2026-07-22 15:49 范范愛分享
【彰化鹿港景點】緞帶王觀光工廠 免費參觀、織帶染色 織帶機操作 糖果筆DIY、愛心拱門超好拍，親子景點推薦
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：緞帶王觀光工廠免費參觀，能看見織帶製作與染色流程。
- 重點二：園區設有愛心拱門、幸福隧道等多個拍照打卡景點。
- 重點三：提供糖果筆DIY、手動織造與打卡送冰淇淋等體驗。
對緞帶的印象，大多都是拿來包裝禮物或做裝飾，沒想到這次來到 緞帶王觀光工廠，才發現原來一條小小的緞帶，竟然有這麼多用途，
這裡不只是可以參觀緞帶的製作過程，還能近距離看到織帶機運作、了解染色流程，也有許多好拍的裝置藝術和互動體驗，很適合安排親子出遊或假日輕旅行。
一走進園區，最吸睛的就是 緞帶王愛心拱門，怎麼拍都很好看，也是大家一定會停下來拍照打卡的熱門景點。
沿著步道慢慢往裡面走，還會經過充滿幸福氛圍的 幸福隧道，陽光灑落時特別漂亮，隨手一拍都很有氣氛。
這裡還有
魚手親親區，可以和池裡的小魚互動。不過最吸引我們家孩子的，竟然是一旁的含羞草，一直忍不住跑去輕輕碰它，看著葉子慢慢合起來，玩得超開心（笑）。
接著來到 幾何錯視體驗區，真的很有趣！
看起來比較長的方塊，其實和另一塊是一樣大的，利用木板一比才發現，原來眼睛真的會被騙，大家都玩得不亦樂乎。
戶外還有魚池，喜歡餵魚的小朋友一定會很開心，一旁也設有沙坑，可以讓孩子盡情放電。
磚塊組織牆 牛轉乾坤
用磚塊做出來真的很厲害
這裡還有許多充滿古早味的夜市童玩，像是吊瓶子、滾鐵環、單手拿五塊磚等挑戰，每一樣都很有趣。
我們光是在這一區就玩了好久，孩子更是玩到捨不得離開。尤其滾鐵環，第一次體驗覺得新鮮又有趣，完全就是孩子們的放電神器。
園區裡還有不少可愛又有創意的拍照佈景，每走幾步就會忍不住停下來拍照
我們還去參觀了樣品室，真的超級壯觀的，
滿滿一整面各式各樣的緞帶，看得人眼花撩亂。
如果你是手作控，來到這裡一定會失心瘋，每一款都好精緻、好漂亮，真的會想全部帶回家。
光是聖誕節系列就有好多不同款式、不同顏色可以挑選，不管是包裝禮物還是居家布置，都能找到適合的緞帶。
這款是我覺得很有特色的原住民風刺繡緞帶，細緻的刺繡圖騰真的很有特色，美到讓人一直拿起來欣賞。
如果不會綁緞帶也不用擔心，現場也有許多已經綁好的緞帶飾品可以直接選購。
看完才發現，原來很多禮盒、花束、節慶佈置，真的都少不了緞帶點綴，有了緞帶，整體質感瞬間提升不少。
最讓我們驚豔的是現場竟然有一個 QR Code緞帶作品，而且真的可以掃描！看到時大家都忍不住試了一下，真的成功，實在太厲害了。
這裡還有一幅超大的緞帶藝術畫，非常適合拍照留念。
以前一直以為緞帶就是做好直接販售，沒想到實際參觀後才知道，每一道工序都很講究。
這裡可以體驗 織帶染色，把緞帶染成自己喜歡的顏色，每一條都能變成獨一無二的作品。
現場也能近距離看到大型織帶機不停運作，看著機器快速來回編織，一條條緞帶慢慢成形，真的很療癒，也讓人更加佩服台灣傳統紡織工藝
館內還展示許多緞帶製作知識及互動體驗，讓參觀過程變得更加有趣。
這邊可以體驗手動織造機，親眼看著緞帶一點一滴慢慢織出來，真的很有成就感，而且完成的緞帶還可以帶回家當紀念，體驗感十足。
現場還有超帥氣的 織帶金剛，也是不少人會停下來拍照的亮點。
另外還有超受歡迎的 10元淘寶區，各種緞帶、材料、小配件都很便宜，喜歡手作的人來這裡真的會挑到不想離開。
如果想親手做作品，這裡也有許多付費DIY課程可以選擇。
我們這次體驗的是 糖果筆DIY，步驟簡單又可愛，孩子們完成後都超有成就感，也一直說想再做一個
玩累了，園區也有美食補給區，還貼心提供免費麥茶可以喝。
我們點了現炸炸物，剛起鍋熱騰騰，外皮炸得金黃酥脆，咬下去還有卡滋卡滋的口感，玩了一整圈後來上一份，真的特別滿足。
最後一定不能錯過他們家的 古法製作冰淇淋。
口感和一般冰淇淋不太一樣，吃起來更加綿密、鬆軟，入口散發濃濃奶香，不會過甜，吃完整個很清爽，推薦一定要留點胃品嚐。
而且只要拍照打卡，還能免費獲得冰淇淋或緞帶二選一，真的超佛心！
這次來到 緞帶王觀光工廠，比我原本預期還要好玩！
除了認識緞帶的製作過程，還有許多互動體驗、DIY、美食和拍照景點，大人可以認識台灣紡織產業，小朋友也能邊玩邊學，悠閒待上半天完全沒問題。
如果最近有安排彰化、鹿港一日遊，很推薦把這裡排進行程，不但免費參觀，還有免費麥茶、打卡送冰淇淋或緞帶，還有豐富的DIY和各種互動設施，有吃、有玩、有得拍，悠閒玩上半天完全沒問題，是一個很值得推薦的親子景點。
景點資訊:
緞帶王觀光工廠
地址:彰化縣鹿港鎮鹿工路15號
電話:04-7813366
營業時間:周一～周日 上午9:30~18:00
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精華 FAQ
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可參觀織帶機運作與染色流程，還能體驗手動織造、織帶染色、糖果筆DIY，並在愛心拱門、幸福隧道等景點拍照，兼具知識性與趣味性。
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園區有魚手親親區、沙坑、夜市童玩與互動設施，孩子能邊玩邊學，家長也能認識台灣紡織工藝，整體動線輕鬆，很適合安排半天以上行程。
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地址在彰化縣鹿港鎮鹿工路15號，電話是04-7813366，營業時間為周一到周日9:30到18:00，園區免費參觀，拍照打卡還能換冰淇淋或緞帶。
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