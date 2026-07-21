玩宮崎用 bug 價吃頂級和牛、唯一能划船近拍的百選瀑布

AI重點 文章重點整理： 重點一： 宮崎以晴朗氣候與慢步調聞名，被比喻為日本的東台灣。

宮崎以晴朗氣候與慢步調聞名，被比喻為日本的東台灣。 重點二： 宮崎牛與地雞、南蠻雞等在地美食價格實惠且品質極高。

宮崎牛與地雞、南蠻雞等在地美食價格實惠且品質極高。 重點三：高千穗峽真名井瀑布可划船近拍，青島與神社也極具特色。

在九州的旅行地圖裡，宮崎常被視為偏遠的角落。儘管沒有福岡的繁華熱鬧，也不像鹿兒島、大分那樣長年佔據旅遊書的大幅版面，卻偏偏讓許多日本旅遊玩家一去就念念不忘。甚至不少日本人規劃蜜月旅行時，第一個想到的就是宮崎。

原因其實很簡單。以943自己的經驗，當日本其他縣市被大雷雨壟罩、東京橫濱甚至下起冰雹時，宮崎卻能一整週都放晴。

正因如此，這裡被稱作「日本的東台灣」，不只因為同樣面對太平洋的遼闊海岸、同樣盛產水果與畜牧，也同樣帶著慢節奏的悠閒氣息。

尤其沿著日南海岸一路向南，宮崎海水的藍既深邃又迷人，讓人產生置身台東的錯覺。原來，單純的藍色就能有這麼大的魔力，令人忍不住想親近。

而宮崎真正厲害的，是那些還沒被觀光客擠爆的隱藏版體驗。例如被943列為「必須重訪宮崎」最大動力的宮崎牛。

儘管身為日本和牛大賽的常勝軍，得獎次數驚人，宮崎牛卻不像其他品牌和牛那樣鋪天蓋地宣傳，因此在產地吃到的價格，至今仍划算得令人難以置信。

這次行程幾乎每天都有宮崎牛，其中最讓同行友人一致好評並讚不絕口的，是宮崎市區的「The Terrace」餐廳。

午餐居然只要只要2980日圓，就能享受宮崎牛放題（吃到飽），在和牛世界裡簡直就像標錯價的 bug。

炭烤後的宮崎牛帶著迷人的焦香，肉汁飽滿卻乾淨，入口即化，絲毫沒有厚重的油膩感，只有細緻的鮮嫩與甜味，伴隨著難以複製的炭火香氣在舌尖環繞，讓人顧不得火氣大也想多吃幾塊。

為什麼和牛吃到飽還能這麼便宜？因為餐廳的母公司「霧島精肉店」擁有自己的牧場。餐廳旁的鮮肉鋪冷藏庫裡，生牛肉塊的油花細密均勻，線條細緻程度完全不輸高級百貨公司的天價哈密瓜。

一旁還販售店家自製的宮崎牛牛肉乾，同行朋友甚至直接掃了十包回福岡，濃縮的炭燒肉香真的會讓人忍不住一口接一口。

宮崎牛最厲害的地方在於無論怎麼料理都好吃，這次行程幾乎天天有牛，但不管是哪家廚師、用什麼方式燒烤烹煮，質地都同樣鮮嫩多汁。如果有人曾花大錢吃和牛卻覺得言過其實，很可能只是因為還沒來過宮崎。

除了牛肉，宮崎地雞「地頭雞」更是吃過一次就忘不了的美味。這個名字由來很有趣：過去因為品質太好，只有當地的領主（地頭）才有資格享用，還被列為「國家天然紀念物」。

第一次看到它的人，常會被那炭黑色的外表嚇到，943起初也不敢夾，以為烤焦了。但只要嚐過一口就會驚為天「雞」，因為宮崎地雞的油脂極其豐厚，雞油滴進炭火升起黑煙，將雞皮燻上一層獨特的濃烈炭香。

咬下去的瞬間更令人驚奇，肉質不像日本其他名雞那樣緊實彈性有嚼勁，反而走類似台灣土雞的鮮嫩多汁路線，越嚼越能感受到雞肉本身的甜味。

而且調味往往只靠鹽和胡椒就足夠，再加上完全沒有腥味的特質，被饕客譽為「夢幻地雞」。

許多地方的雞肉需要靠醬汁撐場面，但宮崎地雞不用，光靠本身的肉質就很美味。也難怪炭烤宮崎地雞在日本全國居酒屋的菜單上常是熱門名單。

另一道在地美食「南蠻雞」則是完全不同的風味。炸得金黃酥脆的雞肉先浸過帶甜味的甘醋，再鋪上一層厚厚的塔塔醬。

雞肉本身多汁，加上醬汁的酸甜、奶香與麵衣的酥脆在口中交織，喜歡炸雞排的人絕對不能錯過。

宮崎同時也是實力堅強的農業大縣。想嘗試近年很紅的宮崎草莓，可以到市郊清武町的「Lakeside Red Farm」體驗採果。

整座溫室乾淨舒適，採取高架栽培，採摘時不用彎腰，下雨天也不受影響。

這裡的草莓不太有酸味，甜度細緻且不黏膩，連吃一整盤也不覺得負擔。採完草莓還能現場 DIY 做可麗餅，過程輕鬆又有趣。

宮崎的芒果同樣名冠全日本。市區的「Fruits 大野」是日本人很愛朝聖的老字號水果聖代店，主打以當季盛產的頂級水果製作聖代，是當地女性與觀光客的超人氣聚點。

知名的景點「青島」，是位於宮崎市郊的一座小島，周長僅約一公里，靠著彌生橋與陸地相連，步行即可抵達，有點像九州版的摩西分海。

青島在江戶時代以前是禁止平民進入的聖地，因此保留了由兩百多種亞熱帶植物構成的原始植被。

環繞整座島的地形，就是著名的「鬼之洗衣板」，由硬砂岩與軟泥岩交替堆積後，經海浪長年沖刷，僅留下硬岩層所形成的波狀地貌，退潮時看過去最為壯觀。

島上的「青島神社」以求姻緣與交通安全聞名。有趣的是，這裡的幸運籤造型非常奇特：有需用筷子夾取的宮崎名產「煎餃」造型的幸運籤；

有用飯匙抽取、白米造型的聚財「一粒萬倍」籤；還有搭配釣竿的「鯛魚」籤，每種都精緻可愛，讓人忍不住想玩一下試試手氣。

此外，還有利用日語「五元」與「有緣」諧音的求姻緣石磨，據說轉比較多次的緣份更深厚。

青島神社的海岸旁設置了亮眼的黃色郵筒，也是許多人合影的焦點。

周邊的「青島屋」餐廳則提供軟嫩多汁的宮崎牛牛丼等在地料理，並陳列了琳瑯滿目的伴手禮。

離開海岸往山裡走，「高千穗峽」的景致常讓人誤以為置身仙境。十萬年前阿蘇火山噴發後形成的柱狀岩壁，被河水長年切割成壯闊的峽谷，兩側高聳的岩壁宛如巨型石牆般直逼水面。

而名列日本瀑布百選的「真名井瀑布」，最特別之處在於它是全日本極少數能讓遊客自行划船近距離仰望的瀑布。

當小船慢慢接近時，原本遠觀的風景頓時變得立體，水氣迎面撲來，耳邊全是轟隆的水聲，抬頭一看，瀑布就在眼前幾公尺處傾瀉而下。

如此親近瀑布的經驗非常奇特，與943之前在日本其他景點像在油畫裡遊船的靜態感完全不同。划船的過程其實挺考驗體力，但上岸後聽到每個人的感想都是「超級值得」。

高千穗不只風景絕美，在日本神話中，這裡更是「天孫降臨」之地，亦即天神帶著稻穗降落人間的聖土。

高千穗附近有一家身兼名產店的餐廳「雲海橋」，套餐裡一次就能吃到宮崎三大特色美食：宮崎牛、南蠻雞與冷湯。

而且這裡的伴手禮標示極為清晰詳細，不僅標明繁體中文、特色與熱門程度，還提供試吃試喝，採買起來非常有效率。

高千穗的美景，非常適合作為旅程「倒吃甘蔗」的完美句點。如果選擇從熊本機場回台灣，建議可以把高千穗峽排在宮崎的最後一站，會是個非常順暢的路線。

宮崎依山面海，不僅有舒服的碧海藍天，還有適合漫步的慢節奏，以及美味到讓人顧不得形象的炭烤和牛與地雞。

在九州的旅行地圖裡，宮崎就像步調稍慢的隱藏版篇章，不急不徐地曬著太陽。這裡的全國頂級美食與壯麗風光，就是讓我想一去再去的理由。

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