喝咖啡與Aperitivo
除了晚間酒吧時段，UNCOMMON每週三至週日白天與咖啡品牌「圈外」合作，推出UNCOMMON COFFEE系列，也供應Aperol Spritz、Garibaldi等輕酒精飲品。餐點則以適合分享的佐酒菜為主，包括松露醬薯條、川麻炸棒腿、焗烤奶油玉米、橄欖油甜蝦及季節水果Burrata，無論單純喝酒或想吃點東西墊胃都很適合。
UNCOMMON Taipei店家資訊
營業時間：
週日至週四19：00至02：00
週五、週六20：00至03：00，設有現場DJ
咖啡時段為週三至週日13：00至18：30
台北新開酒吧：Musée
把酒吧變成一座當代美術館位於台北大安區的Musée，以當代美術館為空間靈感，延續母集團ONNS「No Rules, Just Vibe」的精神，不受傳統酒吧形式限制，將自然景觀、藝術設計與沉浸式體驗融入夜生活空間。
店內加入瀑布、石材、樹木、水氣與燈光裝置，天然材質與綠色植栽，搭配俐落建築線條及科技感光影，讓人像從台北街頭瞬間走進一座充滿未來感的秘密花園。
珍奶、粉粿與楊桃冰全都能喝
Musée新酒單以「記憶中的台灣味」為主題，透過澄清等調酒技法，重新拆解台灣人熟悉的飲食記憶，讓傳統味道變得更加清爽、細緻。「烤布蕾珍奶」結合決明子茶、烤布蕾與珍珠奶茶元素，把手搖飲變成大人版甜點調酒；「紅豆粉粿」融合紅豆、栗子與粉粿風味，喝起來充滿復古甜品店的療癒感。
「楊桃冰」以台灣經典消暑飲品為靈感，加入龍舌蘭與綠茶，呈現酸甜又清新的層次；「蓮霧煞煞」則結合蓮霧、中焙烏龍與檜木香氣，看似透明的酒體，入口後卻藏著完整而細膩的台灣風味。
喝完調酒還能來碗牛肉麵
Musée不只調酒有話題，連牛肉麵也成為深夜餐桌上的主角。牛肉麵湯頭經過6至8小時慢火熬煮，提供清燉、紅燒、麻辣及番茄等經典口味，並加入青花椒、松露等特殊元素，為熟悉的國民美食帶來不同層次。
Musée一路營業至清晨6點，不論是小酌後突然肚子餓，或是與朋友跑吧續攤，都能在夜晚結束前，用一碗熱騰騰的牛肉麵收尾。
Musée店家資訊
地址：台北市大安區仁愛路四段141號
營業時間：11：00至20：00、20：00至翌日06：00