2026-07-21 14:29 FunTime旅遊比價
宜蘭太平山最美紅葉階梯！夏天也能賞楓，沿路美到不想回家
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：太平山位於宜蘭大同鄉，擁有溫泉、雲海、雪景等多元景觀。
- 重點二：紫葉槭4月轉紫紅，賞楓期可一路持續到9月。
- 重點三：文章整理太平山景觀民宿與木屋民宿兩大住宿類型。
太平山是位在宜蘭大同鄉的國家森林遊樂區，整座山區面積廣達12,930公頃，園區內有溫泉、雲海、雪景、瀑布、湖泊、楓葉等豐富的景觀資源，搭配上林木蓊鬱、雲霧繚繞的美景，真是名副其實的「人間仙境」。最特別的是在太平山賞楓不用等秋天！太平山國家森林遊樂區的「紫葉槭」在4月展開就是紫紅色，一直持續到9月都能賞楓紅，是非常特別的景色！能在仙境般的太平山住宿上一晚，絕對是人生中一大享受，今天就跟著小編的腳步，來看看太平山住宿有那些選擇吧。
看詳細全文連結：【2026 太平山住宿】宜蘭最美紅葉階梯！賞楓期竟長達6個月
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太平山住宿｜快速道覽＋分類
想在太平山來一場放鬆又療癒的山林之旅嗎？無論是想眺望壯闊美景，還是體驗木屋生活，這篇文章幫你整理出兩大類型的熱門住宿，讓你輕鬆選出最喜歡的那一間！
➢ 太平山景觀民宿：擁有超棒視野，雲海、夕陽、夜景一次看個夠
➢ 太平山木屋民宿：被樹木包圍的獨棟木屋，就像是置身在世外桃源中
太平山景觀民宿
太平山的景觀民宿，不僅白天能眺望壯闊的群山與雲海，到了夜晚還可以欣賞星空以及山腳下的無敵夜景。不論在何時，入住太平山的景觀民宿，都能享有最療癒的視覺饗宴。
山禾居 | 道 Villa
#超大民宿 #遼闊視野 #浪漫蘭陽夜景
山禾居位在太平山玉蘭茶園附近，居高臨下的地理位置，加上寬廣遼闊的視野便是這間別墅的一大特色！別墅本館非常的大，光是房型就有六種可以選擇，每一件客房都有截然不同的設計，但唯一的共通點就是在房內就能俯覽整個蘭陽平原的夜景，別墅外有景觀露臺可以讓住客休憩，附近還有冠新茶園、三星夜市等景點，是個度假的好去處。
訂房網評價：9.0/10(Agoda)
地址：宜蘭縣大同鄉玉蘭20-6號
櫻悅景觀渡假別墅
#每房都有超大露臺 ＃獨棟希臘風villa #遠眺龜山島、看日出
櫻悅景觀渡假別墅是一間超熱門的太平山住宿選擇，別墅中的每間客房都有超大的景觀陽台，除了可以遠眺宜蘭市景外，天氣好時還能夠看到龜山島呢！櫻悅景觀渡假別墅除了一般的客房外，還有一間特別的頂級希臘風情villa，獨立在別墅本館的後方，超夢幻的白色玻璃屋，讓你可以邊泡澡邊欣賞民宿旁的茶園風光，感受愜意的度假時光，非常推薦。
訂房網評價：8.6/10(Agoda)
地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭75號
太平山好望角景觀別墅
#採光極佳 #玻璃屋民宿 #俯瞰宜蘭美景
太平山好望角景觀別墅坐落於玉蘭茶園上，不論是想上太平山，還是到棲蘭、明池等地方，都相當方便。太平山好望角景觀別墅是一間極具特色的民宿，客房多以玻璃屋作為主要設計，其中的「雲頂villa雙人套房」和「戀戀地中海雙人套房」視野最好，這兩間採用了大片的落地窗，以及能夠仰望星空的天窗，讓整間客房都能享有極佳的採光效果！
訂房網評價：8.5/10(Agoda)
地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭46號
太平山木屋民宿
來到山區遊玩最特別的住宿類型當然是小木屋啦～以下這三間太平山住宿皆有提供小木屋的房型，獨棟的設計，再加上被樹木包圍的森林環境，就像是來到世外桃源般，想遠離塵囂，好好放空充電，可以選擇入住太平山上的木屋民宿！
英仕山莊
#獨棟歐式木屋 #360旋轉景觀餐廳 #暢玩各項特色活動
英仕山莊鄰近蘭陽溪、梵梵溫泉， 是距離太平山最近的私人民宿，雖然是間民宿，但民宿老闆以飯店規格來經營，除了有高品質的住宿環境，英仕山莊的另一項特點就是全球首創的「360度水力旋轉餐廳」讓你在用餐時還能夠360度無死角的欣賞整個太平山的優雅景緻，如果來到英仕山莊絕對要前往用餐體驗。另外還有許多親子活動可以體驗，像是皮雕、槌麻糬、茅草牛車之旅，這麼優秀的太平山住宿，怎麼能錯過！
訂房網評價：7.8/10(Agoda)
地址：宜蘭縣大同鄉泰雅路3段21巷1號
洛卡斯民宿
#泰雅族民宿 #寵物友善 #烤肉場地
洛卡斯民宿是一間充滿溫度的木屋民宿，整體氛圍溫馨舒適，而且還是一間寵物友善民宿，如果是想帶寵物一起上山渡假的話，這間絕對超推薦！洛卡斯民宿除了有一般套房，也有提供獨棟的木屋房型，被樹林包圍的森林環境，就像是來到世外桃源～另外，入住洛卡斯民宿在清晨的時候可賞日出，夜晚則能靜靜觀星，絕對是一間超值得的山林秘境。
訂房網評價：8.4/10(Agoda)
地址：宜蘭縣大同鄉松羅村泰雅路2段96-6號
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精華 FAQ
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因為太平山國家森林遊樂區內的紫葉槭在4月就會轉為紫紅色，紅葉景致可一路維持到9月，所以即使不是秋天，也能欣賞到類似賞楓的美景。
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文章將太平山住宿分成景觀民宿與木屋民宿2類，前者主打雲海、夜景與遼闊視野，後者則以獨棟木屋、森林包圍感與放空療癒氛圍為特色。
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山禾居、櫻悅與好望角偏向景觀型住宿；英仕山莊、洛卡斯則屬木屋型選擇，特色包括360度餐廳、超大露臺、寵物友善與親子活動等。
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