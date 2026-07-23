2026-07-23 19:35 女子漾／編輯王廷羽
2026國旅補助懶人包！怎麼申請、何時發放？壽星最高省3200，5大優惠一次看
週末想去外縣市玩，但又覺得國旅太貴？2026國旅補助又有新進度啦！交通部觀光署規畫推出5大平日旅遊優惠，包括住宿折抵、壽星生日金、遊樂園門票、Taiwan PASS優惠及企業員工旅遊獎勵。一般旅客平日連住同一家旅宿兩晚，住宿最高可折2,000元。當月壽星若抽中1,200元生日住宿金，兩項優惠一起使用，最高有機會省下3,200元。
不過目前中央補助還沒開放申請，正式登錄網站、合作旅宿及活動日期也尚未公布，依交通部說法，補助最快可能在2026年9月上路，實際時間仍要看中央預算審議進度。這篇女子漾幫大家整理2026國旅補助懶人包，一起掌握最新進度！
文章目錄
2026國旅補助什麼時候開始？
2026國旅補助什麼時候開始？
這波國旅補助原本規畫在2026年4月至6月推出，但受到預算審議進度影響，實施時間往後延，交通部曾表示，預算通過後約需一個月準備系統、串聯旅宿及相關業者。若預算在8月完成，補助最快可能在9月上路。
截至2026年7月23日，中央還沒公布正式申請日期，網路上若出現要求填寫銀行帳號、信用卡資料或簡訊驗證碼的「補助網站」，先不要急著操作！
2026國旅補助5大優惠一次看
2026國旅補助5大優惠一次看
2026國旅補助1. 平日住宿最高折2000元
2026國旅補助1. 平日住宿最高折2000元
住宿補助主要鼓勵民眾避開週末，利用週日至週四出遊。國定假日及連續假期預計不適用。目前規畫的折抵方式如下：第一晚入住合法旅宿，可折抵800元。第二晚續住同一家旅宿，再折抵1,200元，兩晚最高折2,000元。若兩晚分別住在不同旅宿，預計每晚各折800元，合計折1,600元。
想把補助用到最高，最簡單的方法就是平日安排三天兩夜，並在同一家旅宿連住兩晚，申請是否採登錄抽籤、名額如何分配，仍要等觀光署公布完整辦法。
2026國旅補助2. 壽星抽1200元生日住宿金
2026國旅補助2. 壽星抽1200元生日住宿金
生日月想住飯店慶祝，也有機會多拿一筆住宿優惠！依目前規畫，觀光署每月預計抽出1,000名當月壽星，每人可獲得1,200元生日住宿金，全年約有1萬2,000個名額。
不過生日住宿金不是每位壽星都能直接領取，必須先登錄並成功抽中，預計只能在生日當月使用。中籤壽星若平日入住同一家旅宿兩晚，可搭配最高2,000元住宿補助，合計最高省3,200元。並且「最高3,200元」是兩項優惠疊加後的金額，不是所有人都能直接領到3,200元。
2026國旅補助3. 住宿點數換遊樂園門票
2026國旅補助3. 住宿點數換遊樂園門票
遊樂園優惠的規畫曾經調整，早期版本是憑住宿發票免費進入指定樂園，最新方向則改為點數兌換，旅客使用多少住宿補助，就可獲得相同點數。第一晚折800元，可取得800點。連住兩晚共折2,000元，最高可拿2,000點，再用點數兌換合作遊樂園門票。目前規畫共有18家合作遊樂園，正式名單、每家樂園所需點數及使用日期仍未公布。
2026國旅補助4. Taiwan PASS平日優惠
2026國旅補助4. Taiwan PASS平日優惠
喜歡搭高鐵、台鐵或捷運旅行的人，可以留意Taiwan PASS優惠！依先前規畫，旅客可能有兩種方案可選，第一種是購買指定Taiwan PASS套票，享優惠價格；第二種是購買套票後，搭配住宿抵用金。Taiwan PASS會整合高鐵、台鐵、捷運、公車或景點票券，適合安排跨縣市旅行，實際套票內容、售價、住宿額度及販售時間，仍要以最後公告為準。
2026國旅補助5. 企業員工旅遊獎勵
2026國旅補助5. 企業員工旅遊獎勵
公司員工旅遊也被納入這次補助！依原始規畫，旅行社招攬30人以上的企業員工，安排至少兩天一夜國內旅遊，就有機會申請獎勵。每團預計可提供旅行社行銷獎勵，企業也可能獲得員工旅遊補助，這筆錢會由企業或旅行社提出申請，不會直接發給每位員工。正在安排秋季員工旅遊的公司，可以先保留平日出發的彈性，等正式簡章公布後再確認資格。
新北1000元住宿券開跑啦！
新北1000元住宿券開跑啦！
中央補助還在等待正式公告，新北市已推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」。民眾下載「我的新北市」APP，完成進階會員認證、開通錢包，再依指定路線完成數位打卡，就有機會拿到1,000元住宿優惠券。活動規畫14條旅遊路線、70個打卡景點，首波發放8,000張住宿券，全案預計發出1萬2,000張。提醒民眾注意，優惠券採分批限量發放，完成任務後要記得進入APP領取，當波發完就要等下一波。取得抽獎機會後，還需要使用APP錢包消費100元，或實際使用1,000元住宿券，才符合抽獎資格。
屏東住宿滿1000元可參加抽獎
屏東住宿滿1000元可參加抽獎
屏東縣推出「2026屏東旅遊購GO節」，活動至2026年10月31日，旅客入住合作旅宿，住宿消費每滿1,000元，可獲得1組抽獎序號。消費2,000元可拿2組，依此類推。獎項包括汽車、電動機車、3C產品及家電，總價值超過1,400萬元。
2026國旅補助怎麼申請？
2026國旅補助怎麼申請？
中央國旅補助目前還沒開放登錄，實際申請流程仍要等交通部觀光署正式公告，依現階段規畫，未來可能需要先到官方網站填寫個人資料並參加抽籤，中籤後才能在入住合作旅宿時折抵。
申請前可先確認住宿地點是否為合法旅宿、訂房管道是否符合規定、入住日期是否落在平日適用範圍，以及旅宿是否還有補助名額。Agoda、Booking.com等國際訂房平台能不能使用，目前也還沒有定案，想先訂房的人可優先選擇能免費取消的房型。
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