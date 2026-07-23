2026-07-23 18:18 女子漾／編輯王廷羽
2026漫畫博覽會必逛攻略！《航海王》樂高搶先看、柯南抽卡牆與限定福袋一次收
2026第25屆漫畫博覽會於7月23日至7月27日在台北世貿一館登場！今年同步串聯台灣國際電玩電競產業展及台北國際電影玩具暨玩具創作大展，集結約120家廠商、超過1,200個攤位。
從《名偵探柯南》《航海王》《咒術迴戰》《葬送的芙莉蓮》等人氣IP新品，到最低688元福袋、銅板價抽卡、限定電影套票，還有橘子集團首度公開的AI遊戲夥伴，這篇女子漾幫大家整理漫畫博覽會懶人包，漫畫迷們快收藏起來！
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2026漫博必逛1. 曼迪近2千種現貨，《柯南》《沉默魔女》抽卡牆開抽
2026漫博必逛1. 曼迪近2千種現貨，《柯南》《沉默魔女》抽卡牆開抽
曼迪本屆集結近2千種台、日版動漫商品，主打《名偵探柯南 高速公路的墮天使》《Silent Witch 沉默魔女的祕密》《Fate/strange Fake》《孤獨搖滾！》，以及《火影忍者疾風傳》《EVANGELION新世紀福音戰士》《Sirotan海豹小白》等作品。
《柯南》粉絲可以鎖定摩托車絨毛玩偶、票券風卡片、T恤、水玉光胸章與日版色紙；《沉默魔女》則推出造型地墊、萬年曆、後背包與帆布提袋。喜歡療癒小物，現場也有海豹小白涼感抱枕、牛奶瓶造型水壺及絨毛吊飾。曼迪也把熱門抽卡機搬進漫博，《柯南》《孤獨搖滾！》《沉默魔女》等收藏卡皆能以銅板價試手氣，《孤獨搖滾！》動畫展特典票同步限量販售，購票可獲得台灣專屬「壓克力色紙」。
福袋共推出8款，《柯南》《沉默魔女》《時光代理人》《火影忍者》福袋特價888元，《戀與製作人》《Fate系列》《弦音－連結的一射－》則為688元，部分價格不到原價一半，消費滿600元送紙袋，滿800元起可參加抽獎，最高可獲得7次抽獎機會。
2026漫博必逛2. 樂高《航海王》7款新品，挑戰毒蘑菇拿喬巴帽
2026漫博必逛2. 樂高《航海王》7款新品，挑戰毒蘑菇拿喬巴帽
台灣樂高於A432攤位打造《航海王》主題展區，搶先展示預計8月1日上市的七款系列新品，包括「Dr.西爾爾克的藏身處」「決戰斯摩格上校」「多尼多尼喬巴」「多利vs.布洛基－小花園的巨人」「磁鼓城之戰」「卡普的海軍戰艦」及「橡膠果實」。
展區以《航海王》真人版第二季場景為靈感，設置西爾爾克藏身處、喬巴、磁鼓王國雪景與新角色懸賞令牆，適合粉絲拍照打卡。現場還有「尋找毒蘑菇」互動挑戰！粉絲於樂高展區拍照，上傳社群並標記指定帳號與Hashtag，即可獲得一次抽蘑菇機會；抽中毒蘑菇者可獲得限量樂高喬巴帽子拼砌包，送完為止。
2026漫博必逛3. 木棉花六大福袋千元起，《黃泉使者》打造神祕入口
2026漫博必逛3. 木棉花六大福袋千元起，《黃泉使者》打造神祕入口
木棉花今年以《黃泉使者》尤爾與阿薩兄妹為主角，將攤位入口設計成現世與黃泉交會的和風古宅，展場新品包括角色立牌、造型胸章、布面滑鼠墊、1,000片拼圖及拍立得風明信片組。
六大福袋鎖定《黃泉使者》《進擊的巨人》《Lycoris Recoil 莉可麗絲》《葬送的芙莉蓮》《戀上換裝娃娃》及《膽大黨》，售價分為1,000元與1,300元。其中《葬送的芙莉蓮》福袋包含角色造型抱枕及夜燈藍牙音箱；《戀上換裝娃娃》《膽大黨》則搭配頭戴式藍牙耳機與大型抱枕，市值均超過3,500元。
新品陣容還包括《鬼滅之刃》《家庭教師HITMAN REBORN!》《HUNTER×HUNTER 獵人》《JOJO的奇妙冒險》《暗殺教室》等作品，優惠商品最低30元起。滿額贈則從550元一路加碼至8,999元，可獲得大紙袋、絨毛胸章、帆布袋、不鏽鋼杯、《膽大黨》舒壓慢回彈及《戀上換裝娃娃》背光無線手機充電器。
2026漫博必逛4. 羚邦集結25大IP，《吉伊卡哇》電影套票登場
2026漫博必逛4. 羚邦集結25大IP，《吉伊卡哇》電影套票登場
羚邦帶來《咒術迴戰》《排球少年!!》《怪獸8號》《我的英雄學院》《我獨自升級》《我推的孩子》《藍色監獄》《GACHIAKUTA》等25大IP，推出數百款新品與限定福袋。
1,200元福袋包括《咒術迴戰》《我的英雄學院》《排球少年!!》《遊戲人生》及《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》，內容可見後背包、大桌墊、冷氣毯、掛軸與抱枕。1,000元福袋則有《藍色監獄》《GACHIAKUTA》《我推的孩子》《我內心的糟糕念頭》及《天官賜福》，涵蓋壓克力畫板、桌墊、抱枕、玻璃對杯與盲抽娃娃。
《咒術迴戰》第三季推出單肩包、購物袋、長抱枕、「死滅迴游」撲克牌及針織襪；《排球少年!!》帶來金屬書籤、相吸鑰匙圈、運動水壺與西瓜造型吊牌；《我的英雄學院 FINAL SEASON》則推出十週年紀念立牌、海報及角色一卡通。
《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》也推出漫博限定套票，350元套票包含電影交換券與限定海報收藏小卡；890元版本則加上熱氣球造型充氣吊飾，採限量販售。羚邦單筆消費滿2,000元，7月23日至24日可獲得限定胸章組，7月25日至27日改送限定壓克力法槌，數量有限。
2026漫博必逛5. 橘子《便利商店》復活，AI店員會記住玩家
2026漫博必逛5. 橘子《便利商店》復活，AI店員會記住玩家
橘子集團今年以「Gamania AI：時空越境」為主題參展，首度公開獨家「UTUX系統」，並將技術率先導入經典IP《便利商店》，讓遊戲NPC進化為具備「長記憶、可成長、能決策」能力的AI遊戲夥伴。
UTUX名稱取自泰雅族語「Utux」，意為「靈」，系統結合仿生記憶、動態人格養成、世界觀約束推理及自主決策等技術，讓AI角色可以記住玩家習慣與共同經歷，並依照不同互動方式發展出專屬個性。
橘子於D125攤位設置「2027未來互動×1999復刻場景」雙展區，「2027未來互動」公開四位AI店員，玩家可透過即時對話完成任務；另一側則重現1999年《便利商店》的貨架、收銀台及超商場景，串聯老玩家記憶與新世代AI體驗。
2026漫博必逛6. 任天堂、臺灣漫畫館與日本館
2026漫博必逛6. 任天堂、臺灣漫畫館與日本館
同步舉辦的台灣國際電玩電競產業展也有多款遊戲體驗！任天堂帶來《皮克敏4》《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》《Pokémon Pokopia》試玩，並設置《Pikmin Bloom》AR拍照區。
臺灣漫畫館集結39家合作單位、四大數位漫畫平台、75部展示作品及超過200部臺漫作品，並安排漫畫家、聲優與影視演員參與舞台活動。購書滿額可獲得臺漫小卡、壓克力色紙、娃包及限定提袋。
ICHIBAN JAPAN日本館則安排28場活動、24組台日嘉賓，包括日本聲優青山渚、NIJISANJI旗下團體、漫畫家尼子騷兵衛、女子樂團DARUMA Rollin'及多組偶像與VTuber，另有《落第忍者亂太郎》40週年原畫展與限定周邊。
漫博25週年限定活動！集點換御守悠遊卡
漫博25週年限定活動！集點換御守悠遊卡
為慶祝第25屆漫畫博覽會，大會推出「集點GO好康」，集結全館32個任務攤位，粉絲完成指定消費或互動任務，即可累積貼紙，兌換25週年限量紀念幣、100元折價券及聯名御守造型悠遊卡。
御守悠遊卡共有《海巫事務所》《貓妖傳》《極深空計畫－厄倫蒂兒》及漫博25週年紀念款四種，採盲包、不挑款方式發送，各項贈品皆為每日限量，建議入場後先確認任務與兌換位置。
2026漫畫博覽會活動資訊
2026漫畫博覽會活動資訊
2026漫畫博覽會活動日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
活動時間：每日10：00至18：00
活動地點：台北世貿一館
票價：預售票150元（販售至7月22日）；展期票180元
同步展覽：台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展
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