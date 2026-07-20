日本爆紅甜甜圈來了！Mister Donut「萌奇圈もっちゅりん」限量開賣，5款價格、口味一次看

2026-07-20 14:02 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

日本甜甜圈控搶著吃的「萌奇圈もっちゅりん」終於來台灣！Mister Donut引進日本相同圈體配方原料，打造出有別於傳統甜甜圈的柔軟Q嫩口感，咬下去帶有近似麻糬的彈性。全系列共推出豆香、日式醬油、草莓、紅豆與芝麻5款口味，將分成兩波限量上市，單顆售價55元起。

Mister Donut「萌奇圈もっちゅりん」有什麼特別？

全新「萌奇圈もっちゅりん」主打澎潤圓滾的可愛外型，以及介於甜甜圈與麻糬之間的柔軟Q嫩口感。Mister Donut特別引進日本相同圈體配方原料，搭配豆香粉、日式醬油、北海道紅豆與日本芝麻餡等日系食材，打造5款限定風味。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

新品將分兩波開賣，第一波於2026年7月21日推出豆香、日式醬油及草莓3款口味；第二波則於8月4日推出紅豆與芝麻口味，皆為期間限定，售完為止。

萌奇圈第一波新品：7月21日開賣

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

豆香萌奇圈：55元

「豆香萌奇圈」在Q嫩圈體外層裹上香氣濃郁的豆香粉，入口先是細緻粉香，隨著咀嚼逐漸散發豆類香氣，風味簡單卻耐吃，適合喜歡日式傳統點心的人。豆香萌奇圈將於7月21日起，在部分7-ELEVEN門市內的Mister Donut專櫃同步販售。

日式醬油萌奇圈：55元

喜歡鹹甜滋味，可以鎖定「日式醬油萌奇圈」。外層均勻沾附甘醇甜口的日式醬油，醬香與Q嫩圈體交織，吃起來帶有類似日式醬油糰子的風味。日式醬油萌奇圈將於8月4日起，在部分7-ELEVEN門市內的Mister Donut專櫃同步販售。

草莓萌奇圈：65元

「草莓萌奇圈」將酸甜草莓果餡注入Q嫩圈體，外層撒上草莓風味糖粉，再以鮮奶油與草莓果醬點綴。酸甜莓果香搭配柔軟圈體，視覺與口味都相當有少女感。草莓萌奇圈將於7月21日起，在部分7-ELEVEN門市內的Mister Donut專櫃同步販售。

萌奇圈第二波新品：8月4日開賣

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

紅豆萌奇圈：65元

「紅豆萌奇圈」在圈體內注入綿密細緻的北海道紅豆餡，外層再撒上細緻糖粉。紅豆香氣濃郁卻不過度甜膩，搭配Q軟圈體，更有日式和菓子的口感。

芝麻萌奇圈：65元

濃郁派可以選擇「芝麻萌奇圈」，使用日本進口芝麻內餡，外層再裹上焙烤芝麻粒。咬下後，芝麻香氣隨著咀嚼逐漸散開，口感兼具柔軟、濃餡與芝麻顆粒層次。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

芝麻萌奇圈將於8月4日起，在部分7-ELEVEN門市內的Mister Donut專櫃同步販售。

萌奇圈系列每人限購2顆，各門市實際販售品項與數量可能不同，售完為止。

Mister Donut甜甜圈買5送1、買6送2

為慶祝萌奇圈上市，Mister Donut於2026年7月21日至8月4日推出甜甜圈買5送1、買6送2優惠。活動期間挑選5個甜甜圈，可免費獲得1個蜜糖波堤；挑選6個甜甜圈，則可免費獲得2個蜜糖波堤。若蜜糖波堤缺貨，可更換同價位波堤系列商品，但不可補差價更換其他品項。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

優惠不得與其他活動合併使用，7-ELEVEN及Semeur門市內的Mister Donut專櫃、外送外賣與預訂服務不適用。實際商品種類、數量及贈品，依各門市現場供應情況為準。

Mister Donut萌奇圈販售資訊


第一波開賣：2026年7月21日起
第二波開賣：2026年8月4日起
購買限制：萌奇圈系列每人限購2顆
販售通路：Mister Donut門市，部分口味於指定7-ELEVEN門市內Mister Donut專櫃販售
優惠期間：2026年7月21日至8月4日
優惠內容：甜甜圈買5送1、買6送2
注意事項：期間限定，售完為止
#甜甜圈 #Mister Donut

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
往下滑看更多精彩文章
賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！

 

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

 

提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室使用全台最大社群口碑聆聽工具《OpView社群口碑資料庫》，統整網友對熱門事件的看法，深入淺出帶您用數據讀時事，了解民意風向、網友喜好！想看更多內容歡迎至https://www.social-lab.cc/

#花海 #賞花 #大佳河濱公園

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤動漫迷最愛【進擊的巨人博物館】~作者☆諫山創★故鄉

❤日本❤動漫迷最愛【進擊的巨人博物館】~作者☆諫山創★故鄉

2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」　泡湯、戲水、賞蝶一次滿足

暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」　泡湯、戲水、賞蝶一次滿足

2026-07-13 14:22 舌尖上的旅人 Eric Hsu
暑假限定「森泉假期」住房專案，雙人1泊3食5088元起。天成逸旅-蝴蝶谷提供
暑假限定「森泉假期」住房專案，雙人1泊3食5088元起。天成逸旅-蝴蝶谷提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：天成逸旅-蝴蝶谷推暑期限定森泉假期住房專案。
  • 重點二：專案主打1泊3食、森林漫遊與溫泉戲水體驗。
  • 重點三：雙人入住5088元起，並可免費暢遊富源森林遊樂區。

暑假旅遊旺季正式登場，旅人開啟山林避暑新旅程，天成逸旅-蝴蝶谷推出暑期限定「森泉假期」住房專案，主打1泊3食、森林漫遊、溫泉療癒與戲水消暑體驗，即日起開放預訂，適用2026年7月至8月指定入住日，雙人入住會館精緻客房5088元起，還能免費暢遊富源國家森林遊樂區，恣意享受沁涼的美好假期。

 「森泉假期」住房專案除了有森活百匯自助式早餐、晚餐及館內消夜外，旅客還可免費暢遊富源國家森林遊樂區，享受結合森林、生態與溫泉的一站式度假體驗。園區設有涌泉溫泉風呂、SPA水療池及冷水戲水池，炎炎夏日可盡情戲水消暑，也能泡進富含礦物質的黃金湯溫泉，感受放鬆療癒時光。

會館精緻客房設有獨立泡湯池，將日常壓力都釋放。天成逸旅-蝴蝶谷提供
會館精緻客房設有獨立泡湯池，將日常壓力都釋放。天成逸旅-蝴蝶谷提供

夏季也是天成逸旅-蝴蝶谷最具生態魅力的季節。園區擁有豐富的森林植被與蝴蝶棲地，盛夏時分可見各式蝶類穿梭飛舞，搭配蟲鳴鳥叫與蓊鬱綠景，展現花蓮山林旺盛的生命力，讓旅客在避暑度假的同時，也能近距離感受自然生態之美。

夏季園區擁有多樣森林景觀與蝴蝶棲息環境。天成逸旅-蝴蝶谷提供
夏季園區擁有多樣森林景觀與蝴蝶棲息環境。天成逸旅-蝴蝶谷提供


舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#戲水 #溫泉 #住宿推薦 #森林遊樂區

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
新北捷運三鶯線6/30通車！免費試乘搭到8月底　12站路線、票價一次看
新北市美術館正式開園！IG網美必拍「超仙蘆葦打卡牆」曝光　五感科技讓藝術觸手可及
旅讀週曆／搭上731藝術巴士　一日蒐羅鶯歌在地文化
小人國、劍湖山都輸了！全台10大主題樂園人氣榜單出爐
九份、淡水全輸給它？2026馬年春節必逛老街TOP 10　冠軍突破兩千萬人次成最夯聲量王

精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#老街 #台鐵

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼

最新文章

2026台東行程推薦！吉伊卡哇熱氣球、星空音樂會登場　十大夏季活動帶你感受山海慢活

2026台東行程推薦！吉伊卡哇熱氣球、星空音樂會登場　十大夏季活動帶你感受山海慢活

#熱氣球 #吉伊卡哇

網路溫度計DailyView 2026.07.20 172
日本爆紅甜甜圈來了！Mister Donut「萌奇圈もっちゅりん」限量開賣，5款價格、口味一次看

日本爆紅甜甜圈來了！Mister Donut「萌奇圈もっちゅりん」限量開賣，5款價格、口味一次看

#甜甜圈 #Mister Donut

女子漾／編輯周意軒 2026.07.20 40
夏天不用飛泰國！3大品牌推泰式新品，綠咖哩雞湯、青檸炸雞一次吃

夏天不用飛泰國！3大品牌推泰式新品，綠咖哩雞湯、青檸炸雞一次吃

#泰國 #咖哩 #曼谷 #泰式 #泰式料理 #炸雞 #好物推薦 #美食 #食物

女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.20 12
澎湖免租車找路也能玩透透 台灣好行巴士三日600元玩遍本島精華

澎湖免租車找路也能玩透透 台灣好行巴士三日600元玩遍本島精華

#澎湖 #機場 #台灣 #台灣好行 #國旅 #打卡熱點 #熱門景點

943的超值省錢旅行祕笈 2026.07.20 14
三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

#老街 #台鐵

網路溫度計DailyView 2026.07.20 9442
2026暑假展覽懶人包！台北必看22檔展覽推薦，吉伊卡哇、北美館、伊藤潤二一次看

2026暑假展覽懶人包！台北必看22檔展覽推薦，吉伊卡哇、北美館、伊藤潤二一次看
女子漾／編輯王廷羽 2026.07.20 1355
今夏東京必玩！走進南極冰雪世界　還能近距離接觸火星隕石

今夏東京必玩！走進南極冰雪世界　還能近距離接觸火星隕石

#南極 #東京 #大阪 #東京景點

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.07.20 24
避暑賞楓一次滿足！華航直飛富山暢遊立山黑部

避暑賞楓一次滿足！華航直飛富山暢遊立山黑部

#華航 #立山黑部 #中華航空

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.20 11
慕舍酒店首推自製伴手禮　西班牙曼切格油漬起司禮盒開賣

慕舍酒店首推自製伴手禮　西班牙曼切格油漬起司禮盒開賣

#伴手禮 #西班牙

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.07.20 64
衝熱氣球住哪好？2026台東十大人氣飯店

衝熱氣球住哪好？2026台東十大人氣飯店

#熱氣球 #五星飯店 #鹿野高台

網路溫度計DailyView 2026.07.20 169
18+