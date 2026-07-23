朝芯幸福手作｜法式堅果塔禮盒、核桃蔓越莓生吐司、玫瑰龍眼生吐司｜送禮自用都很適合

AI重點 文章重點整理： 重點一： 朝芯幸福手作主打生吐司與法式堅果塔，強調用料實在。

朝芯幸福手作主打生吐司與法式堅果塔，強調用料實在。 重點二： 核桃蔓越莓與玫瑰龍眼生吐司口感柔軟濕潤、甜度不膩。

核桃蔓越莓與玫瑰龍眼生吐司口感柔軟濕潤、甜度不膩。 重點三：堅果塔禮盒獨立包裝，適合送禮、分享與日常下午茶。

有時候下午肚子餓，或是假日早上不想特地出門買早餐，我都會在家準備一些好吃的麵包和點心，搭配一杯咖啡或熱茶，就能享受簡單又療癒的時光。





這次吃到

朝芯幸福手作的生吐司和法式堅果塔，真的有會想再回購的感覺。

沒有過度華麗的包裝，而是把心思都放在食材和口感上，每一口都能吃出滿滿用心，也很適合分享給家人一起享用。

我這次挑了核桃蔓越莓生吐司、玫瑰龍眼生吐司、法式堅果塔禮盒，

還附不織布提袋，送禮時看起來更有質感，提袋平常還能拿來重複使用，不只能減少一次性包材，也多了一份環保的小心意。





生吐司則是採用透明視窗包裝，不用拆開就能直接看到內容物，送人或自己購買都讓人更安心。





玫瑰





原本看到玫瑰龍眼這個口味還有點好奇，吃過後比想像中更耐吃





入口先是淡淡的玫瑰花香，香氣柔和不搶味，接著慢慢帶出龍眼自然的甜香，兩種風味融合得恰到好處，吃起來很有層次，卻不會讓人覺得甜膩。

生吐司本身的口感也很棒，質地柔軟細緻、濕潤不乾口，輕輕一撕就能看到細緻的絲狀紋理。

不用抹果醬或奶油，直接吃就很好吃，越咀嚼越能感受到淡淡的麵香。

這款吃起來不會太甜膩，不管搭配咖啡、花茶或無糖茶都很適合。我自己最常配一杯咖啡，就是一份簡單又讓人心情很好的早餐。

核桃蔓越莓生吐司





這款也是我很喜歡的口味。





生吐司鬆軟又帶點彈性，每一口都能吃到滿滿的核桃和蔓越莓





核桃越嚼越香，帶著自然堅果香氣，蔓越莓則多了一點酸甜滋味，剛好平衡了堅果的厚實感，整體吃起來層次豐富，也比較不容易膩。





我自己最喜歡直接撕著吃，可以感受到生吐司柔軟濕潤的口感，如果放進烤箱稍微回烤，外層會多了一點酥香，裡面依舊柔軟，麵香也會更加明顯。

法式堅果塔禮盒

打開禮盒就能看到滿滿的堅果，看起來就很有食慾，不管自己留著慢慢吃，還是當伴手禮送人，都很適合。





每一個堅果塔都是獨立包裝，不但方便保存，外出攜帶、分送給同事朋友也很方便。





而且每一顆堅果塔都給料很實在，看得出店家沒有在省食材。

原味堅果塔

這款是我最喜歡的經典口味。

入口先是酥香的塔皮，接著是香濃卻不甜膩的焦糖香，再搭配核桃、杏仁、南瓜子、葵瓜子和蔓越莓乾，每一口都能吃到不同層次。





最讓我喜歡的是堅果放得很大方，不會只有焦糖甜味，而是真的每一口都咬得到滿滿堅果。

酥脆的堅果、香濃的焦糖和酥鬆的塔皮搭配在一起，越吃越有層次，而且焦糖不會黏牙，吃起來很順口。

草莓堅果塔

上面點綴了草莓果乾，咬下去先是堅果的香氣，接著帶出草莓自然的酸甜，讓整體吃起來更清爽，也多了一點層次。

酸甜比例剛剛好，不會搶走堅果本身的香氣，我也還蠻喜歡的

紅心芭樂堅果塔

這個口味是最讓我意外的。

原本以為芭樂乾做成甜點會很突兀，沒想到和堅果搭配起來意外地很協調。

淡淡的芭樂果香慢慢散開，讓原本濃郁的堅果塔多了一點清新的風味，每一口都能吃到不同的香氣，是越吃越耐吃的一款。

朝芯幸福手作不管是生吐司還是堅果塔，甜度都拿捏得剛剛好，不會過於甜膩，大人、小朋友都很容易接受。

用料實在、吃得出食材本身的香氣，不論當早餐、下午茶，或是嘴饞時來一份都很適合。





朝芯幸福手作711賣 貨便

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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范范LIN

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