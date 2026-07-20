2026-07-20 21:00 金亮亮吃喝玩樂趣
【緞帶王觀光工廠】彰化鹿港景點｜免門票超適合親子！DIY手作、互動影音緞帶、古早童玩一次滿足
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：緞帶王觀光工廠免門票，適合彰化鹿港親子半日遊。
- 重點二：園區提供緞帶染色DIY、手作體驗與多種互動設施。
- 重點三：戶外有古早童玩、美食區與拍照造景，內容豐富。
彰化鹿港十分值得推薦的親子景點「緞帶王觀光工廠」，不僅不用門票、停車也相當方便，不論是安排半日輕旅行、帶孩子放電，或是想體驗手作樂趣，這裡都是很適合的行程選擇！建議事先預約導覽，跟著專業人員的解說，能更深入認識緞帶工藝，也讓整趟參觀體驗更加充實。
一走進入口，就能看到愛心拱門和彩虹屋，繽紛可愛的造景一路延伸，沿途都有不少值得拍照留念的角落。
入園參觀就會免費發給每位遊客一條緞帶，看似樸素普通的緞帶，竟然可以一秒變成漂亮花朵，我跟紜紜看到都覺得新奇，小小細節滿滿驚喜。
動手體驗緞帶染色DIY，利用紅、黃、藍三原色自由調色，親手染出獨一無二的色彩，最後能製成精美的蝴蝶結，相當有成就感。
這裡也設有媽祖許願牆，大家可以將自己的心願書寫在緞帶上，溫柔又有意義。
緞帶拼圖遊戲區，透過魔鬼氈就能自由拼貼出各式卡通圖案，簡單好上手，小朋友能盡情發揮創意。
透過按鈕操控，就能體驗撚繩機、整經機的模擬運轉，感受工藝機器的運作魅力。
由專人帶領來到緞帶劍獅後方，走進內部生產線，近距離參觀緞帶的製作流程，難得的參觀經驗非常值得一看。
棕絲牆體驗區看似簡單，實際操作起來卻比想像中有挑戰！
可愛的專屬吉祥物織寶，圓潤討喜的模樣，小朋友一眼就愛上。
最讓我驚喜的就是問號盲盒！裡面是唱歌與跳舞緞帶，只要拿起手機掃描QR Code，緞帶不只會隨著畫面舞動，還會同步撥放音樂，氛圍超療癒，很適合把滿滿心意傳給身邊重要的人，設計別具巧思。
除此之外，也陳列多款跳舞緞帶畫，同樣可以掃描QR Code觀看動態作品，把傳統緞帶工藝結合數位互動，創意十足。
這裡還設置了時光郵筒專區，可以寫一封信寄給未來的自己，充滿儀式感。
巨型機器旁有手動編織緞帶體驗，只要靠雙手轉動就能完成編織，簡單又療癒。
緞帶王觀光工廠擁有多達數十種豐富的DIY課程可以選擇，這次我們體驗製作了緞帶糖果筆，可愛的棒棒糖造型讓人愛不釋手，紜紜把玩好久超喜歡。
緞帶王觀光工廠內也展示、販售各式精美織布，花色與材質豐富多樣，喜歡手作或布藝的朋友，不妨慢慢挑選自己喜歡的款式。
館內也展示許多精緻的緞帶貼畫，透過不同色彩、材質與層次的搭配，將平凡的緞帶化為一幅幅栩栩如生的藝術作品，令人駐足欣賞。
逛累肚子餓也不用擔心，園內設有美食區，販售炸物、冰淇淋、飲品等各式點心，隨時可以短暫休息補充體力。
園內還有好拍的緞帶牆，整片牆面用繽紛緞帶拼貼成大幅藝術畫作，畫面吸睛又夢幻，絕對是必打卡亮點。
緞帶樣品區整齊陳列各式緞帶，色彩繽紛、款式與材質多元，數量非常驚人。
各種場合使用的緞帶在這裡幾乎都能找到，不論是婚禮、過年、聖誕節、萬聖節等節慶，或是各式送禮包裝、活動布置需求，都有相對應的專屬設計可供挑選。
現場也有特別的紗管藝術展示，利用紗管拼貼出可愛的消防車造型，細節滿滿。
利用一條條緞帶拼製出 QR CODE，看似不可思議，但實際拿手機掃描後竟然能正常讀取，讓人直呼太厲害。
戶外區更是小朋友的放電天堂！規劃了完整的童玩一條街，有滾鐵圈、滾輪胎、單手拿五塊磚、龍洗盆、吊瓶子等各式古早童玩，大人小孩都能同樂，重溫童年回憶。
園區有魚手親親區，能夠讓小朋友近距離和小魚互動玩耍。
沙坑遊戲區擺放由廢棄漁船改造的造景，不僅環保又適合拍照。
一旁還有主題為牛轉乾坤的磚塊組織砌牆，寓意吉祥，也很有特色。
整趟參觀下來滿滿收穫，離開前也能自由選購精美的緞帶禮盒當伴手禮，把獨特的工藝紀念品帶回家，很有意義。
整體來說，緞帶王觀光工廠不只是單純的觀光工廠，結合了DIY手作、數位互動、藝術展覽、古早童玩，免門票、內容豐富、超適合親子出遊，來鹿港玩一定要安排一趟！
緞帶王觀光工廠
電話：04 7813366
地址：彰化縣鹿港鎮東石里鹿工路15號
營業時間：週一至週日09:30–18:00
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精華 FAQ
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這裡特別適合親子家庭、喜歡手作體驗的旅客，以及想在彰化鹿港安排半日輕旅行的人。免門票又有豐富互動內容，小朋友能放電，大人也能欣賞工藝與拍照打卡。
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園區提供緞帶染色DIY、緞帶糖果筆製作、緞帶拼圖、手動編織與機器模擬操作，還有掃描QR Code觀看跳舞緞帶等互動內容，兼具創意、趣味與工藝認識。
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現場還有愛心拱門、彩虹屋、緞帶牆、時光郵筒、媽祖許願牆、樣品展示區與戶外童玩一條街，另有美食區與伴手禮可選購，適合拍照、休息與帶孩子同樂。
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