夏「日」甜蜜風暴 萌奇圈、小森林動物、瀨戶內檸檬，話題甜點強勢登台超「萌」！

AI重點 文章重點整理： 重點一： Mister Donut引進日本爆紅萌奇圈，分兩波限量販售。

Mister Donut引進日本爆紅萌奇圈，分兩波限量販售。 重點二： Forecipe小森林動物甜甜圈海外首店快閃台北信義A11

Forecipe小森林動物甜甜圈海外首店快閃台北信義A11 重點三：ChizCheese瀨戶內檸檬蛋糕進駐新竹巨城並展開巡迴。

夏日甜蜜風暴 萌奇圈、小森林動物、瀨戶內檸檬，日本話題甜點強勢登台超「萌」！

【旅遊經 洪書瑱報導】





隨著國人對日系美食的熱愛持續升溫，今年夏天台灣的甜點市場真可謂熱鬧非凡！各大知名品牌紛紛出招，不僅引進日本當地的頂級原料與獨家配方，更將在日本掀起搶購狂潮、兼具視覺與味覺享受的話題甜點等原汁原味搬到台灣。無論是主打顛覆想像柔軟Q彈的極致「新食感」，還是讓人直呼「捨不得吃」的超療癒動物造型，亦或是神還原整顆清爽果香的夏日限定風味，都將在這個暑期為台灣的甜點控們帶來一場全方位的幸福饗宴。

※.蒐羅今(2026)年夏天不容錯過的日本爆紅三大重磅甜點：

一、Mister Donut 獨家引進日本配方！「萌奇圈もっちゅりん」極致Q軟限量開賣──







萌奇圈





「Mister Donut」帶來在日本掀起瘋狂搶購風潮的爆紅新品「萌奇圈もっちゅりん」配方原料。品牌特別精選了五款經典的日式配料與極致濃餡，並採取「兩波段接力上市」的限定販售模式。第一波以「豆香」、「日式醬油」、「草莓」三款人氣口味搶先於明(21)日販售，第二波則以「紅豆」、「芝麻」兩款濃餡系風味於8月4日美味登場，售價分別是＄55元與＄65元。

「第一彈」：於明(21)日起販售：包括將Q嫩的萌奇圈均勻裹上香氣濃郁的豆香粉的「豆香萌奇圈」；日式醬油均勻沾附，鹹甜交織的獨特醬香搭配Q嫩圈體的「日式醬油萌奇圈」；含有酸甜草莓果餡及外層撒上草莓風味糖粉，並精緻地以鮮奶油與草莓果醬點綴的「草莓萌奇圈」等。





第二彈：於8月4日接力上市，北海道紅豆餡注入的「紅豆萌奇圈」；選用日本進口芝麻內餡的「芝麻萌奇圈」。為歡慶「萌奇圈もっちゅりん」新品上市，Mister Donut於7月21日至8月4日推出雙重甜蜜優惠，甜甜圈享買5送1及買6送2優惠。為使更多喜愛甜甜圈的粉絲能享用到來自日本的Q軟滋味，本次萌奇圈系列商品每人限購2顆；此外，美味Q軟的「萌奇圈もっちゅりん」部分口味也將於7-ELEVEN 門市內 Mister Donut 專櫃同步販售。

二、年銷破 52 萬顆的奇蹟，「Forecipe 小森林動物甜甜圈」海外首店快閃──







小森林動物甜甜圈





如果說萌奇圈是口感的極致，那接下來這款甜點絕對是「視覺療癒」的霸主！在日本全國累積銷售突破 52 萬顆、深受全日本男女老少喜愛的超人氣甜點品牌「Forecipe（フォレシピ）」，已在新光三越台北信義新天地 A11 B2F 舉辦海外首度、期間限定、限量快閃店，相關活動至7月31日止，此次來台還有品牌旗下最著名的招牌代表作——「小森林動物甜甜圈（ちいさな森のドーナツ）」，將充滿童話色彩的世界觀直接帶進台灣。









小熊宇治抹茶榮獲Omotenashi Selection金賞







【快閃店商品】禮盒包裝(須加購)





「小森林動物甜甜圈」最令人融化的設計，在於甜甜圈中央精緻地藏著立體小熊與兔子造型糕點，完美還原了動物們從小森林裡好奇探出頭來的無敵萌樣。除了超萌外觀，這款甜甜圈的內涵也極其講究，全系列堅持採用極為珍貴、僅占日本國內流通量約一成，100%「日本國產稀有小麥」製作，展現更加自然且豐富的純粹麥香，並採用「烘烤」方式，讓圈體保有了令人驚艷的濕潤與細緻，配方中更特別加入高品質杏仁粉，大幅提升整體的香氣與堅果層次感。其中最受矚目的獲獎明星商品「小熊宇治抹茶甜甜圈」，選用宇治抹茶製作，散發出濃郁茶香，微苦回甘的成熟餘韻獲消費者喜歡，甚至2026 年 6 月 23 日甫獲了極具指標性的日本「Omotenashi Selection 金賞」肯定！







為慶祝海外首閃，活動期間凡購買甜甜圈並追蹤官方 IG（@chiimori.tw_office），還能免費獲得限量、超萌的「午睡貓咪造型餅乾」乙份，甜點控們必須抓緊限定時間前往朝聖！

三、神還原整顆檸檬！ChizCheese「瀨戶內檸檬蛋糕」來台：







ChizCheese瀨戶內檸檬蛋糕





最後，喜愛酸甜清爽風味的嗜甜族群，絕對不能錯過這款充滿夏日氣息的清涼之作。近年來日本夏季掀起了一股強勁的「瀨戶內檸檬」甜點風潮，今年夏天伴隨著品牌全台首間百貨專櫃進駐「新竹 Big City 遠東巨城購物中心 B1F」，隆重推出全新研發的「瀨戶內檸檬蛋糕」，引爆桃竹苗地區的甜點熱話。







ChizCheese_首間百貨店進駐新竹巨城_店景







ChizCheese瀨戶內檸檬蛋糕





廣島縣作為日本最大的檸檬產地，其所培育的「瀨戶內檸檬」因日照充足、氣候溫暖，果實香氣格外濃郁、酸度柔和且果皮細緻。ChizCheese 本次大膽突破傳統檸檬蛋糕的刻板造型，展現精湛的職人手作精神，將蛋糕體神還原成「一整顆新鮮檸檬」的飽滿圓潤外觀！蛋糕表面覆蓋上一層細緻的檸檬糖霜，再點綴上現刨的新鮮檸檬皮，視覺上就像是剛從果園摘下的新鮮檸檬般生動。一口咬下，鬆軟的蛋糕體、滑順飽滿的內餡與清新的果香在口中完美交織，讓人彷彿一秒置身於日本瀨戶內海的清爽海風之中。

此次新品推出了兩款絕佳風味內餡，包括：「檸檬奶油」、「鹽之乳」，皆堅持每日在櫃位現場烘焙、現場灌餡，確保最完美的濕潤度，單顆售價65元，盒裝6入330元，任選兩盒享優惠價599元。歡慶巨城店盛大開幕7月31日前，凡購買任一盒瀨戶內檸檬蛋糕並現場完成打卡，即可免費獲得期間限定、不對外販售的神祕隱藏版口味「檸霜（Lemon Glaze）」一顆（內餡填入招牌海鹽奶油），每日限量，送完為止。

為了不讓中南部的甜點控失望，ChizCheese 也同步宣布展開夏日全台巡迴快閃：8月5日至9月3日將進駐SOGO台北復興館B3，隨後於8月21日至9月27日移師高雄漢神巨蛋B1。

今年夏天這三款來自日本的頂級爆紅甜點，都展現了內外兼具的獨特魅力，治癒你的味蕾與心靈，不妨與好友、閨蜜相約，一起開啟這場幸福滿滿夏日甜蜜滋味！

以上圖片：業者提供





