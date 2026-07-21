2026-07-21 19:53 女子漾／編輯周意軒
《臺灣米其林指南 2026》完整名單揭曉！3家三星全數蟬聯、9家新摘一星，臺南首度誕生星級餐廳
《臺灣米其林指南 2026》星級名單正式揭曉！今年共有434間店家入選，較2025年的419間增加15間，其中61家餐廳獲得米其林一星、二星或三星肯定。臺北Mizue首度入選便摘下二星，NOBUO則由一星晉升二星；另有9家餐廳新獲一星，位於漁光島的予島，更成為臺南首間米其林星級餐廳。
米其林三星餐廳維持3家
2025年獲得米其林三星肯定的餐廳，今年全數成功蟬聯，分別是臺北的頤宮、態芮，以及臺中的JL STUDIO。
《臺灣米其林指南 2026》三星餐廳
臺北：頤宮、態芮
臺中：JL STUDIO
其中，頤宮以精緻粵菜聞名；態芮透過現代料理手法重新詮釋臺灣風土；JL STUDIO則以新加坡料理為基礎，結合主廚對亞洲飲食文化的觀察，持續穩坐臺灣餐飲最高殿堂。
Mizue首度入選就摘二星 NOBUO成功晉升
今年最大的星級變動之一，就是臺北新增兩家米其林二星餐廳。
Mizue首度進入《臺灣米其林指南》，便一舉獲得二星肯定。餐廳大量使用檜木打造空間，日籍主廚原克德曾在金澤深耕多年，擅長運用甜蝦、香箱蟹等金澤海鮮，搭配京都、靜岡等地的時令食材，呈現壽司與熟食交錯的品嘗套餐。
NOBUO則從米其林一星晉升二星。餐廳以海鮮為料理主軸，搭配臺灣時令蔬果與茶葉，運用現代烹調技法呈現純粹、柔和的味道。極簡留白的擺盤，也讓食材與醬汁成為視覺焦點。
《臺灣米其林指南 2026》二星餐廳
臺北：Mizue、NOBUO、A、盈科、侯布雄、logy、渥達尼斯磨坊、牡丹、彧割烹，隨著Mizue與NOBUO加入，臺灣米其林二星餐廳總數增加至9家。
9家餐廳新獲一星 臺南、新竹縣寫下新紀錄
今年共有9家餐廳新獲米其林一星，其中6家由原本的米其林入選餐廳晉升，另外3家則是首次入選，就直接摘下星級。
6家米其林一星餐廳
臺北：掬、Mume、晶華軒
臺中：山与
高雄：Nibbon
新竹縣：鮨安
3家首次入選即獲一星餐廳
臺北：Restaurant 12
臺南：予島
高雄：Hābu
臺北3家餐廳升上一星
位於臺北的掬，由擁有超過20年日本料理經驗的主廚掌舵。主廚運用臺灣在地食材與發酵技巧，重新詮釋傳統割烹，在日本料理架構中融入臺灣風味。
Mume在拉丁文中代表「梅花」，餐廳擅長以現代料理技法處理臺灣時令食材，創造具有對比卻維持平衡的味道。海鮮料理尤其受到肯定，調味細緻，不掩蓋食材本身的鮮甜。
晶華軒則以燒味、海鮮、點心等經典粵菜見長，並依照季節推出限定料理。秋季蟹宴一次使用多種不同品種及產區的螃蟹，變化出冷菜、點心與熱菜，展現粵菜細膩繁複的料理工藝。
山与成為臺中一星新成員
臺中餐廳山与由香港主廚掌舵，以中菜為料理基礎，同時呈現傳統菜餚與現代創意。餐廳套餐大量運用日本花菇、塔斯馬尼亞乾鮑等高級食材，其中松茸搭配細嫩雞肉豆腐，再浸潤於鮮美高湯中的料理，更被視為代表性菜色之一。
高雄Hābu、Nibbon雙雙摘星
高雄今年新增Hābu與Nibbon兩家米其林一星餐廳。Hābu以漢方藥材、跨地域香料及草本植物為核心，菜單遵循日本料理架構，再結合當代料理技法。料理不大量依靠奶油與鹽調味，而是利用高湯、自製醬料及辛香料，襯托食材原有滋味。
Nibbon雖然沒有醒目招牌，卻已成為高雄受到矚目的精緻餐飲餐廳。料理以法式技法為基礎，融合臺灣飲食文化及日本食材，菜單每三個月依季節調整。餐桌上還設有標示不同互動程度的骰子，客人可以自行選擇想與服務團隊聊天，或安靜享用餐點，讓精緻餐飲多了一點輕鬆趣味。
鮨安成為新竹縣首間星級餐廳
新竹縣今年也迎來第一間米其林星級餐廳鮨安。主廚許劉安曾在日本知名壽司店修業，承襲江戶前壽司技藝，再加入個人料理風格。餐廳僅提供一套以壽司為主的無菜單套餐，依照時令使用臺灣與日本海鮮。其中，小肌魚肉質緊實，酸度與醋飯甜香達到平衡，獲得評審員高度肯定。年僅30歲的許劉安，也拿下本屆米其林指南年輕主廚大獎。
予島摘下一星 成為臺南首間米其林星級餐廳
今年最具代表性的突破，落在臺南漁光島上的予島。予島名稱帶有「予你一座島」的意涵，主廚透過料理展現臺灣食材、風土與飲食文化。餐廳使用自家農場及在地供應商提供的食材，套餐中還加入以臺南「飯桌仔」文化為靈感的炊飯，搭配6款小菜，一次呈現鹹、酸、甜、鮮等不同滋味。
予島不僅是臺南第一間米其林一星餐廳，也是本屆米其林指南年度開業大獎得主，同時獲頒米其林綠星，可說是今年最受矚目的新星之一。
予島、澀新獲米其林綠星
米其林綠星主要肯定在永續飲食、環境友善及食材採購等方面具有具體作為的餐廳。今年共有予島與臺中餐廳澀新獲綠星，讓臺灣米其林綠星餐廳增加至9家。予島約七成食材來自臺南，其餘主要向花東地區的小農採購。餐廳設有自有農場，種植香草並生產雞蛋，也定期拜訪食材產地，將生產者與土地的故事帶回餐桌。澀則持續收購外觀不符合市場規格，或生產過剩的農作物，希望減少食材浪費。每季使用超過50種臺灣食材，佐餐飲品也選用本地酒廠產品，並將剩餘食材製作成無酒精飲品。
《臺灣米其林指南 2026》綠星餐廳
臺北：EMBERS、好嶼、小小樹食（大安路）、山海樓、陽明春天（士林）
臺中：地坊、澀
臺南：予島
高雄：Thomas Chien