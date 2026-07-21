2026-07-21 08:50 女子漾／編輯周意軒
2026父親節餐廳推薦！高CP值聚餐、吃到飽與限定優惠一次看
父親節想帶爸爸吃頓好的，又擔心全家聚餐預算失控？2026年不少餐廳推出多人分享餐、Buffet限定料理、燒肉吃到飽及外帶團圓套餐，從四人2,980元的牛排分享餐、鰻魚套餐優惠，到川菜、台菜、泰式料理外帶桌菜都有。以下整理多間父親節高CP值餐廳與優惠，無論爸爸愛吃牛排、燒肉、鰻魚飯，還是偏好全家在家舒服聚餐，都能找到適合選擇。
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驢子餐廳四人分享餐，牛排、戰斧豬排一次滿足
想找氣氛輕鬆、餐點又有份量的父親節聚餐地點，華泰大飯店集團旗下「驢子餐廳 L'IDIOT GRILL & PASTA」推出全新改版四人分享餐，從沙拉、前菜、例湯、爐烤主菜、義大利麵到甜點與飲品一次備齊，四人共享價格為2,980元＋10%，平均每人約745元，適合小家庭、朋友聚餐或慶生聚會。
套餐以經典凱薩沙拉揭開序幕，接著送上「炭烤麵包與布拉塔起司、糖漬培根、自製番茄果醬」。外酥內軟的炭烤麵包，搭配柔滑布拉塔起司、鹹甜糖漬培根與酸甜番茄果醬，口感與味道都相當有層次。
主餐可從兩款重量級肉排中選擇，包括「爐烤美國特選沙朗牛排16盎司」，或份量更豪邁的「煎烤戰斧豬排26盎司佐香料綠奶油風味」。兩款皆透過Josper烤箱高溫爐烤，牛排肉香濃郁，戰斧豬排則有焦香外皮與厚實多汁口感，很適合一家人分食。
義大利麵同樣提供二選一，可選蛤蜊鮮味結合西班牙臘腸鹹香的「西班牙臘腸蛤蜊特內特麵」，或以番茄肉醬包裹麵體的「手工肉醬大水管麵」。套餐菜色完整、份量充足，想控制父親節聚餐預算，又不想犧牲儀式感，可優先放入口袋名單。
驢子餐廳四人分享餐資訊
價格：四人2,980元＋10%
適合人數：4人
推薦亮點：16盎司沙朗牛排或26盎司戰斧豬排二選一
うなぎ四代目菊かわ，雙人鰻魚套餐一次吃到兩大招牌
喜歡日式料理的爸爸，可以鎖定名古屋鰻魚老舖「うなぎ四代目菊かわ」。品牌以現殺、現串、現烤工藝聞名，鰻魚經秘製醬汁反覆燒烤，外層帶有直火焦香，魚肉則保持柔嫩口感，再搭配日本秋田縣產小町米，適合想用一頓精緻鰻魚飯替爸爸補充元氣的家庭。
即日起至8月31日推出「夏鰻雙饗宴」，套餐集結品牌兩款代表料理，包括一整尾鰻魚製作的「名物蒲燒一本重」，以及可以原味、搭配佐料、加入高湯品嘗的「菊川鰻三吃」。
套餐另外包含冷筍沙拉等6款單品任選1、抹茶今川鯛魚燒或紅豆紫米粥等6款甜點任選2，以及飲品2杯。原價2,700元，活動期間優惠價2,450元，適合兩人共享，也可以作為父母約會或子女單獨帶爸爸吃飯的選擇。
此外，7月26日至7月28日推出期間限定外帶優惠，每日午餐及晚餐時段購買「鰻丼小」可享買一送一，每餐期限量15組。原價每份680元，兩份只需680元，平均一份340元，是整體活動中折扣相當有感的選擇。
うなぎ四代目菊かわ優惠資訊
夏鰻雙饗宴：原價2,700元，優惠價2,450元
活動期間：即日起至2026年8月31日
鰻丼買一送一：2026年7月26日至7月28日
買一送一品項：外帶鰻丼小，原價680元
推薦亮點：一次品嘗蒲燒一本重與菊川鰻三吃
品田牧場，吃飯還能抽沖繩雙人機票
想找價位容易掌握、長輩與小孩接受度都高的日式豬排餐廳，可以考慮「品田牧場」。即日起至8月16日，加入品牌LINE好友並完成指定遊戲，即可取得贈菜券。
於9月30日前內用達指定消費門檻並成功兌換贈菜券，還可參加抽獎，有機會獲得沖繩雙人來回機票等獎項。對本來就計畫安排家庭聚餐的消費者而言，除了享用豬排、釜飯等料理，還多了一次抽旅遊大獎的機會。
品田牧場父親節活動資訊
取得贈菜券期間：即日起至2026年8月16日
使用及抽獎期間：至2026年9月30日
活動方式：加入LINE好友完成遊戲，取得贈菜券
推薦亮點：內用兌券有機會抽沖繩雙人來回機票
青花驕，滿額送口水雞或青花椒冰淇淋
爸爸愛吃麻辣鍋、喜歡重口味料理，可以選擇王品集團旗下「青花驕」。成為品牌LINE好友後，於9月30日前輸入指定關鍵字即可領取優惠券。憑券至門市內用消費滿2,000元，可兌換「青花椒麻口水雞」或「青花椒冰淇淋」。一家人吃鍋本來就容易達到滿額門檻，等於多送一道開胃料理或特色甜點，對四人左右的家庭聚餐相對實用。
青花驕父親節活動資訊
活動期間：至2026年9月30日
活動方式：加入LINE好友並輸入指定關鍵字領券
優惠內容：內用滿2,000元，可兌換青花椒麻口水雞或青花椒冰淇淋
陶板屋，身分證中兩碼免費送海陸拼盤
不確定爸爸最想吃牛肉、海鮮還是雞肉，提供多道式套餐的「陶板屋」會是相對安全的聚餐選擇。品牌於7月21日至8月31日平日推出父親節活動，只要身分證號碼對中「5、9、4、2、0」其中任意2碼，內用2客套餐即可獲得「好棒酥炸海陸盤」。
活動只需對中任兩碼，門檻不算太高，適合安排平日父親節聚餐。兩人點套餐就能加菜，也能避開父親節週末熱門餐廳人潮。
陶板屋父親節活動資訊
活動期間：2026年7月21日至8月31日平日
活動條件：身分證對中5、9、4、2、0其中任2碼
優惠內容：內用2客套餐，招待好棒酥炸海陸盤
饗食天堂，Buffet加價吃焗烤龍蝦
家中每個人喜歡的料理都不同，Buffet通常是最不容易吵架的父親節選擇。「饗食天堂」於8月8日至8月9日限定推出「醇香威士忌巧克力蛋糕」，將濃郁巧克力融入威士忌酒香，增添成熟醇厚的風味。7月25日至8月9日另推出父親節限定加價購「焗烤龍蝦」，每份798元，需另加10%服務費。龍蝦對切後鋪上乳酪焗烤，適合希望在Buffet之外，再替爸爸增加一道豪華主菜的家庭。
饗食天堂父親節活動資訊
限定甜點供應時間：2026年8月8日至8月9日
焗烤龍蝦販售時間：2026年7月25日至8月9日
焗烤龍蝦價格：798元＋10%
果然匯，三代同堂用餐贈花果禮盒
爸爸偏好蔬食或飲食較清淡，可選擇蔬食Buffet「果然匯」。8月8日至8月9日期間，凡三代同堂至門市用餐，即贈送「花果雙享禮盒」一組，每店限量20組。
午、晚餐時段還會供應父親節限定「果香羽衣甘藍開胃小點」，以酥脆法國麵包搭配羽衣甘藍、蜜李與玫瑰草莓果醬，風味清爽，也讓蔬食父親節聚餐多一點節慶感。
果然匯父親節活動資訊
活動期間：2026年8月8日至8月9日
活動條件：三代同堂到店用餐
贈品：花果雙享禮盒，每店限量20組
肉次方燒肉放題，下午2點吃到5點
肉食系爸爸看到燒肉吃到飽，心情大概已經先好一半。王品集團旗下「肉次方 燒肉放題」延續「飽腹3小時」活動，8月31日前，除台北峨眉店外，全台門市於平日下午2點攜伴內用消費，即可將用餐時間延長至下午5點。
三小時用餐時間相當充裕，不必趕著烤肉、夾菜或聊天，甚至可以把下午茶和晚餐一次解決，適合父親節前後安排平日休假的家庭。
台北南京東店另於開幕期間推出生啤酒優惠，即日起至9月30日，Asahi 400ml生啤酒買一送一，適合想和爸爸喝一杯、吃燒肉的族群。
肉次方父親節優惠資訊
飽腹3小時活動：至2026年8月31日
活動時段：平日下午2點入場，用餐至下午5點
適用門市：除台北峨眉店外，全台門市
南京東店優惠：至9月30日，Asahi 400ml生啤酒買一送一