2026-07-20 20:16 女子漾／編輯王廷羽
MEOVV快閃店台北登場！《BITE NOW》台北限定周邊、小卡與滿額贈拍立得一次看
MEOVV把《BITE NOW》的酷甜魅力直接搬進台北！「MEOVV THE 2nd EP ALBUM [BITE NOW] POP-UP IN TAIPEI」快閃店於DREAM PLAZA限時登場，現場不只有成員牆、自拍鏡等打卡空間，還集結服飾、帽子、吊飾、手機配件與角色周邊，更推出只有台北買得到的限定商品！消費滿額還能帶走隨機小卡與拍立得照片特典，這篇女子漾幫大家整理MEOVV《BITE NOW》快閃店資訊，帶大家線上搶先看台北限定周邊、滿額贈小卡和拍立得特典，一起看下去吧～
文章目錄
MEOVV《BITE NOW》快閃店登陸Dream Plaza
MEOVV《BITE NOW》快閃店登陸Dream Plaza
MEOVV《BITE NOW》快閃店位於台北信義區Dream Plaza B2聯通道入口，空間延續專輯的視覺風格，設置大型成員牆與自拍鏡，讓粉絲一走進店內，就能感受到完整的《BITE NOW》氛圍。
現場販售的商品類型相當豐富，從T恤、長袖上衣、棒球帽等穿搭單品，到購物袋、護照套、手鍊與手機支架等生活配件都有。喜歡收藏小物的粉絲，也能找到小卡、徽章、明信片、貼紙、卡套及各式吊飾，從日常實用款到純收藏周邊一次補齊。
MEOVV快閃店台北限定4款商品一次看
MEOVV快閃店台北限定4款商品一次看
這次快閃店的一大亮點，是特別推出4款台北限定商品，包括隨機小卡、磁吸手機支架、筆袋與腰包。想留下快閃店紀念的粉絲，可以先從限定隨機小卡下手；偏好實用型周邊的人，則能鎖定磁吸手機支架、筆袋與腰包，都是平常能直接帶出門或放進包包使用的品項，限定商品數量有限，實際庫存仍以現場販售情況為準。
5位成員角色周邊到齊，娃衣、卡套都很有收藏感
5位成員角色周邊到齊，娃衣、卡套都很有收藏感
除了台北限定商品，現場也帶來SOOIN、GAWON、ANNA、NARIN與ELLA五位成員的角色系列周邊。角色商品包括MagSafe手機支架組、角色披風組、滑鼠墊、拍立得卡套、隨機壓克力吊飾與雷射吊飾等，部分商品可以依照成員挑選款式，也有品項採隨機方式販售，讓開箱多了一點驚喜感。想替娃娃換上可愛披風，或幫本命小卡準備專屬卡套，都能在角色周邊區慢慢尋寶！
MEOVV快閃店周邊商品、價錢一次看
MEOVV快閃店周邊商品、價錢一次看
想把MEOVV直接穿上身，現場也準備了T恤、長袖上衣與棒球帽等服飾單品，另外還有購物袋、手鍊與護照套等日常配件。收藏系列則包括A版、B版隨機小卡、照片徽章、明信片組、收藏盒、可移除貼紙組與壓克力吊飾。不論是想買一件平常能使用的周邊，還是專程來收小卡與角色商品，都能依照自己的喜好挑選。
MEOVV快閃店滿額贈資訊
MEOVV快閃店滿額贈資訊
這次快閃店同步推出兩項滿額特典，凡購買官方周邊商品，單筆消費滿1,000元，即可獲得「滿額拍立得照片特典」1張；單筆消費滿1,500元，則可獲得「滿額小卡特典」1張。
滿額小卡共有5款，採隨機方式贈送，單筆消費金額可以累計兌換，但僅限同一位消費者使用，特典數量有限，送完為止。準備一次購入服飾或多款周邊的粉絲，結帳前可以先確認消費金額，避免剛好和特典門檻擦身而過。
MEOVV快閃店 下載Churrrrr App還能參加扭蛋活動！
MEOVV快閃店 下載Churrrrr App還能參加扭蛋活動！
除了滿額贈，現場另有「Churrrrr GACHA EVENT」，參加者須掃描現場QR Code下載Churrrrr App，完成註冊後，向工作人員出示App內的「我的頁面」。
同時還需要出示「MEOVV THE 2nd EP ALBUM [BITE NOW] POP-UP IN TAIPEI」購買收據，經工作人員確認後即可參加。活動僅限實際購買商品的消費者，逛完店後記得先把收據收好。
MEOVV THE 2nd EP ALBUM [BITE NOW] POP-UP IN TAIPEI活動日期：即日起至2026年8月9日（日）
活動地點：台北Dream Plaza B2聯通道入口
活動地址：台北市信義區松高路11號
精華 FAQ
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快閃店設在台北市信義區松高路11號的Dream Plaza B2聯通道入口，活動日期為即日起至2026年8月9日（日），粉絲可在期間內前往參觀與選購周邊。
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台北限定商品共有4款，包含隨機小卡、磁吸手機支架、筆袋與腰包。想留下紀念可選小卡，偏重實用性的粉絲則可挑手機支架、筆袋或腰包。
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單筆消費滿1,000元可得1張拍立得照片特典，滿1,500元可得1張滿額小卡；另外下載Churrrrr App並出示購買收據，經確認後可參加扭蛋活動。
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