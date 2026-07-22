【瞧一橋】民權大橋景觀橋啟用，夜有光雕，還能近距離看飛機起降！

2026-07-22 10:03 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：民權大橋景觀橋正式啟用，串聯內湖與松山河濱路網。
  • 重點二：橋體由施工便橋轉型而來，兼具休閒景觀與無障礙動線。
  • 重點三：夜間導入光雕照明，並可近距離欣賞飛機起降景致。


民權大橋景觀橋下游側鳥瞰照



【旅遊經 洪書瑱報導】

臺北基隆迎來「新」的親水地標──「民權大橋景觀橋」，於今（20）日舉行正式啟用典禮，這一座新橋兼具交通、休閒與環境美學，是一座的景觀橋，不僅串聯內湖與松山的雙岸河濱路網，其中央獨特的橢圓形觀景平臺從高空俯瞰更宛如璀璨明眸，因而有「天際之眼」的美譽，而且還能近距離看飛機起降，臺北最新、最熱門，也是浪漫滿點的打卡焦點。

 







民權大橋景觀橋啟用儀式

 

臺北市長蔣萬安表示，民權大橋兩側的松山觀山高灘地及內湖彩虹高灘地，是市民平日散步、慢跑與假日進行棒壘球、騎單車等各項運動的重要休憩聖地。為了將市民的休閒體驗再升級，市府發揮創意，將「民權大橋上部結構改建工程」原先施工期間使用的「交通維持便橋」成功轉型為這座跨河景觀橋，民權大橋景觀橋啟用後，市民不僅能在此飽覽基隆河山湖環繞的壯麗景致，更有絕佳機會「近距離感受飛機起降」的滿點魄力。此舉不僅強化了市區與河濱綠地的通行便利性，更實踐了全民共享舒適水岸生活的願景。

 



民權大橋景觀橋內湖端


民權大橋景觀橋松山端


民權大橋景觀橋夜間情境照明

 

台北新工處指出，民權大橋景觀橋在設計中注入了豐富的環境美學。結構主體特別採用「輕量化鋼結構設計」，讓橋體呈現如同一條優雅緞帶般輕拂於基隆河上的流暢線條，並能與後方的麥帥一橋、麥帥二橋交織出層次分明的城市天際線。橋面精心規劃了寬闊平坦的觀景平臺，動線友善無障礙。未來市民不論是想遠眺內湖科技園區的繁榮夜景，或是捕捉基隆河畔的落日餘暉，都能在此暢行無阻，預計將成為攝影愛好者與網美拍照的新據點。

民權大橋景觀不只有白天的流線外觀，也會趁著夜色來場「夜間光雕」，民權大橋景觀橋導入創新的燈光設計，與基隆河兩岸原有的照明互相呼應。入夜後，橋身將隨著時間與節慶變換不同主題的燈光色彩，光影倒映在波光粼粼的河面上，彷彿一條璀璨的銀河，不僅大幅提升夜間慢跑與散步的安全性，更為臺北夜景增添了一抹浪漫氛圍。

民權大橋景觀橋啟用後，已安全、舒適地串聯起松山側的觀山河濱公園與內湖側的彩虹河濱公園，民眾不妨在啟用後，相約前來體驗這段兼具綠意與水岸風光的「輕旅行」，一同感受臺北水岸城市的全新魅力！

以上圖片：臺北市北工務局提供


 

精華 FAQ

  • 因為橋中央設有獨特的橢圓形觀景平臺，從高空俯瞰宛如一顆明亮眼睛，外型醒目又具設計感，因此獲得「天際之眼」的美譽。

  • 它原本是民權大橋上部結構改建工程施工期間使用的交通維持便橋，後來經市府規劃轉型為跨河景觀橋，兼具通行、休閒與景觀功能。

  • 民眾可在橋上眺望基隆河與周邊夜景、近距離觀看飛機起降，夜間還有變化主題的光雕照明，並可串聯松山與內湖河濱公園散步或騎車。

旅遊經

旅遊經

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#交通 #臺北 #蔣萬安

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

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精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

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三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

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【屏東竹田】老車站收藏的不只是火車，還有慢下來的時光

【屏東竹田】老車站收藏的不只是火車，還有慢下來的時光

2026-07-15 15:30 巧比。針線包

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：竹田車站保留日據時期木造外觀，成為屏東熱門走讀景點。
  • 重點二：車站周邊整修後形成竹田驛園，結合客家故事與在地商家。
  • 重點三：舊鐵道轉為鐵馬道，串聯鄉鎮風景，適合親子慢遊。

屏東的竹田車站，依然保有日據時期的木造外觀，古樸典雅的風格，吸引不少人前來走讀；騎乘自行車環島旅行者，也會列為休憩處，除了它獨特的小站魅力，客家庄在地的故事，一樣風情萬種。

早年日本人見當地竹林茂密、田野廣闊，便依此地形特徵改稱為「竹田」。後來車站週遭經過整理後，被賦予 竹田驛園 的稱謂。

進出小站多次，我總會花點時間坐在候車室，看著來自各地不同年齡的遊客，緬懷「#頓物驛」（客語：屯積之意）的生活氣息，想像早年活絡的熱鬧光景，車站旁至今仍留存公共澡堂的空間，若是重新開放，我願意付費體驗。

園區內有一座「亞細亞最南端」的日文圖書館，由舊碾米廠去改建的咖啡店，旁邊是一間風格設計旅店，往外延伸有幾間美味的在地小吃，還有知名的豆油伯醬油。

因應鐵路高架化，原本承載火車記憶的地面軌道，如今成了串起鄉鎮的鐵馬道。從屏東追風而下，經過歸來、麟洛與西勢車站，瀏覽沿途南國的田園風景，自在宜人的輕鬆心情，非常適合親子同遊。

火車載著旅人與貨物來來去去，誠心推薦在地住上一夜，騎鐵馬或散步 隨意遊走。帶著放空的心情，感受回味舊日時光，享受慢下來的生命。

精華 FAQ

  • 因為它保留日據時期的木造外觀，氣氛古樸典雅，又兼具客家庄在地故事與小站魅力，讓旅人能在此感受歷史氛圍與慢活節奏。

  • 園區內有由舊碾米廠改建的咖啡店、風格旅店、在地小吃與豆油伯醬油，還有「亞細亞最南端」日文圖書館，適合散步順遊。

  • 因應鐵路高架化，地面軌道改成串聯鄉鎮的鐵馬道，沿途可欣賞屏東田園風景，適合騎自行車、親子同遊，也很適合住一晚慢慢逛。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#日本人 #屏東旅遊

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衝熱氣球住哪好？2026台東十大人氣飯店

衝熱氣球住哪好？2026台東十大人氣飯店

2026-07-20 11:02 網路溫度計DailyView
《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台東熱氣球嘉年華帶動住宿需求，榜單以網路聲量排行。
  • 重點二：禾風新棧度假飯店以8,564筆聲量奪冠，主打親子設施。
  • 重點三：日暉國際渡假村與鹿鳴溫泉酒店等溫泉飯店也很受關注。

2026台東十大飯店推薦

每年夏季最受矚目的台東熱氣球嘉年華盛大開跑！五彩繽紛的熱氣球升空畫面也帶動一波旅遊熱潮，吸引全台各地遊客紛紛湧入台東度假。不過，想朝聖這場年度活動盛事，住宿地點絕對是規劃行程時不可忽略的一環，從距離活動會場較近的鹿野高台周邊，到交通便利、生活機能極佳的台東市區，各式旅宿選擇琳瑯滿目，究竟該住哪一間？不妨參考《網路溫度計DailyView》每日更新的「度假飯店」網路口碑排行，無論是老字號的五星飯店，還是近年人氣竄升的新興旅宿，通通都能一次掌握。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十個討論度最高的台東飯店清單。其中，坐擁12公頃綠地的鹿鳴溫泉酒店位居第四、擁有五星級與溫泉標章雙認證的日暉國際渡假村直衝第二；而素有「台東101」之稱的台東桂田喜來登酒店，這次則意外跌出榜單前段班。究竟在這場台東飯店爭霸戰中，誰能強勢奪冠呢？完整排行榜馬上揭曉！

No.10 趣淘漫旅 台東館

翻攝FB／ 趣淘漫旅 台東館

網路聲量：468筆

趣淘漫旅是凱撒飯店旗下的連鎖品牌，目前全台共有三家分館，以高CP值、年輕潮流風格深受不少旅客青睞。其中，台東館坐落於台東火車站旁，步行僅需3分鐘即可抵達，周邊亦聚集多家租車行 ，無論搭乘台鐵前往，或規劃租車展開台東深度之旅，都能輕鬆銜接行程，是不少旅客住宿的熱門選擇。

一踏入大廳，映入眼簾的是充滿童趣風的熱氣球主題設計。館內巧妙融入台東最具代表性的熱氣球元素，以繽紛色彩打造宛如童話世界般的迎賓空間，不僅呼應在地特色，也成為不少旅客爭相拍照的打卡場景。客房則採用海洋藍與陽光黃作為主色調，整體風格簡約明亮，部分親子與特色房型更設有可愛小帳篷，增添住宿的趣味與驚喜。網友表示「大廳滿滿的熱氣球裝飾，很有童話感 」、「房型很寬敞，沉穩中有繽紛的童趣色彩 」、「房間裡面有玩具跟帳篷，小孩自己玩的很開心，推一個」。

No.9 台東綺麗渡假村

翻攝FB／台東綺麗渡假村

網路聲量：617筆

綺麗渡假村距離鹿野高台僅約10分鐘車程，是造訪熱氣球嘉年華的絕佳落腳處。無論是清晨驅車追逐第一顆熱氣球升空的感動，或是傍晚留步欣賞絢麗的光雕音樂會，都能輕鬆往返，因此成為不少旅客暑假入住的熱門選擇。園區坐落於花東縱谷間，四周群山環繞、綠意盎然，營造出遠離城市喧囂的度假氛圍。 館內提供一般客房與獨棟Villa兩種房型；其中，Villa 房型最令人心動的，莫過於那座專屬的戶外湯池。讓旅客在泡湯的同時，也能飽覽花東縱谷的遼闊山景，享受難得的靜謐與放鬆。
露天泳池、溫泉設施及Spa水療等休閒空間，不論是親子同行還是情侶出遊，都能找到適合的度假節奏。網友分享心得表示，「離鹿野高台不遠，看熱氣球很方便，很適合當作台東兩天一夜住宿點 」、「飯店房間很大，房內就有溫泉浴池可以泡湯，真的很舒服 」、「非常適合帶小孩來渡假休憩，大人享受溫泉，小孩享受戶外設施和遊戲空間」。

No.8 台東桂田喜來登酒店

網路聲量：884筆

台東桂田喜來登酒店是東台灣首間國際連鎖五星級品牌酒店，其憑藉優越的地理位置與完善的度假設施，長年成為台東市區的熱門住宿選擇 。飯店坐落於熱鬧的市中心，步行約5分鐘即可抵達鐵花村音樂聚落，而樓下就是熱鬧非凡的正氣路夜市，無論想品嚐在地小吃，或規劃前往台東各大景區，都相當便利，兼具觀光與生活機能。

飯店前身為台東知名地標「九龍金鑽大樓」，由於建築外觀高聳醒目，長年佇立於市中心，因此有著「台東101」的稱號 。館內延續五星級飯店規格，除了寬敞舒適的住宿空間，也規劃露天游泳池、三溫暖及健身房等休閒設施，讓旅客在旅途中也能徹底放鬆身心 ；針對親子客群，飯店更打造專屬的兒童遊戲室，設有電動賽車、Switch、球池等多元娛樂設施，讓孩子盡情放電、大人安心享受假期 。對於想兼顧市區機能與親子娛樂的旅客而言，台東桂田喜來登酒店絕對是探索台東的住宿首選。

No.7 知本芙儷渡假酒店

翻攝FB／知本芙儷渡假酒店

網路聲量：989筆

坐落於台九線旁的知本芙儷渡假酒店，是近年備受旅客關注的高CP值渡假飯店。飯店鄰近知本溫泉鄉與知本森林遊樂區，背倚山巒、面向太平洋，坐擁山海交織的絕佳景致。從知本火車站開車約5分鐘即可抵達，距離台東機場與台東市區則約25分鐘車程，無論是規劃溫泉療癒之旅或是花東深度旅行，都能輕鬆串聯各大景點。

知本芙儷渡假酒店以親民價格提供媲美星級飯店的住宿品質，自轉型後便成功吸引不少旅客關注，成為高CP值住宿代表之一。其最大的特色在於完善的水上休閒設施，館內設有露天SPA水療池及大型游泳池，讓旅客能盡情戲水、放鬆身心。除了設施豐富外，客房空間也相當寬敞明亮，大片落地窗引入充足的自然採光，部分房型還能遠眺太平洋海景或翠綠群山，為旅程增添悠閒愜意的度假氛圍。

No.6 知本老爺酒店

翻攝FB／知本老爺酒店

網路聲量：1,040筆

知本老爺酒店是東台灣第一家國際級溫泉度假酒店，其緊鄰知本國家森林遊樂區，四周青山環抱、自然生態豐富，是不少旅客到台東泡湯度假的人氣首選。飯店融合現代簡約建築與原住民文化元素，從空間設計到館內氛圍，都呈現出濃厚的在地特色。館內共有183間客房，每間皆設有大型景觀窗，將綠意盎然的山林景色完整引入室內，讓旅客即使待在房內，也能沉浸於大自然的靜謐氛圍。飯店主打無色無味的弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質無色無味、富含礦物質，浸泡後能使肌膚滑嫩，而享有「美人湯」之美譽。

除了溫泉體驗，知本老爺酒店也規劃多元休閒設施，包括專業的Spa服務、健身房、桌撞球、兒童遊戲室等， 戶外則有高爾夫球推桿場、戲沙池、射箭場等場所，讓所有旅客都能盡情享受充實的度假時光 。值得一提的是，知本老爺酒店已於今年三月暫停營業，正式啟動全面改裝計畫，預計於今年9月重新開幕，屆時將以嶄新的風貌提供給旅客更高品質的度假體驗。

No.5 知本金聯世紀酒店

翻攝FB／知本金聯世紀酒店

網路聲量：1,525筆

位於知本溫泉街旁的知本金聯世紀酒店，是台東知名的五星級度假飯店，距離台東機場及台東市區約30分鐘車程，交通相當便利，不少旅客也會安排與知本國家森林遊樂區、太麻里等景點一同順遊。飯店共有266間客房，全數引進知本著名的弱鹼性碳酸氫鈉泉，每間客房皆設有專屬溫泉浴池，搭配大片景觀窗，讓旅客一邊泡湯、一邊飽覽知本溪與翠綠山林景致，在房內就能享受療癒愜意的溫泉時光。館內另設有戶外游泳池、露天溫泉池，以及健身房、FUN電樂園、桌球室等休閒場所 ，多元設施讓人玩到捨不得回家。

今年更攜手人氣動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，推出全台首創正版授權主題房，並搭配限定周邊商品，打造沉浸式住宿體驗。主題房融入洛伊德、約兒、安妮亞與彭德等人氣角色元素，吸引不少動漫迷朝聖入住。網友也紛紛分享入住心得表示 ，「酒店設施很新穎齊全，還有跟間諜家家酒聯名的房型也太酷了」、「上次去沒住到主題房好可惜」、「主題房可愛，可是浴室清潔度有待加強」。

No.4 鹿鳴溫泉酒店

翻攝FB／鹿鳴溫泉酒店

網路聲量：1,653筆

占地約12公頃的鹿鳴溫泉酒店，東臨海岸山脈、西倚中央山脈，坐擁遼闊的花東縱谷景觀 ，是一間結合溫泉、生態與慢活度假的人氣旅宿。飯店共有200間客房，每間皆配備大型景觀湯池，引進來自延平鄉的100%天然紅葉碳酸溫泉，因其泉質滑潤而享有「美人湯」之譽。旅客可在房內一邊泡湯，一邊欣賞絕美的山巒景致，感受台東特有的慢活步調。

除了房內泡湯，館內也設有大型露天風呂、SPA池、游泳池、健身房及親子遊憩區等完善設施；廣闊的園區更擁有大坪綠地、自行車道與梅花鹿園區，旅客可以悠閒騎乘單車、近距離欣賞可愛小鹿，或到24小時開放的交誼廳放鬆休憩，享受遠離塵囂的度假時光。值得一提的是，鹿鳴溫泉酒店鄰近鹿野高台，開車約10分鐘即可抵達熱氣球嘉年華會場，因此每逢暑假熱氣球季總吸引大批旅客入住，不僅省去一大早辛苦趕路的困擾，也能方便安排追球、賞光雕音樂會等行程，是不少人規劃台東熱氣球之旅的住宿首選。

No.3 台東娜路彎大酒店

翻攝FB／台東娜路彎大酒店

網路聲量：3,037筆

娜路彎大酒店是台東唯一通過交通部觀光署評鑑的五星級飯店，融合原住民文化、度假休閒與親子娛樂，多年來一直是台東親子旅遊的人氣住宿選擇。飯店最具辨識度的特色，莫過於由日式與義大利設計團隊共同打造的斜背階梯式建築，不僅外觀氣勢十足，此功用更能增加日照面積，讓陽光得以充分灑進各間客房，營造明亮舒適的住宿環境。部分房型更設有獨立陽台與泡湯池，讓旅客能在房內一邊泡湯，一邊欣賞台東的璀璨星空，享受愜意的度假時光。

在休閒設施方面，娜路彎大酒店還規畫台灣首創的鹽水系統戶外泳池，其融合了太平洋的深層海水與澳洲進口的養生海鹽，讓旅客在戲水、游泳的同時，也能享受肌膚保養的水療體驗。此外，飯店也特別打造豐富的親子設施，不只房內設有溜滑梯、跳跳馬等遊樂器材，另備有兒童賽車場、桌球室、撞球室等多元活動空間，讓大小朋友都能盡情放電紓壓。

No.2 日暉國際渡假村

翻攝官網／日暉國際渡假村 台東池上

網路聲量：4,779筆

位於池上鄉的日暉國際渡假村，是台東少數同時擁有五星級評等與溫泉標章雙認證的度假飯店，其結合溫泉、美景與豐富休閒設施，深受不少家庭客群、夫妻情侶檔的喜愛。渡假村距離伯朗大道與金城武樹僅約5分鐘車程，園區旁還設有自行車租借站，旅客可輕鬆騎乘單車穿梭在金黃稻浪間，感受池上獨有的慢活風景。

園區最大的亮點之一，就是充滿南洋風情的Villa別墅。獨棟Villa打造宛如峇里島度假的氛圍，每戶皆配有私人景觀庭園、發呆亭、露天泳池及Jacuzzi觀音石按摩池，提供高度隱私的住宿空間，讓旅客不用出國，也能享受悠閒奢華的度假體驗。此外，飯店還特別引進弱鹼性碳酸氫鈉泉，讓旅客在房間內或露天風呂都能感受擁有「美人湯」之稱的溫泉魅力。

休閒設施同樣是日暉國際渡假村的一大賣點，館內規劃按摩池、風呂池、海灣造景泳池、兒童戲水池等多座主題泳池，戶外還有上萬坪綠意草地，適合散步、放鬆身心；室內則設有休閒娛樂中心，包含健身房、兒童遊戲室、桌球室及撞球室等設施，無論是親子同遊、情侶度假，還是好友出遊，都能享受豐富又自在的假期時光。

No.1 禾風新棧度假飯店

翻攝FB／ 禾風新棧度假飯店

網路聲量：8,564筆

冠軍出爐！在本次台東十大飯店排行榜中，禾風新棧度假飯店以8,564筆網路聲量勇奪第一，成為討論度最高的旅宿。飯店距離台東火車站步行約10分鐘，並提供免費接駁服務，無論搭乘火車或自行開車前往都相當便利，讓旅客能輕鬆展開台東之旅。

禾風新棧度假飯店最大的特色，在於專為親子家庭打造的豐富休閒設施。館內規劃兩大室內遊戲空間，包括深受小朋友喜愛的禾童樂園與氣墊城堡；另一側還提供刺激有趣的賽車場，讓大小朋友都能盡情放電、奔跑；而親子主題房則融入溜滑梯、小帳篷、跳跳馬等童趣設計，將遊樂空間直接搬進客房裡，大幅提升住宿樂趣。

除了親子設施備受好評外，頂樓的無邊際星空露天泳池同樣是飯店的一大亮點。白天可俯瞰台東市區景色，夜晚則能欣賞無光害的滿天星斗，不管日夜都各有其魅力。整體而言，禾風新棧度假飯店集交通便利、親子友善與多元休閒設施於一身，榮登本次排行榜冠軍可說是實至名歸。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年7月13日至2026年7月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 榜單依據《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集2024年7月13日至2026年7月12日的網路討論聲量，並非投票或民調，名次代表熱門討論程度，不等於正負評價。

  • 第1名是禾風新棧度假飯店，聲量達8,564筆。它鄰近台東火車站，並設有免費接駁，館內又有親子遊戲空間、賽車場與頂樓無邊際泳池，因此討論度最高。

  • 若想就近前往鹿野高台看熱氣球，可考慮鹿鳴溫泉酒店、台東綺麗渡假村；若重視市區機能與觀光便利，台東桂田喜來登酒店、禾風新棧度假飯店都很合適。

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#熱氣球 #五星飯店 #鹿野高台

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