2026-07-21 18:27 舌尖上的旅人 Eric Hsu
2026台灣米其林大洗牌！「晶華軒」終於摘星 台南誕生首家米其林餐廳
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《臺灣米其林指南2026》共61家餐廳上榜，一星暴增至49家。
- 重點二：台南首度入榜即誕生首家餐廳予島，並包辦3項大獎。
- 重點三：晶華軒終於摘下一星，頤宮、JL Studio、態芮續守三星。
餐飲界年度盛事《臺灣米其林指南2026》頒獎典禮今天揭曉，全台共61家餐廳上榜，其中三星餐廳3家、二星餐廳9家，一星餐廳更一舉突破49家，成為讓現場星光熠熠；今年最大亮點不僅台南、新竹縣首度擠進米其林榜單，忽失極高的「晶華軒」也終於摘下一星殊榮。
《臺灣米其林》今年邁入第9年，也是全球《米其林指南》納入評選餐廳的第100個年頭，對美食界意義重大，《臺灣米其林指南2026》評選台北、台中、台南、高雄、新北市、新竹縣及新竹市，共7大城市進行評選，本屆黑馬非台南「予島」莫屬，首次入榜即網羅3項大獎，一次包辦米其林綠星、年度開業大獎、米其林一星，更是台南首家米其林餐廳，可謂今年最大贏家。
米其林三星餐廳共3家，其中君品「頤宮」再度蟬聯9連霸，台中「JL Studio」、台北「態芮（Taïrroir）」也續摘三星寶座。
二星餐廳共9家，包括台北「logy」、台北「A」、台北「盈科」、台北「牡丹」、台北「彧割烹」、台北「L’ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄」、台北「渥達尼斯磨坊」。今年由一星拔擢為二星的台北「NOBUO」，以及首次進入星級名單，便直接摘下二星殊榮的台北「Mizue」。
一星餐廳共49家，包含台北「ZEA」、「雅閣」、「wok by o'bond」、「天香樓」、「請客樓」、「T+T」、「壽司芳」、「明壽司」、「INITA」、「謙安和」、「吉兆割烹壽司」、「A CUT」、「Ad Astra」、「斑泊」、「山海樓」、「De Nuit」、「富錦樹台菜香檳（松山）」、「金蓬萊遵古台菜」、「明福台菜海產」、「SENS」、「Circum-」、「Impromptu by Paul Lee」、「米香」、「欣葉 鐘菜」、「鮨龍」、「心宴 aMaze」、「好嶼」、「川雅」、「鮨嘉仁」「La Vie by Thomas Bühner」、「元一」、「FRASSI」，以及新進榜的「Mume」、「晶華軒」、「掬 kiku」、「Restaurant 12」。台中「俺達の肉屋」、「澀 (Sur)」、「元紀」、「L'Atelier par Yao」，新進榜「山与」。高雄「方蒔」、「雋」、「Haili」、「承 (Sho)」，新進榜「Nibbon」、「Hābu」。新竹縣新進榜「鮨安」。台南新進榜「予島」。
今年「侍酒師大獎」由Li.nu的邱雯琪一舉奪下、「服務大獎」則由Circum的蔡欣宜、「年度開業大獎」由予島拿下；「年輕主廚大獎」頒給鰭安的許劉安。近年米其林關注食材永續議題，米其林綠星得獎名單為「澀Sur-」、「予島」、「Tu Pang地坊」、「Thomas Chien」、「山海樓」、「EMBERS」、「陽明春天（士林）」、「小小樹食（大安路）」、「Hosu好嶼」獲得。
2026「臺灣米其林完整名單」：
三星
頤宮
JL Studio
態芮
二星
NOBUO（一星升二星）
logy
A
牡丹
盈科
彧割烹
侯布雄 L'Atelier de Joel Robuchon
渥達尼斯磨坊 Molino de Urdániz
Mizue NEW
一星
鰭安Sushi An New
晶華軒 New
俺達の肉屋
壽司芳
INITA
川雅
雋
金蓬萊遵古台菜
Hosu 好嶼
T+T
澀Sur
Haili
Mume New
La Vie by Thomas Bühner
謙安和
吉兆割烹壽司
L'Atelier par Yao
鮨 嘉仁
Nibbon New
明福台菜海產
鮨隆
impromptu by Paul Lee
米香
Sens
予島 YU Dao New
Wok by O'BOND
元一 Motoichi
山海樓
承Sho
FRASSI
山与 New
欣葉鐘菜
明壽司
天香樓
Circum-
雅閣
掬 New
請客樓
元紀
ZEA
A Cut
斑泊
Restaurant 12 New
Hābu New
De Nuit
方蒔
Ad Astra
心宴
富錦樹台菜香檳（松山）
精華 FAQ
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本屆共有61家餐廳上榜，其中一星餐廳一口氣增至49家，顯示台灣餐飲版圖持續擴張；同時台南、新竹縣首度進入榜單，帶動整體話題與區域分布變化。
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台南的「予島」首次入榜就成為今年最大黑馬，一次拿下米其林綠星、年度開業大獎與米其林一星，等於同時獲得永續、開業與餐廳品質三方面肯定。
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三星維持3家，包括頤宮、JL Studio與態芮；二星新增NOBUO升星與Mizue直接入榜即摘二星；一星則新增晶華軒、Mume、山与、Hābu等多家餐廳，顯示競爭更激烈。
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