Karen 新店美食推薦｜Eat enjoy 意享美式廚房新店店，回訪N次依舊零踩雷！聚餐、約會、下午茶 一次滿足

2026-07-20 10:33 跟著KarenW.品味人生

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Eat enjoy 意享美式廚房新店店適合聚餐聊天，空間寬敞且有包廂。
  • 重點二：餐點選擇多元，從早午餐、義大利麵到漢堡排餐都能滿足。
  • 重點三：份量大又有CP值，甜點千層蛋糕也很受歡迎。

新店聚餐餐廳推薦，朋友問我去哪吃？我幾乎都會想到Eat enjoy 意享美式廚房

如果朋友突然問我：「新店有沒有推薦的聚餐餐廳？」

我真的幾乎不用思考，就會直接回答：「Eat enjoy 意享美式廚房。」

不是因為第一次吃覺得驚艷，而是因為我已經回訪很多次，每次想到要聚餐、聊天、吃大餐，最後還是默默走進這裡🤣

有時候選餐廳真的不是找最新，而是找一間「知道一定不會失望」的地方。

Eat enjoy就是我心中的那一間。

除了餐點種類很多，不管有人想吃義大利麵、漢堡、早午餐、排餐、炸物，甚至甜點下午茶，幾乎都能一次滿足。

更重要的是……

份量真的很有誠意。

每次朋友看到餐點上桌第一句都是：

「這也太大份了吧！」

吃完還會默默說：「這價格真的可以耶。」

所以我才會一直帶不同朋友來，每個人吃完的評價都很高。

Eat enjoy 意享美式廚房新店店｜用餐空間超寬敞，聚餐真的很舒服

我覺得一間聚餐餐廳，好不好聊天其實很重要。

Eat enjoy 最讓我喜歡的一點，就是空間真的很大。

座位安排不會很擁擠，就算大家聊天聊到很High，也不用一直擔心影響隔壁桌。

如果是多人聚餐、家庭聚會，公司聚餐，甚至生日聚會，他們也有包廂可以選擇，整體舒服很多。

就老實說，我們今年初二娘家聚餐也是選這裡！

不用一直趕時間，也沒有一般餐廳擁擠吵雜的壓迫感。

所以我們每次來，都會一路聊天聊到忘記時間。

▪️推薦菜單

香煎鮭魚排佐墨西哥辣椒奶油醬｜奶香濃郁又帶點微辣層次

我自己很喜歡他們這道鮭魚。

外層煎到微微金黃，裡面的魚肉依然保有細緻口感。

搭配墨西哥辣椒奶油醬，不會只有奶香而已，還多了一點微辣的香氣，所以吃起來完全不會覺得膩。

每一口都很有層次，很適合喜歡排餐的人。

蒜香辣油羅勒菲力義大利麵｜菲力嫩到讓人驚艷

如果今天只能推薦一道主餐，我真的會先推這一道。

原本只是想說點個義大利麵試試看。

結果真正讓我驚豔的不是麵，而是菲力。

真的。

超嫩。

嫩到我們邊吃邊互看：「這菲力也太厲害了吧！」

完全沒有乾柴的感覺，每一塊都保有肉汁，搭配蒜香、辣油和羅勒香氣，整體香氣非常有層次。

平常我對牛排其實有點挑，但這道真的讓我默默吃光。

蔥香炒蛋牛肉堡｜肉汁超飽滿，每一口都好滿足

Eat enjoy 的漢堡也是我每次都很期待的系列。

牛肉排厚實卻很軟嫩。

咬下去可以感受到滿滿肉汁，再搭配滑嫩炒蛋和蔥香，整體鹹香非常剛好。

厚切漢堡麵包也不會乾，反而把整個肉汁完整包住。

吃完整顆真的超有滿足感。

培根塔塔蛋沙拉與溏心蛋+厚切吐司｜早午餐控一定會喜歡

他們家的早午餐系列一直都很受歡迎。

厚切吐司吃起來鬆軟，搭配培根塔塔蛋沙拉非常滑順。

再加上溏心蛋，整份吃起來層次很豐富。

不管是早餐、早午餐，還是假日下午來吃，都很適合。

經典香煎培根與雙蛋＋厚切吐司｜簡單卻讓人想一直回訪

有時候最經典的組合，反而最耐吃。

培根煎得香香的，搭配雙蛋和淡淡肉桂香氣的厚切吐司，就是那種會讓人安心的味道。

簡單，但就是會想吃。

魂牽夢縈炸雞桶佐墨西哥辣椒奶油醬｜多人聚餐必點

如果大家一起聚餐，我一定推薦炸雞桶。（如果還有胃的話，他們家的薯條也要點，因為也很好吃）

炸雞外層酥脆，裡面依然保有肉汁。

搭配墨西哥辣椒奶油醬後，又多了一種不同風味。

一邊聊天一邊拿著吃，很快就被掃光了🤣

坪林鐵觀音千層蛋糕、蕾蒙璐娜千層蛋糕｜每次來一定要留胃給甜點

如果有來Eat enjoy，拜託一定要吃甜點。

我真的每次來都會留一個胃。

尤其千層蛋糕系列，我目前吃過幾個口味，幾乎沒有失望過。

我之前還有訂過他們家一整顆的千層蛋蛋糕不同味道的那種。

這次吃了坪林鐵觀音千層和蕾蒙璐娜千層。

兩款共同特色就是：

甜而不膩。

入口真的很細緻，蛋糕層層堆疊，口感非常滑順。

一放進嘴裡就慢慢化開。

如果跟朋友一起來，我很推薦直接點不同口味一起分享。

幸福感直接加倍🥹

回訪N次後，我還是會推薦Eat enjoy 意享美式廚房

有些餐廳第一次吃會覺得驚艷。

但第二次、第三次就慢慢普通。

Eat enjoy 對我來說剛好相反。

因為每次帶來，都還是可以找到新的驚喜。

餐點選擇很多，份量很有誠意，價格也有不錯的CP值。

再加上舒適的大空間和包廂，很適合朋友聚餐、家庭聚會、情侶約會、生日聚餐。

如果你正在找一間新店美食推薦、新店聚餐餐廳、新店早午餐推薦，或是一間可以舒服坐很久的餐廳，我真的很推薦把Eat enjoy放進你的口袋名單。

【 Eat enjoy 意享美式廚房新店店 】

📍地址：231 新北市新店區五峯里北新路一段88巷1-1號

☎️電話：02-2910-9179

🕒營業時間

平日｜11:30－21:30

假日｜11:00－22:00

精華 FAQ

  • 文章指出這裡很適合朋友聚餐、家庭聚會、公司聚餐、生日聚會與情侶約會，因為空間寬敞、座位不擁擠，還有包廂可選，聊天久坐都很舒服。

  • 作者特別推薦蒜香辣油羅勒菲力義大利麵，認為菲力很嫩；也喜歡香煎鮭魚排佐墨西哥辣椒奶油醬、蔥香炒蛋牛肉堡與炸雞桶，皆強調口感與份量表現佳。

  • 因為這家店餐點種類多、份量有誠意、價格具CP值，而且每次來都能找到新驚喜；加上空間舒適、甜點好吃，讓作者認為它是新店聚餐的穩定選擇。

跟著KarenW.品味人生

跟著KarenW.品味人生

2024食尚玩家駐站部落客。 谷歌嚮導10級2268萬瀏覽。 慢活‧趣旅行特約部落客編輯群。 波波黛莉Popdaily小編輯。 Potato media創作者。 痞客邦百萬部落客

#漢堡 #美食探店

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
往下滑看更多精彩文章
賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！

 

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

 

提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室使用全台最大社群口碑聆聽工具《OpView社群口碑資料庫》，統整網友對熱門事件的看法，深入淺出帶您用數據讀時事，了解民意風向、網友喜好！想看更多內容歡迎至https://www.social-lab.cc/

#花海 #賞花 #大佳河濱公園

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤動漫迷最愛【進擊的巨人博物館】~作者☆諫山創★故鄉

❤日本❤動漫迷最愛【進擊的巨人博物館】~作者☆諫山創★故鄉

2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」　泡湯、戲水、賞蝶一次滿足

暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」　泡湯、戲水、賞蝶一次滿足

2026-07-13 14:22 舌尖上的旅人 Eric Hsu
暑假限定「森泉假期」住房專案，雙人1泊3食5088元起。天成逸旅-蝴蝶谷提供
暑假限定「森泉假期」住房專案，雙人1泊3食5088元起。天成逸旅-蝴蝶谷提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：天成逸旅-蝴蝶谷推暑期限定森泉假期住房專案。
  • 重點二：專案主打1泊3食、森林漫遊與溫泉戲水體驗。
  • 重點三：雙人入住5088元起，並可免費暢遊富源森林遊樂區。

暑假旅遊旺季正式登場，旅人開啟山林避暑新旅程，天成逸旅-蝴蝶谷推出暑期限定「森泉假期」住房專案，主打1泊3食、森林漫遊、溫泉療癒與戲水消暑體驗，即日起開放預訂，適用2026年7月至8月指定入住日，雙人入住會館精緻客房5088元起，還能免費暢遊富源國家森林遊樂區，恣意享受沁涼的美好假期。

 「森泉假期」住房專案除了有森活百匯自助式早餐、晚餐及館內消夜外，旅客還可免費暢遊富源國家森林遊樂區，享受結合森林、生態與溫泉的一站式度假體驗。園區設有涌泉溫泉風呂、SPA水療池及冷水戲水池，炎炎夏日可盡情戲水消暑，也能泡進富含礦物質的黃金湯溫泉，感受放鬆療癒時光。

會館精緻客房設有獨立泡湯池，將日常壓力都釋放。天成逸旅-蝴蝶谷提供
會館精緻客房設有獨立泡湯池，將日常壓力都釋放。天成逸旅-蝴蝶谷提供

夏季也是天成逸旅-蝴蝶谷最具生態魅力的季節。園區擁有豐富的森林植被與蝴蝶棲地，盛夏時分可見各式蝶類穿梭飛舞，搭配蟲鳴鳥叫與蓊鬱綠景，展現花蓮山林旺盛的生命力，讓旅客在避暑度假的同時，也能近距離感受自然生態之美。

夏季園區擁有多樣森林景觀與蝴蝶棲息環境。天成逸旅-蝴蝶谷提供
夏季園區擁有多樣森林景觀與蝴蝶棲息環境。天成逸旅-蝴蝶谷提供


舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#戲水 #溫泉 #住宿推薦 #森林遊樂區

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼

最新文章

慕舍酒店首推自製伴手禮　西班牙曼切格油漬起司禮盒開賣

慕舍酒店首推自製伴手禮　西班牙曼切格油漬起司禮盒開賣

#伴手禮 #西班牙

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.07.20 3
衝熱氣球住哪好？2026台東十大人氣飯店

衝熱氣球住哪好？2026台東十大人氣飯店

#熱氣球 #五星飯店 #鹿野高台

網路溫度計DailyView 2026.07.20 106
夏季旅展／日管處四大軸線微型旅遊 限量遊程1元競標 一同低碳暢遊日月潭

夏季旅展／日管處四大軸線微型旅遊 限量遊程1元競標 一同低碳暢遊日月潭

#日月潭 #旅展 #觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.20 13
Karen 新店美食推薦｜Eat enjoy 意享美式廚房新店店，回訪N次依舊零踩雷！聚餐、約會、下午茶 一次滿足

Karen 新店美食推薦｜Eat enjoy 意享美式廚房新店店，回訪N次依舊零踩雷！聚餐、約會、下午茶 一次滿足

#漢堡 #美食探店

跟著KarenW.品味人生 2026.07.20 9
吃。台南市。美食｜中西區。「白雪珈琲店 Shira Yuki」老宅早午餐餐廳，超人氣喫茶店搬遷至新的營業地點，寵物友善空間。

吃。台南市。美食｜中西區。「白雪珈琲店 Shira Yuki」老宅早午餐餐廳，超人氣喫茶店搬遷至新的營業地點，寵物友善空間。

#咖啡 #甜點 #美食探店

樂天小高＠美食之旅 2026.07.19 22
❤日本❤人氣連鎖【博多竹乃屋】~放鬆暢談☆居酒屋★

❤日本❤人氣連鎖【博多竹乃屋】~放鬆暢談☆居酒屋★

#居酒屋 #日本 #福岡 #美食探店

Belinda的玩美甜蜜窩 2026.07.19 349
跟著藝術去旅行！北海岸藝術季開幕 朱銘美術館光火共舞、最潮山海策展

跟著藝術去旅行！北海岸藝術季開幕 朱銘美術館光火共舞、最潮山海策展

#北海岸 #朱銘美術館 #美術館

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.19 23
黃大仙祠、車公廟、文武廟⋯香港求財轉運十大寺廟

黃大仙祠、車公廟、文武廟⋯香港求財轉運十大寺廟

#香港

網路溫度計DailyView 2026.07.19 318
新竹最有氛圍感日料！燈燈庵「夏風」套餐吃得到A5和牛、白帶魚與章魚御飯

新竹最有氛圍感日料！燈燈庵「夏風」套餐吃得到A5和牛、白帶魚與章魚御飯

#台北 #日本料理 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.07.19 23
夏季旅展／GO夏趴YO！CHILL新北樂悠遊

夏季旅展／GO夏趴YO！CHILL新北樂悠遊

#旅展 #新北 #捷運三鶯線

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.19 32
18+