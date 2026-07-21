2026-07-21 20:00 女子漾／編輯王廷羽
2026漫畫博覽會必逛！《咒術迴戰》《排球少年》福袋開搶，限定套票、滿額贈一次看
動漫迷準備讓錢包失守！2026漫畫博覽會即將登場，羚邦集結《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《怪獸8號》等25大人氣IP，推出數百款全新周邊、限量福袋與滿額贈品，還有《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》限定電影套票。這篇女子漾一次整理必搶商品與活動亮點，動漫迷快收藏！
文章目錄
羚邦集結25大人氣IP，數百款漫博新品登場！
羚邦集結25大人氣IP，數百款漫博新品登場！
羚邦今年集結日本、韓國及中國人氣動漫作品，帶來25大IP限定商品，陣容包含《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《怪獸8號》、《我的英雄學院》、《我獨自升級》、《我推的孩子》、《藍色監獄》及《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》。
話題新番《GACHIAKUTA》、《現在的是哪一個多聞!?》、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》也加入商品陣容，現場將推出壓克力立牌、角色抱枕、桌墊、服飾配件、生活用品及限定福袋，粉絲可一次補齊收藏。
漫博限量福袋搶先看
漫博限量福袋搶先看
1,200元福袋內容
《咒術迴戰》福袋包含後背包與大桌墊，商品總價值1,400元。《我的英雄學院》福袋則有後背包、大桌墊及絨毛吊飾。《排球少年!!》推出大型後背包與絨毛卡套組合；《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》收錄萬用冷氣毯與大掛軸；《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》福袋則有萬用冷氣毯與方形小抱枕。
1,000元福袋內容
《藍色監獄》福袋包含大桌墊、金屬徽章壓克力組及方形小抱枕；《GACHIAKUTA》帶來緹花毛巾、掛繩卡套、大桌墊與盲抽饅頭娃。
《我推的孩子》收錄海報組、方形抱枕及大桌墊；《我內心的糟糕念頭》則有胸部滑鼠墊、方形小抱枕及壓克力畫板。《天官賜福》福袋包含光柵明信片、玻璃對杯組、方形小抱枕與壓克力畫板，適合想一次收藏多款周邊的粉絲。
漫畫博覽會限定滿額贈一次看
漫畫博覽會限定滿額贈一次看
漫畫博覽會活動期間，於羚邦攤位單筆消費滿2,000元，即可獲得限定贈品！7月23日至7月24日贈送《沒收有罪式神》限定胸章組；7月25日至7月27日則贈送限定壓克力「法槌」，贈品數量有限，送完為止，想收指定款式的粉絲可先確認活動日期。
《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》限定套票登場
《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》限定套票登場
即將上映的《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》推出漫畫博覽會限定電影套票，共有兩種組合，售價350元的套票包含電影交換券一張與限定海報收藏小卡，每人限購四組；售價890元的「熱氣球充氣吊飾套票」包含電影交換券一張，以及熱氣球造型充氣吊飾一個，每人限購一組，可愛造型加上漫博限定販售，預計將成為現場熱門商品。
《咒術迴戰》第三季新品公開，死滅迴游周邊必收
《咒術迴戰》第三季新品公開，死滅迴游周邊必收
《咒術迴戰》第三季帶來全新生活周邊，包括小金蟲單肩包、不織布時尚購物袋、四款長抱枕、「死滅迴游」劇照撲克牌及針織襪。商品涵蓋包袋、居家用品及穿搭配件，其中「死滅迴游」劇照撲克牌收錄動畫畫面，適合喜歡角色名場面的粉絲收藏。
《GACHIAKUTA》還原恩琴造型，長風衣、雨傘成焦點
《GACHIAKUTA》還原恩琴造型，長風衣、雨傘成焦點
話題新番《GACHIAKUTA》一口氣推出11款角色立繪系列商品、10款劇照壓克力牌及後背包。人氣角色「恩琴」的造型也被完整還原，推出長風衣與標誌性雨傘，鮮明設計充滿作品特色，預計將成為今年漫博的話題單品。
《我的英雄學院》十周年紀念系列登場！
《我的英雄學院》十周年紀念系列登場！
迎接《我的英雄學院 FINAL SEASON》，羚邦推出十周年紀念系列商品，包括綠谷出久十周年壓克力立牌、貼紙及A3海報組，呈現綠谷一路成長的歷程。現場還有綠谷與爆豪對視畫面的劇照一卡通、最終季角色立繪商品及任務手提包，對一路追到最終章的粉絲格外具有紀念價值！
《排球少年!!》新品超豐富！校服、跑步、西瓜系列一次收
《排球少年!!》新品超豐富！校服、跑步、西瓜系列一次收
《排球少年!!》今年的商品種類相當完整，包含LINKU系列六款壓克力鑰匙圈、校服系列角色金屬書籤、壓克力相吸鑰匙圈、角色胸章及壓克力立牌。實用周邊還有壓克力夾、毛巾、附收納套運動水壺，跑步款壓克力牌與西瓜款壓克力搖搖吊牌充滿夏日感，集結各校人氣角色，粉絲可以依照本命隊伍挑選。
《怪獸8號》《我獨自升級》人氣角色化身收藏周邊
《怪獸8號》《我獨自升級》人氣角色化身收藏周邊
《怪獸8號》推出鳴海三款壓克力立牌，以及多位隊員的雙面長抱枕與長海報組；《我獨自升級》則帶來影子軍團壓克力場景組，重現成振宇與影子軍團的氣勢，適合擺放在書桌或收藏櫃中。《藍色監獄 S2》推出角色立繪壓克力立牌。
《我內心的糟糕念頭》《我推的孩子》推出實用生活周邊
《我內心的糟糕念頭》《我推的孩子》推出實用生活周邊
《我內心的糟糕念頭》推出冷氣毯、30公分大型立牌、無框畫、線圈鑰匙圈及長抱枕，商品從居家用品到角色擺飾都有。《我推的孩子》第三季帶來劇照壓克力立牌、PVC雙用托特包與多功能大桌墊，將動畫場景融入日常用品，兼具收藏性與實用性；《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》則帶來充滿春日氣息的櫻花壓克力相框。
《遊戲人生》泳裝限定系列亮相
《遊戲人生》泳裝限定系列亮相
《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》推出全新泳裝限定系列，包含四款泳裝插圖壓克力商品、海報組及大桌墊。角色白與空換上夏日造型，延續作品鮮明夢幻的視覺風格，泳裝插圖系列也成為本次的新商品亮點。
《現在的是哪一個多聞!?》應援周邊首次亮相
《現在的是哪一個多聞!?》應援周邊首次亮相
《現在的是哪一個多聞!?》推出六款明信片、五款壓克力立牌，以及角色胸章、鑰匙圈、L夾、拼圖與應援扇。商品充滿偶像應援氛圍，從角色收藏到追星實用小物都準備齊全，原作粉絲可鎖定首次亮相的完整周邊系列。
戀愛系人氣作品《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事》推出四款角色立牌、抱枕、壓克力色紙及L夾。角色互動與作品中的甜蜜氛圍被融入周邊設計，適合喜歡療癒戀愛故事的粉絲收藏。
精華 FAQ
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羚邦集結《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《怪獸8號》等25大人氣IP，推出壓克力立牌、抱枕、桌墊、服飾配件、生活用品與限量福袋，讓粉絲可一次補齊收藏。
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現場有1,200元與1,000元兩種福袋，內容涵蓋後背包、桌墊、吊飾等；單筆滿2,000元還可獲限定贈品，7月23日至7月24日送胸章組，7月25日至7月27日送壓克力法槌。
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限定套票共有2種，350元組含1張電影交換券與限定海報收藏小卡，每人限購4組；890元的熱氣球充氣吊飾套票含1張交換券與1個造型吊飾，每人限購1組。
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