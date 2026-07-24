大暑來碗清涼美食 中台灣限定「蔴薏」今年紅遍全台！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中台灣限定的「蔴薏」今年因《臺灣漫遊錄》再度爆紅。

中台灣限定的「蔴薏」今年因《臺灣漫遊錄》再度爆紅。 重點二： 蔴薏其實是黃麻嫩葉，富含纖維與多種營養成分。

蔴薏其實是黃麻嫩葉，富含纖維與多種營養成分。 重點三：傳統蔴薏湯需去苦、搓揉，常搭配地瓜與吻仔魚。

大暑清涼美食 中台灣限定「蔴薏」今年紅遍全台！(圖：旅遊經提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

今(23)日是24節氣中的大暑，隨著盛夏的到來，高溫屢創新高，不少民眾常感到身體燥熱、口乾舌燥。在食療觀點中，不妨透過天然食材來「清熱解毒」、「消暑利尿」以最溫和來調理身心。而您心目中「清涼食材」為何呢？一般大眾心目中能消暑的美食，包括：綠豆、西瓜、冬瓜、苦瓜、仙草、絲瓜、小黃瓜、椰子水與綠竹筍、青草茶外，今年聲量最高，應該就是過去被視為中台灣限定版的麻芛，也有人寫成「蔴薏」或「蔴苡」。







「蔴薏」原本隱身於台中、彰化傳統市場的綠色湯品，多數人應該只知其名，不知其味，但不諱言，「蔴薏」愛與不愛的人都頗多，喜愛的人在每年夏天之際，都得品嚐一下，是專屬的夏天記憶。然而「蔴薏」今年的聲量特別高，起因為楊双子執筆、金翎英譯，於5月時榮獲2026年英國「國際布克獎」的《臺灣漫遊錄》一書中被提到，再度引發關注。書中描繪了這道帶有微苦與甘甜的「台中味」，讓這項富含土地記憶的作物、湯品，一躍成為全台饕客爭相探尋的盛夏防暑聖品，也讓「蔴薏」成為今夏的「綠星」美味！









「蔴薏」在植物學上是「黃麻」的嫩葉與幼芽(圖：旅遊經提供)





許多人常把「蔴薏」與一般的葉菜類搞混，事實上它在植物學上是「黃麻」的嫩葉與幼芽。黃麻在台灣早期農村社會中是重要的經濟作物，主要用來編織麻袋、繩索。然而，在經濟不豐的年代中，在惜福的觀念與充滿智慧的台灣先民發現，黃麻頂端的嫩葉雖然帶有強烈的苦味，卻能消暑。從營養學角度來看，蔴薏是名副其實的「隱藏版健康冠軍」。它富含β-胡蘿蔔素、維生素B群、礦物質與膳食纖維，不僅具飽足感，促進腸道蠕動，還能消暑、退火。





其實一碗「蔴薏」真的來之不易，套料理手法來說，就是工序繁多，不是大家以為摘葉即可下鍋烹調，得經過多道工序，是一道考驗耐性與手藝的「功夫菜」，若未經處理的黃麻葉苦澀難耐，必須經傳統的「去苦」工序，包括：









揀葉去柄(圖：旅遊經提供)







一、揀葉去柄：不僅僅摘葉，還得細心將黃麻葉的葉脈與硬柄剔除，僅留下最嫩的綠色葉片。









搓揉去苦汁加沖洗(圖：旅遊經提供)



二、搓揉去苦汁：將嫩葉放入大盆(有洞的最好)中，加入少許清水，用雙手像傳統洗衣一樣，不斷地「揉、搓、洗、搯」，在這個過程會破壞葉片細胞，釋放出大量的苦水。



三、清水沖洗：重複搓揉並用清水反覆沖洗，直到苦汁被徹底擠出、綠色泡沫減少為止，這時才能保留下蔴薏最精華的「微苦帶甘」與天然黏性，而這時的「蔴薏」葉面，接近成細小的小碎「片」。









傳統的「蔴薏」，會地瓜與吻仔魚(圖：旅遊經提供)





在熬煮時「蔴薏」湯時，因被「揉爛」的「蔴薏」會產生黏稠質地，傳統手法上會加入地瓜（番薯）與吻仔魚，蔴薏本身的果膠在加熱後就會自然形成濃郁黏稠感，是不太需要額外加入太白粉來勾芡，而現代有些人會加入「秋葵」來增加黏稠度與甜度，而「地瓜」，是天然澱粉，還有清甜感能完美中和蔴薏的微苦，小魚乾則負責提鮮。故蔴薏湯中，蔴薏、地瓜、吻仔魚是傳統印象中的三劍客。

在中部人的夏日記憶裡，蔴薏湯不僅可以熱熱喝，最經典的吃法是將整鍋湯放進冰箱「冰」鎮，在食慾不振的炎熱正午，舀一碗冰涼、滑順、甘甜的蔴薏湯，咕嚕咕嚕喝下，或淋在白飯上，就是最開胃且通體舒暢的清涼的一餐。





也提醒民眾，清涼食材大多偏向「寒涼」性質，雖然有消暑效果，但食用時不宜過多，請適量食用！在「大暑」這一天，不妨品嚐一下消暑美食，或品嚐一碗流傳百年的冰涼蔴薏湯，為您的身體帶來最天然的「清涼」感！





