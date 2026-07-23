2026漫畫博覽會必逛攻略！《航海王》樂高搶先看、柯南抽卡牆與限定福袋一次收

2026-07-23 18:18 女子漾／編輯王廷羽
2026漫畫博覽會必逛攻略！《航海王》樂高搶先看、柯南抽卡牆與限定福袋一次收。圖片來源：編輯王廷羽拍攝、曼迪傳播提供
2026漫畫博覽會必逛攻略！《航海王》樂高搶先看、柯南抽卡牆與限定福袋一次收。圖片來源：編輯王廷羽拍攝、曼迪傳播提供

2026第25屆漫畫博覽會於7月23日至7月27日在台北世貿一館登場！今年同步串聯台灣國際電玩電競產業展及台北國際電影玩具暨玩具創作大展，集結約120家廠商、超過1,200個攤位。

從《名偵探柯南》《航海王》《咒術迴戰》《葬送的芙莉蓮》等人氣IP新品，到最低688元福袋、銅板價抽卡、限定電影套票，還有橘子集團首度公開的AI遊戲夥伴，這篇女子漾幫大家整理漫畫博覽會懶人包，漫畫迷們快收藏起來！

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文章目錄

2026漫博必逛1. 曼迪近2千種現貨，《柯南》《沉默魔女》抽卡牆開抽

曼迪本屆集結近2千種台、日版動漫商品，主打《名偵探柯南 高速公路的墮天使》《Silent Witch 沉默魔女的祕密》《Fate/strange Fake》《孤獨搖滾！》，以及《火影忍者疾風傳》《EVANGELION新世紀福音戰士》《Sirotan海豹小白》等作品。

圖片來源：曼迪傳播提供
圖片來源：曼迪傳播提供

《柯南》粉絲可以鎖定摩托車絨毛玩偶、票券風卡片、T恤、水玉光胸章與日版色紙；《沉默魔女》則推出造型地墊、萬年曆、後背包與帆布提袋。喜歡療癒小物，現場也有海豹小白涼感抱枕、牛奶瓶造型水壺及絨毛吊飾。曼迪也把熱門抽卡機搬進漫博，《柯南》《孤獨搖滾！》《沉默魔女》等收藏卡皆能以銅板價試手氣，《孤獨搖滾！》動畫展特典票同步限量販售，購票可獲得台灣專屬「壓克力色紙」。

《名偵探柯南 高速公路的墮天使》日版摩托車絨毛玩偶。圖片來源：曼迪傳播提供
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》日版摩托車絨毛玩偶。圖片來源：曼迪傳播提供

《孤獨搖滾！》動畫展特典票特典：壓克力色紙。圖片來源：曼迪傳播提供
《孤獨搖滾！》動畫展特典票特典：壓克力色紙。圖片來源：曼迪傳播提供

《名偵探柯南 高速公路的墮天使》水玉光胸章(9款隨機)。圖片來源：曼迪傳播提供
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》水玉光胸章(9款隨機)。圖片來源：曼迪傳播提供

福袋共推出8款，《柯南》《沉默魔女》《時光代理人》《火影忍者》福袋特價888元，《戀與製作人》《Fate系列》《弦音－連結的一射－》則為688元，部分價格不到原價一半，消費滿600元送紙袋，滿800元起可參加抽獎，最高可獲得7次抽獎機會。

《名偵探柯南》夏日限定福袋。圖片來源：曼迪傳播提供
《名偵探柯南》夏日限定福袋。圖片來源：曼迪傳播提供

《Silent Witch沉默魔女的祕密》夏日限定福袋。圖片來源：曼迪傳播提供
《Silent Witch沉默魔女的祕密》夏日限定福袋。圖片來源：曼迪傳播提供

《時光代理人》夏日限定福袋。圖片來源：曼迪傳播提供
《時光代理人》夏日限定福袋。圖片來源：曼迪傳播提供

《火影忍者疾風傳》夏日限定福袋。圖片來源：曼迪傳播提供
《火影忍者疾風傳》夏日限定福袋。圖片來源：曼迪傳播提供

《戀與製作人》盛夏驚喜福袋A。圖片來源：曼迪傳播提供
《戀與製作人》盛夏驚喜福袋A。圖片來源：曼迪傳播提供

《戀與製作人》盛夏驚喜福袋B。圖片來源：曼迪傳播提供
《戀與製作人》盛夏驚喜福袋B。圖片來源：曼迪傳播提供

《Fate系列》盛夏驚喜福袋。圖片來源：曼迪傳播提供
《Fate系列》盛夏驚喜福袋。圖片來源：曼迪傳播提供

《弦音-連結的一射-》盛夏驚喜福袋。圖片來源：曼迪傳播提供
《弦音-連結的一射-》盛夏驚喜福袋。圖片來源：曼迪傳播提供

2026漫博必逛2. 樂高《航海王》7款新品，挑戰毒蘑菇拿喬巴帽

台灣樂高於A432攤位打造《航海王》主題展區，搶先展示預計8月1日上市的七款系列新品，包括「Dr.西爾爾克的藏身處」「決戰斯摩格上校」「多尼多尼喬巴」「多利vs.布洛基－小花園的巨人」「磁鼓城之戰」「卡普的海軍戰艦」及「橡膠果實」。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

樂高®航海王系列新品8月1日熱血回歸，將於2026漫畫博覽會搶先亮相。圖片來源：樂高®提供
樂高®航海王系列新品8月1日熱血回歸，將於2026漫畫博覽會搶先亮相。圖片來源：樂高®提供

展區以《航海王》真人版第二季場景為靈感，設置西爾爾克藏身處、喬巴、磁鼓王國雪景與新角色懸賞令牆，適合粉絲拍照打卡。現場還有「尋找毒蘑菇」互動挑戰！粉絲於樂高展區拍照，上傳社群並標記指定帳號與Hashtag，即可獲得一次抽蘑菇機會；抽中毒蘑菇者可獲得限量樂高喬巴帽子拼砌包，送完為止。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

台灣樂高®於攤位打造《航海王》第二季經典場景。圖片來源：樂高®提供
台灣樂高®於攤位打造《航海王》第二季經典場景。圖片來源：樂高®提供

樂高®航海王系列新品8月1日熱血回歸，將於2026漫畫博覽會搶先亮相。圖片來源：樂高®提供
樂高®航海王系列新品8月1日熱血回歸，將於2026漫畫博覽會搶先亮相。圖片來源：樂高®提供

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

2026漫博必逛3. 木棉花六大福袋千元起，《黃泉使者》打造神祕入口

木棉花今年以《黃泉使者》尤爾與阿薩兄妹為主角，將攤位入口設計成現世與黃泉交會的和風古宅，展場新品包括角色立牌、造型胸章、布面滑鼠墊、1,000片拼圖及拍立得風明信片組。

木棉花國際2026台北漫畫博覽會。圖片來源：木棉花提供
木棉花國際2026台北漫畫博覽會。圖片來源：木棉花提供

木棉花國際2026台北漫畫博覽會。圖片來源：木棉花提供
木棉花國際2026台北漫畫博覽會。圖片來源：木棉花提供

六大福袋鎖定《黃泉使者》《進擊的巨人》《Lycoris Recoil 莉可麗絲》《葬送的芙莉蓮》《戀上換裝娃娃》及《膽大黨》，售價分為1,000元與1,300元。其中《葬送的芙莉蓮》福袋包含角色造型抱枕及夜燈藍牙音箱；《戀上換裝娃娃》《膽大黨》則搭配頭戴式藍牙耳機與大型抱枕，市值均超過3,500元。

黃泉使者福袋。圖片來源：木棉花提供
黃泉使者福袋。圖片來源：木棉花提供

進擊的巨人福袋。圖片來源：木棉花提供
進擊的巨人福袋。圖片來源：木棉花提供

Lycoris Recoil福袋。圖片來源：木棉花提供
Lycoris Recoil福袋。圖片來源：木棉花提供

葬送的芙莉蓮福袋。圖片來源：木棉花提供
葬送的芙莉蓮福袋。圖片來源：木棉花提供

戀上換裝娃娃福袋。圖片來源：木棉花提供
戀上換裝娃娃福袋。圖片來源：木棉花提供

膽大黨福袋。圖片來源：木棉花提供
膽大黨福袋。圖片來源：木棉花提供

新品陣容還包括《鬼滅之刃》《家庭教師HITMAN REBORN!》《HUNTER×HUNTER 獵人》《JOJO的奇妙冒險》《暗殺教室》等作品，優惠商品最低30元起。滿額贈則從550元一路加碼至8,999元，可獲得大紙袋、絨毛胸章、帆布袋、不鏽鋼杯、《膽大黨》舒壓慢回彈及《戀上換裝娃娃》背光無線手機充電器。

無職轉生_超級大紙袋開始。圖片來源：木棉花提供
無職轉生_超級大紙袋開始。圖片來源：木棉花提供

86_不鏽鋼杯(長型)。圖片來源：木棉花提供
86_不鏽鋼杯(長型)。圖片來源：木棉花提供

膽大黨_舒壓慢回彈。圖片來源：木棉花提供
膽大黨_舒壓慢回彈。圖片來源：木棉花提供

轉生史萊姆_絨毛胸章。圖片來源：木棉花提供
轉生史萊姆_絨毛胸章。圖片來源：木棉花提供

戀上換裝娃娃_背光無線手機充電器。圖片來源：木棉花提供
戀上換裝娃娃_背光無線手機充電器。圖片來源：木棉花提供

Hunter_帆布袋。圖片來源：木棉花提供
Hunter_帆布袋。圖片來源：木棉花提供

2026漫博必逛4. 羚邦集結25大IP，《吉伊卡哇》電影套票登場

羚邦帶來《咒術迴戰》《排球少年!!》《怪獸8號》《我的英雄學院》《我獨自升級》《我推的孩子》《藍色監獄》《GACHIAKUTA》等25大IP，推出數百款新品與限定福袋。

1,200元福袋包括《咒術迴戰》《我的英雄學院》《排球少年!!》《遊戲人生》及《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》，內容可見後背包、大桌墊、冷氣毯、掛軸與抱枕。1,000元福袋則有《藍色監獄》《GACHIAKUTA》《我推的孩子》《我內心的糟糕念頭》及《天官賜福》，涵蓋壓克力畫板、桌墊、抱枕、玻璃對杯與盲抽娃娃。

圖片來源：Medialink提供
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《咒術迴戰》第三季推出單肩包、購物袋、長抱枕、「死滅迴游」撲克牌及針織襪；《排球少年!!》帶來金屬書籤、相吸鑰匙圈、運動水壺與西瓜造型吊牌；《我的英雄學院 FINAL SEASON》則推出十週年紀念立牌、海報及角色一卡通。

圖片來源：Medialink提供
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圖片來源：Medialink提供
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圖片來源：Medialink提供
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圖片來源：Medialink提供
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《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》也推出漫博限定套票，350元套票包含電影交換券與限定海報收藏小卡；890元版本則加上熱氣球造型充氣吊飾，採限量販售。羚邦單筆消費滿2,000元，7月23日至24日可獲得限定胸章組，7月25日至27日改送限定壓克力法槌，數量有限。

圖片來源：Medialink提供
圖片來源：Medialink提供

2026漫博必逛5. 橘子《便利商店》復活，AI店員會記住玩家

橘子集團今年以「Gamania AI：時空越境」為主題參展，首度公開獨家「UTUX系統」，並將技術率先導入經典IP《便利商店》，讓遊戲NPC進化為具備「長記憶、可成長、能決策」能力的AI遊戲夥伴。

UTUX名稱取自泰雅族語「Utux」，意為「靈」，系統結合仿生記憶、動態人格養成、世界觀約束推理及自主決策等技術，讓AI角色可以記住玩家習慣與共同經歷，並依照不同互動方式發展出專屬個性。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

橘子於D125攤位設置「2027未來互動×1999復刻場景」雙展區，「2027未來互動」公開四位AI店員，玩家可透過即時對話完成任務；另一側則重現1999年《便利商店》的貨架、收銀台及超商場景，串聯老玩家記憶與新世代AI體驗。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

2026漫博必逛6. 任天堂、臺灣漫畫館與日本館

同步舉辦的台灣國際電玩電競產業展也有多款遊戲體驗！任天堂帶來《皮克敏4》《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》《Pokémon Pokopia》試玩，並設置《Pikmin Bloom》AR拍照區。

臺灣漫畫館集結39家合作單位、四大數位漫畫平台、75部展示作品及超過200部臺漫作品，並安排漫畫家、聲優與影視演員參與舞台活動。購書滿額可獲得臺漫小卡、壓克力色紙、娃包及限定提袋。

ICHIBAN JAPAN日本館則安排28場活動、24組台日嘉賓，包括日本聲優青山渚、NIJISANJI旗下團體、漫畫家尼子騷兵衛、女子樂團DARUMA Rollin'及多組偶像與VTuber，另有《落第忍者亂太郎》40週年原畫展與限定周邊。

漫博25週年限定活動！集點換御守悠遊卡

為慶祝第25屆漫畫博覽會，大會推出「集點GO好康」，集結全館32個任務攤位，粉絲完成指定消費或互動任務，即可累積貼紙，兌換25週年限量紀念幣、100元折價券及聯名御守造型悠遊卡。

圖片來源：漫畫博覽會提供
圖片來源：漫畫博覽會提供

圖片來源：漫畫博覽會提供
圖片來源：漫畫博覽會提供

御守悠遊卡共有《海巫事務所》《貓妖傳》《極深空計畫－厄倫蒂兒》及漫博25週年紀念款四種，採盲包、不挑款方式發送，各項贈品皆為每日限量，建議入場後先確認任務與兌換位置。

圖片來源：漫畫博覽會提供
圖片來源：漫畫博覽會提供

2026漫畫博覽會活動資訊

2026漫畫博覽會

活動日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
活動時間：每日10：00至18：00
活動地點：台北世貿一館
票價：預售票150元（販售至7月22日）；展期票180元
同步展覽：台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展

圖片來源：漫畫博覽會提供
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#福袋 #柯南 #航海王 #咒術迴戰 #排球少年 #漫畫博覽會 #名偵探柯南

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

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提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

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三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

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【屏東竹田】老車站收藏的不只是火車，還有慢下來的時光

【屏東竹田】老車站收藏的不只是火車，還有慢下來的時光

2026-07-15 15:30 巧比。針線包

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：竹田車站保留日據時期木造外觀，成為屏東熱門走讀景點。
  • 重點二：車站周邊整修後形成竹田驛園，結合客家故事與在地商家。
  • 重點三：舊鐵道轉為鐵馬道，串聯鄉鎮風景，適合親子慢遊。

屏東的竹田車站，依然保有日據時期的木造外觀，古樸典雅的風格，吸引不少人前來走讀；騎乘自行車環島旅行者，也會列為休憩處，除了它獨特的小站魅力，客家庄在地的故事，一樣風情萬種。

早年日本人見當地竹林茂密、田野廣闊，便依此地形特徵改稱為「竹田」。後來車站週遭經過整理後，被賦予 竹田驛園 的稱謂。

進出小站多次，我總會花點時間坐在候車室，看著來自各地不同年齡的遊客，緬懷「#頓物驛」（客語：屯積之意）的生活氣息，想像早年活絡的熱鬧光景，車站旁至今仍留存公共澡堂的空間，若是重新開放，我願意付費體驗。

園區內有一座「亞細亞最南端」的日文圖書館，由舊碾米廠去改建的咖啡店，旁邊是一間風格設計旅店，往外延伸有幾間美味的在地小吃，還有知名的豆油伯醬油。

因應鐵路高架化，原本承載火車記憶的地面軌道，如今成了串起鄉鎮的鐵馬道。從屏東追風而下，經過歸來、麟洛與西勢車站，瀏覽沿途南國的田園風景，自在宜人的輕鬆心情，非常適合親子同遊。

火車載著旅人與貨物來來去去，誠心推薦在地住上一夜，騎鐵馬或散步 隨意遊走。帶著放空的心情，感受回味舊日時光，享受慢下來的生命。

精華 FAQ

  • 因為它保留日據時期的木造外觀，氣氛古樸典雅，又兼具客家庄在地故事與小站魅力，讓旅人能在此感受歷史氛圍與慢活節奏。

  • 園區內有由舊碾米廠改建的咖啡店、風格旅店、在地小吃與豆油伯醬油，還有「亞細亞最南端」日文圖書館，適合散步順遊。

  • 因應鐵路高架化，地面軌道改成串聯鄉鎮的鐵馬道，沿途可欣賞屏東田園風景，適合騎自行車、親子同遊，也很適合住一晚慢慢逛。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#日本人 #屏東旅遊

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2026-07-19 20:55 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：九州行最後一晚在博多車站附近活動，並趕在關門前逛天神地下街。
  • 重點二：晚餐選擇福岡人氣連鎖居酒屋博多竹乃屋，點了多款串燒與定食。
  • 重點三：店內招牌博多ぐるぐるとりかわ是烤雞皮，但同行者因口味未嘗試。

#戰到最後一刻

這趟九州行最後一晚

來到熱鬧的博多車站

這趟唯一逛市區的時段

即便大雨下不停

逛街還是要認真

下午小逛車站附近

飯店check in後抓緊時間

趕八點前先去逛天神地下街

((晚餐必須等關門再吃~!!))

日本守時觀念真不是蓋的

說八點關門~就是八點!!

時間一到店家立刻拉半門

還小跑步去關門再回來結帳

搞得等結帳的我也好緊張呀...><"

#博多竹乃屋❤

晚上來這間人氣連鎖居酒屋

點了店長推薦串燒、雞翅、餃子、唐揚雞、黑毛和牛

福岡名產明太子/炭火雞定食

& 有人想吃鯖魚不知為啥

卻來了一整份套餐...

竹乃屋的招牌

還有博多ぐるぐるとりかわ~就是烤雞皮

不管是店內海報還菜單都在顯眼處

可惜蘇先生跟某娃都不敢吃~就先Pass

都還不賴吃

就是鹹了點

讓人啤酒一直喝呀!!

#竹乃屋#福岡美食#博多竹乃屋#天神地下街#居酒屋

精華 FAQ

  • 最後一晚主要活動在博多車站與天神地下街一帶，作者趁著雨天仍把握難得的市區逛街時間，並在晚餐關門後前往博多竹乃屋用餐。

  • 文中提到店長推薦串燒、雞翅、餃子、唐揚雞、黑毛和牛，以及福岡名產明太子、炭火雞定食，另外還有原本想點卻誤送成套餐的鯖魚料理。

  • 整體評價算不錯，作者覺得餐點都還算好吃，但口味偏鹹，讓人很想搭配啤酒；招牌烤雞皮雖然出現在海報與菜單上，卻因同行者不敢吃而沒點。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #福岡 #居酒屋 #美食探店

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