AI重點 文章重點整理： 重點一： 艾德堡德國城堡民宿外觀如浪漫城堡，適合宜蘭礁溪親子入住。

艾德堡德國城堡民宿外觀如浪漫城堡，適合宜蘭礁溪親子入住。 重點二： 孟德爾頌VIP房型空間寬敞，粉嫩夢幻設計並備有大陽台。

孟德爾頌VIP房型空間寬敞，粉嫩夢幻設計並備有大陽台。 重點三：民宿由德國老闆親自料理，晚餐可享道地德國完整套餐。

德國城堡民宿】宜蘭礁溪親子住宿推薦｜孟德爾頌VIP房型體驗＋道地德國完整套餐" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/219/f_29654219_1.JPG"> 【艾德堡德國城堡民宿】宜蘭礁溪親子住宿推薦｜孟德爾頌VIP房型體驗＋道地德國完整套餐

這次安排宜蘭礁溪親子小旅行，我們入住了超有特色的艾德堡德國城堡民宿，民宿外觀造型唯美，整體宛如一座浪漫城堡，館區前方也有空地可提供旅客停車，開車自駕前來相當方便。

【艾德堡德國城堡民宿】宜蘭礁溪親子住宿推薦｜孟德爾頌VIP房型體驗＋道地德國完整套餐

本次入住的房型為音樂家孟德爾頌雙人VIP家庭房，位於樓梯上樓後的第一間房。

【艾德堡德國城堡民宿】宜蘭礁溪親子住宿推薦｜孟德爾頌VIP房型體驗＋道地德國完整套餐

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房間整體以粉嫩色系為主視覺，雙人床正上方設置一顆超大愛心造景，搭配柔和色調，整體空間看起來夢幻又浪漫。

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床頭擺放許多娃娃作為點綴，增添不少童趣，紜紜一進房就開心地抱著娃娃，臉上滿是笑容。

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房內貼心提供星星小夜燈，睡前開啟燈光後，由我們陪伴孩子一起哼唱小星星歌謠，在柔和燈光的陪伴下慢慢入睡，成為這趟住宿中很溫馨的小片段。

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電視前方擺放一張沙發床，平常可以當作沙發座椅使用；如果有就寢需求，也能從衣櫃取出棉被與枕頭鋪設，使用方式相當彈性。

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玄關區擺設兩張椅子與一張桌子，陽光能透過窗戶照進室內，整體採光明亮。

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高腳椅區則配置四張椅子與一張方桌，現場備有水壺、水杯與唐寧茶包；桌面還擺放一瓶新鮮野薑花，淡淡花香飄散在空間中，讓房內多了幾分清新感。

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房外規劃超大陽台戶外平台，中央擺放一組桌椅，空間十分寬敞。白天天氣晴朗時，藍天白雲相伴，在陽台拍照還能將城堡建築一起收入畫面，拍起來相當有記憶點。

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入夜之後，站在陽台向外望去，還能欣賞夜空中閃爍的星星，與白天截然不同的景色，也為這趟住宿增添另一種浪漫感受。

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浴室採乾濕分離設計，洗手台檯面空間寬敞，抽屜內收納非按壓式吹風機；淋浴區配有花灑設備，沐浴乳與洗髮露則皆為上山採藥品牌。

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浴缸空間非常寬敞，足夠容納我們一家三口，可以享受難得的親子泡澡時光；旁邊設有窗戶，通風良好，泡澡時也不會感覺悶熱。

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一樓設有專屬餐廳，住宿與用餐空間結合，不用另外煩惱晚餐要去哪裡覓食，對於帶孩子出門的家庭來說便利性十足。老闆本身是德國人，當晚我們就在民宿內享用道地的德國料理。

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餐廳內每個用餐區都有獨特的布置與特色，入座前便看見桌面擺放著德國國旗與鮮花，細節處處都能感受到德國元素，也讓整頓晚餐多了幾分用餐儀式感。

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這次我們點選豪華分享套餐，採取無菜單料理結合套餐的形式，必須兩人以上才能點餐。

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首先是無糖手工麵包，食材成分單純，不添加糖、香精，也沒有使用蓬鬆劑，吃起來紮實飽滿，滿溢自然麥香，整體口感不會鬆散，搭配湯品一同享用風味更佳。

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套餐提供兩款德式湯品，分別是南瓜湯與扁豆湯。南瓜湯口感綿密，滋味清甜順口；扁豆湯則風味濃郁，湯裡還加入香腸作為配料，喝起來更有層次。

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田園雞肉生菜沙拉附上獨立的益生菌橙汁醬醬料碟，水煮蛋上方鋪上牛番茄，再點綴上美乃滋，外觀造型看起來就像一朵朵小香菇，十分可愛。將水煮蛋搭配生菜，再淋上橙汁醬一起享用，整體口感清爽不膩。

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接著是白醬蔬菜總匯，主角是翠綠的青花椰菜，另外還搭配紅椒、黃椒以及玉米筍，繽紛色彩看起來相當吸睛，搭配濃郁迷人的奶香，入口滋味十分對味。

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德國香腸則分為原味與起司兩種口味，兩種香腸交錯擺放，整體擺盤相當漂亮，旁邊另外搭配酸菜、醃黃瓜與黃芥末醬。香腸口感保有水潤度，吃起來不會乾澀，調味也不會過重或過於刺激，搭配酸菜與醃黃瓜一起吃，能讓整體滋味更加平衡。

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不用遠赴德國，就能品嘗到經典的德國豬腳。豬腳經過三小時滷製後再進行烘烤，肉質不會乾硬，搭配醃黃瓜與酸菜一起享用，也能有效降低整體油膩感。

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甜點是香蕉巧克力蛋糕，以新鮮香蕉為主體，外層裹上香甜巧克力與餅乾層，多重口感交織在一起，吃起來和諧又美味。蛋糕上方還點綴漂亮的食用花，整體質感十足，是一道相當別出心裁的甜點。

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飲品我們選擇冰奶茶與洛神花茶。冰奶茶甜度偏低，茶香濃郁，搭配餐點一起享用十分順口；洛神花茶則帶有微微酸味，整體口感清爽，搭配德國料理也有不錯的解膩效果。

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入住艾德堡德國城堡民宿讓我們留下很不錯的回憶，不僅房間設備完善、空間寬敞，城堡造型的建築本身就相當吸睛，還能在房外陽台欣賞藍天白雲與夜晚星空。最特別的是民宿內還有德國老闆親自料理的道地德國餐點，不用出國也能一次感受城堡住宿與德式美食的雙重體驗。對於想安排宜蘭親子住宿、又希望行程多一些特色的家庭來說，艾德堡德國城堡民宿會是很值得收藏的住宿選擇。

【艾德堡德國城堡民宿】宜蘭礁溪親子住宿推薦｜孟德爾頌VIP房型體驗＋道地德國完整套餐

艾德堡德國城堡民宿

電話：0958931708

地址：宜蘭縣礁溪鄉白鵝村柴圍路78-5號

官網：http://www.soffner.com.tw/

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