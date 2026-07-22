1秒飛南美！全球唯一授權宮崎摩艾石像 飫肥城/海岸岩洞的鵜戶神宮

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鵜戶神宮位於海蝕洞內，是全日本唯一主殿在洞窟中的神宮。

鵜戶神宮位於海蝕洞內，是全日本唯一主殿在洞窟中的神宮。 重點二： 日南太陽花園摩艾石像經復活節島授權，為全球唯一合法復刻地。

日南太陽花園摩艾石像經復活節島授權，為全球唯一合法復刻地。 重點三：飫肥城下町保存江戶風貌，搭配海幸山幸列車展現宮崎魅力。

宮崎被譽為「神話之鄉」，這可不是隨口喊喊的觀光標語。真正深入探訪後會發現，日本神話最核心的主線，故事幾乎全落腳在宮崎。

日本皇室始祖「天照大神」誕生於此、她的後代「山幸彥」在宮崎海岸遇見海神之女「豐玉姬」，留下了日本最著名的愛情傳說。後來他們的孩子在鵜戶神宮的洞穴中誕生，而這個孩子的後代，最終從宮崎出發統一天下，成為日本第一代天皇神武天皇。也就是說，從神明降世、戀愛神話到帝王誕生，整條日本天皇的根基故事線，都在宮崎上演。

因此，宮崎的神社總是香客絡繹不絕，其中最特別的當屬「鵜戶神宮」。不只因為建在面向太平洋的天然海蝕洞穴內，是全日本唯一主殿位於洞窟中的神宮。

光是走往神宮的沿途就很消耗相機記憶體，原本只是普通的山路，穿過隧道後視野豁然開朗，深藍色的日向灘瞬間湧入眼簾，海天一色傾瀉而下，神宮那鮮豔朱紅的圍欄與建築，在碧海藍天的襯托下格外耀眼，讓人忍不住連連按下快門。

鵜戶神宮主祭神的名字，本身就是一段神話。那長到讓人記不住的名字「鸕鷀草葺不合尊」，其實完整記錄了當年的出生情景。

傳說豐玉姬從海底來到這個洞穴待產，丈夫山幸彥急忙用鵜鶘羽毛與茅草搭建產房，沒想到還沒蓋好，孩子就迫不及待出生了，這才有了「葺不合（意即草屋頂沒蓋好）」這個名字。

沿途姿態各異的兔子石雕，也為這座莊嚴的神宮增添了幾分親切感。官方認定的由來，是因為主祭神名字開頭的「鸕鷀（U）」，剛好與日文的「卯（兔，Usagi）」讀音相同，於是兔子便成了鵜戶神宮的神使。

鵜戶神宮洞內至今仍保存著「御乳岩」，相傳是豐玉姬離去前為了哺乳而留下的泉水。本殿前方的海景更是壯闊，天氣晴朗時，太平洋藍到幾乎發亮，海平線遼闊得彷彿能容納全世界。

岸邊散落著海蝕形成的奇岩，其中最吸睛的是一塊「龜石」。石頭中央有一個小小凹洞，遊客會購買名為「運玉」的小土粒，男性用左手、女性用右手往凹洞投擲，據說成功投進願望就能實現。

鵜戶神宮還有非常有趣的伊勢龍蝦與鰹魚造型籤詩，抽籤時不是用手拿，而是要拿特製的小釣竿去「釣」，這兩款海產正好代表了日南海岸最出名的漁獲。因為外型可愛，吸引了不少日本家庭駐足同樂。

在943的隨機意見調查中，鵜戶神宮被不少旅人列為印象最深刻的景點。大概是因為它既有絕美海岸岩洞的故事感，又在莊嚴神聖中融合了溫柔可愛的動物元素吧。

沿著日南海岸繼續前進，下一個讓人驚呼連連的，是「日南太陽花園」的摩艾石像。七尊高約 5.5 公尺、每尊重達 18 到 20 噸的巨大摩艾，背對著太平洋並列在山坡上。當海風拂面，眼前的畫面完全不像日本，反而讓人有種瞬間移動到南美洲海岸的錯覺。

這些摩艾可不是普通的山寨仿製品，這裡是全球唯一獲得復活節島官方授權、可以按等比例復刻摩艾石像的地方。

由來是 1990 年代，日本的技術團隊曾前往復活節島協助修復被海嘯損毀的古蹟，為了感謝日本的協助，復活節島便正式授權宮崎建立這七尊石像。也就是說，除了南美洲本地，全世界只有在宮崎能看到合法授權的完整摩艾群。

七尊摩艾各自象徵戀愛、健康、財運等不同的運勢，正中間那尊則代表世界和平。晴天時，背景的太平洋與天空會融合成層次豐富的藍，不需要任何濾鏡，隨手一拍就是電影劇照。

園區販賣部的紀念品也很受歡迎，像是摩艾造型蠟燭、用在地「飫肥杉」製作的海龜或蝴蝶造型的木製明信片，室外還有摩艾頭像造型的繪馬。需要注意的是，由於園區位於無遮蔽的山坡上，海風強勁且夏天陽光刺眼，防曬與防風必須做足準備。

不過，宮崎最讓人驚艷的，是不僅大海藍得透徹，連古城都美得有味道。「飫肥城下町」從 1588 年到明治初期，作為飫肥藩伊東家的領地長達兩百八十年。

城內完好地保存了江戶時代的武家屋敷、石垣牆面與木造門扉，被指定為日本重要傳統建造物群保存地區，因而享有「九州小京都」的美譽，連路旁清徹見底的溝渠裡都能看到鯉魚悠游。

古城範圍極大，光靠徒步一整天也未必能走完。如果時間有限，建議優先參觀「大手門」與「飫肥城歷史資料館」，館內展示了盔甲、刀劍以及藩主的起居空間。

重建的藩主御殿「松尾之丸」，則能親身體驗日本大河劇中的建築結構。

這一帶最出名的建材是「飫肥杉」，質地輕且含油量高，在歷史上是造船的重要材料。

時間充裕的話，不妨購買六館共通券搭配「あゆみちゃん地圖」，地圖附贈優惠券，可以在沿途店家兌換在地小點心，體驗邊逛邊吃的樂趣。

需要注意的是城區廣闊、遮蔭較少，不過觀光案內所貼心提供陽傘免費外借，943建議記得借一把，散步體驗會舒適很多。

連接飫肥與宮崎市的「海幸山幸」觀光列車，是 JR 九州最具代表性的特色列車之一。

由打造JR 九州，如「九州七星號」、「由布院之森」、「指宿之玉手箱等多款超人氣觀光列車的靈魂操刀手水戶岡銳治大師設計。

車廂外部與內裝大量使用飫肥杉打造，一上車就能聞到舒服的木頭香氣，連陽光穿透車窗照進來的光線都顯得格外美麗。

列車名字取自神話中的天皇祖先「海幸彥」與「山幸彥」兄弟，哥哥擅長海捕，弟弟擅長山獵。

後來弟弟為了找回哥哥的魚鉤而深入海底神宮、結識豐玉姬，也就是後來在鵜戶神宮產子的故事。

「海幸山幸」一路沿著日南海岸行駛，車上的乘務員會拿著精美圖卡向乘客講述神話故事，車上也有許多限定紀念品與紀念印章供旅客蒐集。

搭乘時間雖然不算長，卻完美地將海岸風光、神話傳說、木造工藝與旅行的儀式感濃縮在一起。

由於該列車採全車預約制，旺季時座位非常搶手，建議越早訂位越好。

回到宮崎市區後，也可以順道前往日本人必去朝聖的「宮崎神宮」。

這裡祭祀著日本第一代天皇神武天皇，正因為這裡曾是首代天皇的宮殿所在地，古地名稱為「宮之前端」，後來才逐漸演變為今天的地名「宮崎」。

如果你去膩了東京、大阪那種被觀光客塞滿、連拍照都要排隊的地方，宮崎會是一個讓你更加喜愛日本旅遊的地方。

宮崎有全日本最神聖的海岸洞窟，有與復活節島一模一樣的摩艾石像，甚至連火車都散發著在地杉木的香氣。

這裡悠閒的氣息吸引了許多人移居，在路上遇到的居民或政府公務員，很可能下班後就變身衝浪高手。大家都在這裡曬太陽、吹海風。如果想找個能大口吃頂級和牛、看著療癒藍海、徹底把工作壓力拋在腦後的地方，別猶豫了，機票訂到九州，直接往宮崎出發吧。

點此查看943更多國內外旅遊文章: https://im943.blogspot.com/

943的facebook粉絲專頁: https://www.facebook.com/943fans