玩宮崎用 bug 價吃頂級和牛、唯一能划船近拍的百選瀑布

2026-07-21 20:30 943的超值省錢旅行祕笈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：宮崎以晴朗氣候與慢步調聞名，被比喻為日本的東台灣。
  • 重點二：宮崎牛與地雞、南蠻雞等在地美食價格實惠且品質極高。
  • 重點三：高千穗峽真名井瀑布可划船近拍，青島與神社也極具特色。

九州的旅行地圖裡，宮崎常被視為偏遠的角落。儘管沒有福岡的繁華熱鬧，也不像鹿兒島、大分那樣長年佔據旅遊書的大幅版面，卻偏偏讓許多日本旅遊玩家一去就念念不忘。甚至不少日本人規劃蜜月旅行時，第一個想到的就是宮崎。

原因其實很簡單。以943自己的經驗，當日本其他縣市被大雷雨壟罩、東京橫濱甚至下起冰雹時，宮崎卻能一整週都放晴。

正因如此，這裡被稱作「日本的東台灣」，不只因為同樣面對太平洋的遼闊海岸、同樣盛產水果與畜牧，也同樣帶著慢節奏的悠閒氣息。

尤其沿著日南海岸一路向南，宮崎海水的藍既深邃又迷人，讓人產生置身台東的錯覺。原來，單純的藍色就能有這麼大的魔力，令人忍不住想親近。

而宮崎真正厲害的，是那些還沒被觀光客擠爆的隱藏版體驗。例如被943列為「必須重訪宮崎」最大動力的宮崎牛。

儘管身為日本和牛大賽的常勝軍，得獎次數驚人，宮崎牛卻不像其他品牌和牛那樣鋪天蓋地宣傳，因此在產地吃到的價格，至今仍划算得令人難以置信。

這次行程幾乎每天都有宮崎牛，其中最讓同行友人一致好評並讚不絕口的，是宮崎市區的「The Terrace」餐廳。

午餐居然只要只要2980日圓，就能享受宮崎牛放題（吃到飽），在和牛世界裡簡直就像標錯價的 bug。

炭烤後的宮崎牛帶著迷人的焦香，肉汁飽滿卻乾淨，入口即化，絲毫沒有厚重的油膩感，只有細緻的鮮嫩與甜味，伴隨著難以複製的炭火香氣在舌尖環繞，讓人顧不得火氣大也想多吃幾塊。

為什麼和牛吃到飽還能這麼便宜？因為餐廳的母公司「霧島精肉店」擁有自己的牧場。餐廳旁的鮮肉鋪冷藏庫裡，生牛肉塊的油花細密均勻，線條細緻程度完全不輸高級百貨公司的天價哈密瓜。

一旁還販售店家自製的宮崎牛牛肉乾，同行朋友甚至直接掃了十包回福岡，濃縮的炭燒肉香真的會讓人忍不住一口接一口。

宮崎牛最厲害的地方在於無論怎麼料理都好吃，這次行程幾乎天天有牛，但不管是哪家廚師、用什麼方式燒烤烹煮，質地都同樣鮮嫩多汁。如果有人曾花大錢吃和牛卻覺得言過其實，很可能只是因為還沒來過宮崎。

除了牛肉，宮崎地雞「地頭雞」更是吃過一次就忘不了的美味。這個名字由來很有趣：過去因為品質太好，只有當地的領主（地頭）才有資格享用，還被列為「國家天然紀念物」。

第一次看到它的人，常會被那炭黑色的外表嚇到，943起初也不敢夾，以為烤焦了。但只要嚐過一口就會驚為天「雞」，因為宮崎地雞的油脂極其豐厚，雞油滴進炭火升起黑煙，將雞皮燻上一層獨特的濃烈炭香。

咬下去的瞬間更令人驚奇，肉質不像日本其他名雞那樣緊實彈性有嚼勁，反而走類似台灣土雞的鮮嫩多汁路線，越嚼越能感受到雞肉本身的甜味。

而且調味往往只靠鹽和胡椒就足夠，再加上完全沒有腥味的特質，被饕客譽為「夢幻地雞」。

許多地方的雞肉需要靠醬汁撐場面，但宮崎地雞不用，光靠本身的肉質就很美味。也難怪炭烤宮崎地雞在日本全國居酒屋的菜單上常是熱門名單。

另一道在地美食「南蠻雞」則是完全不同的風味。炸得金黃酥脆的雞肉先浸過帶甜味的甘醋，再鋪上一層厚厚的塔塔醬。

雞肉本身多汁，加上醬汁的酸甜、奶香與麵衣的酥脆在口中交織，喜歡炸雞排的人絕對不能錯過。

宮崎同時也是實力堅強的農業大縣。想嘗試近年很紅的宮崎草莓，可以到市郊清武町的「Lakeside Red Farm」體驗採果。

整座溫室乾淨舒適，採取高架栽培，採摘時不用彎腰，下雨天也不受影響。

這裡的草莓不太有酸味，甜度細緻且不黏膩，連吃一整盤也不覺得負擔。採完草莓還能現場 DIY 做可麗餅，過程輕鬆又有趣。

宮崎的芒果同樣名冠全日本。市區的「Fruits 大野」是日本人很愛朝聖的老字號水果聖代店，主打以當季盛產的頂級水果製作聖代，是當地女性與觀光客的超人氣聚點。

知名的景點「青島」，是位於宮崎市郊的一座小島，周長僅約一公里，靠著彌生橋與陸地相連，步行即可抵達，有點像九州版的摩西分海。

青島在江戶時代以前是禁止平民進入的聖地，因此保留了由兩百多種亞熱帶植物構成的原始植被。

環繞整座島的地形，就是著名的「鬼之洗衣板」，由硬砂岩與軟泥岩交替堆積後，經海浪長年沖刷，僅留下硬岩層所形成的波狀地貌，退潮時看過去最為壯觀。

島上的「青島神社」以求姻緣與交通安全聞名。有趣的是，這裡的幸運籤造型非常奇特：有需用筷子夾取的宮崎名產「煎餃」造型的幸運籤；

有用飯匙抽取、白米造型的聚財「一粒萬倍」籤；還有搭配釣竿的「鯛魚」籤，每種都精緻可愛，讓人忍不住想玩一下試試手氣。

此外，還有利用日語「五元」與「有緣」諧音的求姻緣石磨，據說轉比較多次的緣份更深厚。

青島神社的海岸旁設置了亮眼的黃色郵筒，也是許多人合影的焦點。

周邊的「青島屋」餐廳則提供軟嫩多汁的宮崎牛牛丼等在地料理，並陳列了琳瑯滿目的伴手禮。

離開海岸往山裡走，「高千穗峽」的景致常讓人誤以為置身仙境。十萬年前阿蘇火山噴發後形成的柱狀岩壁，被河水長年切割成壯闊的峽谷，兩側高聳的岩壁宛如巨型石牆般直逼水面。

而名列日本瀑布百選的「真名井瀑布」，最特別之處在於它是全日本極少數能讓遊客自行划船近距離仰望的瀑布。

當小船慢慢接近時，原本遠觀的風景頓時變得立體，水氣迎面撲來，耳邊全是轟隆的水聲，抬頭一看，瀑布就在眼前幾公尺處傾瀉而下。

如此親近瀑布的經驗非常奇特，與943之前在日本其他景點像在油畫裡遊船的靜態感完全不同。划船的過程其實挺考驗體力，但上岸後聽到每個人的感想都是「超級值得」。

高千穗不只風景絕美，在日本神話中，這裡更是「天孫降臨」之地，亦即天神帶著稻穗降落人間的聖土。

高千穗附近有一家身兼名產店的餐廳「雲海橋」，套餐裡一次就能吃到宮崎三大特色美食：宮崎牛、南蠻雞與冷湯。

而且這裡的伴手禮標示極為清晰詳細，不僅標明繁體中文、特色與熱門程度，還提供試吃試喝，採買起來非常有效率。

高千穗的美景，非常適合作為旅程「倒吃甘蔗」的完美句點。如果選擇從熊本機場回台灣，建議可以把高千穗峽排在宮崎的最後一站，會是個非常順暢的路線。

宮崎依山面海，不僅有舒服的碧海藍天，還有適合漫步的慢節奏，以及美味到讓人顧不得形象的炭烤和牛與地雞。

在九州的旅行地圖裡，宮崎就像步調稍慢的隱藏版篇章，不急不徐地曬著太陽。這裡的全國頂級美食與壯麗風光，就是讓我想一去再去的理由。


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精華 FAQ

  • 因為宮崎同樣面向太平洋，擁有遼闊海岸、豐富水果與畜牧資源，氣候也常常晴朗穩定，整體步調悠閒，讓人聯想到台東的海岸與慢生活氛圍。

  • 宮崎牛不但在日本和牛大賽屢屢得獎，產地價格也相對親民。文中推薦市區 The Terrace，午餐2980日圓就能吃到放題，肉質炭香、軟嫩多汁，CP值非常高。

  • 高千穗峽是火山地形切割出的壯麗峽谷，而真名井瀑布最特別的是能划船接近仰望，近到水氣撲面、瀑聲震耳，讓遊客從不同角度感受百選瀑布的震撼。

943的超值省錢旅行祕笈

943的超值省錢旅行祕笈

旅遊作家943（諧音：就是省），環遊世界100多國、出版16本書，最愛分享各種旅遊訣竅和好康，志業是推廣超值海外旅行和台灣觀光、讓更多人花小錢看大世界。

#九州 #福岡 #日本美食 #日本旅遊 #熱門景點 #打卡景點 #日本景點

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

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精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

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三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

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#老街 #台鐵

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暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」　泡湯、戲水、賞蝶一次滿足

暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」　泡湯、戲水、賞蝶一次滿足

2026-07-13 14:22 舌尖上的旅人 Eric Hsu
暑假限定「森泉假期」住房專案，雙人1泊3食5088元起。天成逸旅-蝴蝶谷提供
暑假限定「森泉假期」住房專案，雙人1泊3食5088元起。天成逸旅-蝴蝶谷提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：天成逸旅-蝴蝶谷推暑期限定森泉假期住房專案。
  • 重點二：專案主打1泊3食、森林漫遊與溫泉戲水體驗。
  • 重點三：雙人入住5088元起，並可免費暢遊富源森林遊樂區。

暑假旅遊旺季正式登場，旅人開啟山林避暑新旅程，天成逸旅-蝴蝶谷推出暑期限定「森泉假期」住房專案，主打1泊3食、森林漫遊、溫泉療癒與戲水消暑體驗，即日起開放預訂，適用2026年7月至8月指定入住日，雙人入住會館精緻客房5088元起，還能免費暢遊富源國家森林遊樂區，恣意享受沁涼的美好假期。

 「森泉假期」住房專案除了有森活百匯自助式早餐、晚餐及館內消夜外，旅客還可免費暢遊富源國家森林遊樂區，享受結合森林、生態與溫泉的一站式度假體驗。園區設有涌泉溫泉風呂、SPA水療池及冷水戲水池，炎炎夏日可盡情戲水消暑，也能泡進富含礦物質的黃金湯溫泉，感受放鬆療癒時光。

會館精緻客房設有獨立泡湯池，將日常壓力都釋放。天成逸旅-蝴蝶谷提供
會館精緻客房設有獨立泡湯池，將日常壓力都釋放。天成逸旅-蝴蝶谷提供

夏季也是天成逸旅-蝴蝶谷最具生態魅力的季節。園區擁有豐富的森林植被與蝴蝶棲地，盛夏時分可見各式蝶類穿梭飛舞，搭配蟲鳴鳥叫與蓊鬱綠景，展現花蓮山林旺盛的生命力，讓旅客在避暑度假的同時，也能近距離感受自然生態之美。

夏季園區擁有多樣森林景觀與蝴蝶棲息環境。天成逸旅-蝴蝶谷提供
夏季園區擁有多樣森林景觀與蝴蝶棲息環境。天成逸旅-蝴蝶谷提供


舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#戲水 #溫泉 #住宿推薦 #森林遊樂區

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【屏東竹田】老車站收藏的不只是火車，還有慢下來的時光

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2026-07-15 15:30 巧比。針線包

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：竹田車站保留日據時期木造外觀，成為屏東熱門走讀景點。
  • 重點二：車站周邊整修後形成竹田驛園，結合客家故事與在地商家。
  • 重點三：舊鐵道轉為鐵馬道，串聯鄉鎮風景，適合親子慢遊。

屏東的竹田車站，依然保有日據時期的木造外觀，古樸典雅的風格，吸引不少人前來走讀；騎乘自行車環島旅行者，也會列為休憩處，除了它獨特的小站魅力，客家庄在地的故事，一樣風情萬種。

早年日本人見當地竹林茂密、田野廣闊，便依此地形特徵改稱為「竹田」。後來車站週遭經過整理後，被賦予 竹田驛園 的稱謂。

進出小站多次，我總會花點時間坐在候車室，看著來自各地不同年齡的遊客，緬懷「#頓物驛」（客語：屯積之意）的生活氣息，想像早年活絡的熱鬧光景，車站旁至今仍留存公共澡堂的空間，若是重新開放，我願意付費體驗。

園區內有一座「亞細亞最南端」的日文圖書館，由舊碾米廠去改建的咖啡店，旁邊是一間風格設計旅店，往外延伸有幾間美味的在地小吃，還有知名的豆油伯醬油。

因應鐵路高架化，原本承載火車記憶的地面軌道，如今成了串起鄉鎮的鐵馬道。從屏東追風而下，經過歸來、麟洛與西勢車站，瀏覽沿途南國的田園風景，自在宜人的輕鬆心情，非常適合親子同遊。

火車載著旅人與貨物來來去去，誠心推薦在地住上一夜，騎鐵馬或散步 隨意遊走。帶著放空的心情，感受回味舊日時光，享受慢下來的生命。

精華 FAQ

  • 因為它保留日據時期的木造外觀，氣氛古樸典雅，又兼具客家庄在地故事與小站魅力，讓旅人能在此感受歷史氛圍與慢活節奏。

  • 園區內有由舊碾米廠改建的咖啡店、風格旅店、在地小吃與豆油伯醬油，還有「亞細亞最南端」日文圖書館，適合散步順遊。

  • 因應鐵路高架化，地面軌道改成串聯鄉鎮的鐵馬道，沿途可欣賞屏東田園風景，適合騎自行車、親子同遊，也很適合住一晚慢慢逛。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#日本人 #屏東旅遊

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