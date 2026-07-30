2027 年春節期間 紐西蘭航空天天直飛台北－奧克蘭

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐西蘭航空將台北－奧克蘭航班逐步增至每週5至7班。

紐西蘭航空將台北－奧克蘭航班逐步增至每週5至7班。 重點二： 2027年春節期間將提供天天直飛，滿足台灣旅客高峰需求。

2027年春節期間將提供天天直飛，滿足台灣旅客高峰需求。 重點三：邀請主廚Josh Emett設計新機上餐飲，升級豪華艙體驗。

紐西蘭航空宣布春節期間天天直飛台北－奧克蘭，並任命紐西蘭著名廚師 Josh Emet 為美食大使



【旅遊經 洪書瑱報導】

隨著台灣旅客赴紐西蘭旅遊需求持續成長，紐西蘭航空 今（20）日宣布，由現行的每週三班，將逐步提升至每週五至七班直飛運能，滿足台灣旅客於高峰期的旅行需求，讓消費者有更便捷、更具彈性的班機選擇，尤其在2027 年第一季於寒假及春節旅遊旺季，更是提供最高每日一班直飛服務。紐西蘭航空今年底邁入第 8 個年頭中，一直紮耕台灣市場，除提升台北－奧克蘭航班服務外，亦持續升級整體飛行體驗，除了增加航班服務外，也全新改裝的豪華客艙，並以紐西蘭風土為靈感打造的世界級機上餐飲，包括：近期《米其林指南》正式進駐紐西蘭所掀起的美食旅遊熱潮，邀請旅客從踏上機艙的那一刻起，便展開一場充滿紐西蘭風味的旅程。

為迎接南半球夏季旅遊旺季，並搶攻台灣寒假及春節出遊熱潮，紐西蘭航空將於 2027 年第一季彈性調整航班頻次，紐西蘭航空將自 1 月 5 日至 1 月 24 日提供每週六班服務，讓旅客可提早規劃寒假旅程；1 月 25 日至 2 月 21 日春節期間提升至每日一班，提供返鄉、探親及旅遊等多元需求的出發選擇；3 月 1 日至 3 月 26 日則維持每週五班，讓想避開旅遊高峰的旅客，也能自在安排舒適的紐西蘭假期，有飛行需求的民眾，不妨提供注意及規劃！



紐西蘭航空香港台灣韓國區總經理于楊表示：「八年深耕台灣市場，是紐西蘭航空持續投入、穩健發展的最佳見證。未來，我們將持續優化航班運能，並持續升級產品與服務，因應台紐雙向旅遊持續成長的需求。」



紐西蘭航空持續強化長程航線佈局，目前以波音787-9夢幻客機執飛台北－奧克蘭航線。今年底前，執飛該航線的機隊將全面採用全新客艙配置，包含：豪華商務艙 Luxe、豪華商務艙、豪華經濟艙以及經濟艙，不僅全面升級座艙配置，更針對長途飛行最重視的睡眠品質、隱私性及餐飲體驗進行優化，讓旅客即使搭乘長達十餘小時的航程，也能享有兼具舒適與質感的旅程。

位於商務艙第一排、每航班僅設四席的「豪華商務艙 Luxe」，推出後即以「空中餐廳」的美譽備受旅客青睞。座位配備專屬滑門與更寬敞的個人空間，並首創雙人用餐設計，為頂級旅客打造兼具隱私與尊榮感的飛行體驗。







其中，全新的豪華商務艙採用全平躺睡床設計，提供更寬敞舒適的休憩空間；豪華經濟艙則配備全新座椅，加大側翼包覆設計，大幅提升個人隱私，為長途飛行帶來更舒適自在的乘坐體驗。經濟艙則全面升級座椅設計，並配備 13.3 吋機上娛樂螢幕，螢幕尺寸較前一代提升 50%，為業界最大的經濟艙機上娛樂螢幕之一，提供更舒適、更沉浸的觀影體驗。





紐西蘭航空新升級的豪華商務艙 Luxe，配備獨立拉門打造專屬空間，提供旅客無與倫比的尊榮旅程

對紐西蘭航空而言，旅程不只是抵達目的地，更是認識紐西蘭的開始。為此，紐西蘭航空邀請曾於倫敦、紐約及洛杉磯三間餐廳獲得米其林星級肯定、並曾與名廚 Gordon Ramsay 共事的紐西蘭主廚 Josh Emett 擔任航空公司美食大使，攜手打造全新的豪華機上餐飲體驗，預計於 2026年 10 月起於奧克蘭飛往台北航線豪華艙等正式推出。



Josh Emett 以紐西蘭最具代表性的在地食材為核心，結合法式料理技巧與現代料理美學，設計一系列全新菜單，希望透過料理向世界展現紐西蘭的土地故事與飲食文化。全新菜色包括：香煎峽灣野鹿佐黃金地瓜酸辣醬、卡瓦卡瓦香料甜菜根及烘烤松子、羊排搭配煙燻茄子與春季豌豆、阿爾卑斯鮭魚佐番紅花辣味奶油甜玉米，以及融合奇異果、Anzac 餅乾、香草慕斯與蛋白霜的創意甜點，搭配精選紐西蘭葡萄酒，讓旅客在三萬五千英尺高空，提前品味紐西蘭的風土魅力。

全新機上菜單推出之際，也正值《米其林指南》首度進軍紐西蘭。最新公布的指南名單中共推薦全國 110 家在地餐廳，其中包括 15 家星級餐廳，涵蓋奧克蘭、威靈頓、基督城及皇后鎮等熱門旅遊城市，展現紐西蘭日益受到國際肯定的多元美食文化。

紐西蘭航空 希望將這份體驗向前延伸，讓旅客自登機起，便透過機上餐飲、紐西蘭葡萄酒及貼近在地文化的服務，提前感受紐西蘭的人文風情；抵達後，再循著《米其林指南》的腳步，深入探索四大城市各具特色的飲食文化，讓飛行不只是交通方式，而是一段完整旅程的起點。





10月起，搭乘紐西蘭航空高級艙位的旅客將有機會在萬呎高空盡享Josh Emett 的全新菜單，每一道菜都將展現紐西蘭美食的獨特魅力。

紐西蘭航空表示，近期將陸續推出更多期間限定機票優惠及主題活動，台灣旅客不妨把握優惠「機」會，在南半球最美好的旅遊季節，以更便利的直飛航班，親身感受紐西蘭獨一無二的自然景觀、風土文化與世界級款待。



以上圖片：紐西蘭航空提供





