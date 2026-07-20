Karen 新店美食推薦｜Eat enjoy 意享美式廚房新店店，回訪N次依舊零踩雷！聚餐、約會、下午茶 一次滿足

AI重點 文章重點整理： 重點一： Eat enjoy 意享美式廚房新店店適合聚餐聊天，空間寬敞且有包廂。

Eat enjoy 意享美式廚房新店店適合聚餐聊天，空間寬敞且有包廂。 重點二： 餐點選擇多元，從早午餐、義大利麵到漢堡排餐都能滿足。

餐點選擇多元，從早午餐、義大利麵到漢堡排餐都能滿足。 重點三：份量大又有CP值，甜點千層蛋糕也很受歡迎。

新店聚餐餐廳推薦，朋友問我去哪吃？我幾乎都會想到Eat enjoy 意享美式廚房

如果朋友突然問我：「新店有沒有推薦的聚餐餐廳？」

我真的幾乎不用思考，就會直接回答：「Eat enjoy 意享美式廚房。」

不是因為第一次吃覺得驚艷，而是因為我已經回訪很多次，每次想到要聚餐、聊天、吃大餐，最後還是默默走進這裡🤣

有時候選餐廳真的不是找最新，而是找一間「知道一定不會失望」的地方。

Eat enjoy就是我心中的那一間。

除了餐點種類很多，不管有人想吃義大利麵、漢堡、早午餐、排餐、炸物，甚至甜點下午茶，幾乎都能一次滿足。

更重要的是……

份量真的很有誠意。

每次朋友看到餐點上桌第一句都是：

「這也太大份了吧！」

吃完還會默默說：「這價格真的可以耶。」

所以我才會一直帶不同朋友來，每個人吃完的評價都很高。

Eat enjoy 意享美式廚房新店店｜用餐空間超寬敞，聚餐真的很舒服

我覺得一間聚餐餐廳，好不好聊天其實很重要。

Eat enjoy 最讓我喜歡的一點，就是空間真的很大。

座位安排不會很擁擠，就算大家聊天聊到很High，也不用一直擔心影響隔壁桌。

如果是多人聚餐、家庭聚會，公司聚餐，甚至生日聚會，他們也有包廂可以選擇，整體舒服很多。

就老實說，我們今年初二娘家聚餐也是選這裡！

不用一直趕時間，也沒有一般餐廳擁擠吵雜的壓迫感。

所以我們每次來，都會一路聊天聊到忘記時間。

▪️推薦菜單

香煎鮭魚排佐墨西哥辣椒奶油醬｜奶香濃郁又帶點微辣層次

我自己很喜歡他們這道鮭魚。

外層煎到微微金黃，裡面的魚肉依然保有細緻口感。

搭配墨西哥辣椒奶油醬，不會只有奶香而已，還多了一點微辣的香氣，所以吃起來完全不會覺得膩。

每一口都很有層次，很適合喜歡排餐的人。

蒜香辣油羅勒菲力義大利麵｜菲力嫩到讓人驚艷

如果今天只能推薦一道主餐，我真的會先推這一道。

原本只是想說點個義大利麵試試看。

結果真正讓我驚豔的不是麵，而是菲力。

真的。

超嫩。

嫩到我們邊吃邊互看：「這菲力也太厲害了吧！」

完全沒有乾柴的感覺，每一塊都保有肉汁，搭配蒜香、辣油和羅勒香氣，整體香氣非常有層次。

平常我對牛排其實有點挑，但這道真的讓我默默吃光。

蔥香炒蛋牛肉堡｜肉汁超飽滿，每一口都好滿足

Eat enjoy 的漢堡也是我每次都很期待的系列。

牛肉排厚實卻很軟嫩。

咬下去可以感受到滿滿肉汁，再搭配滑嫩炒蛋和蔥香，整體鹹香非常剛好。

厚切漢堡麵包也不會乾，反而把整個肉汁完整包住。

吃完整顆真的超有滿足感。

培根塔塔蛋沙拉與溏心蛋+厚切吐司｜早午餐控一定會喜歡

他們家的早午餐系列一直都很受歡迎。

厚切吐司吃起來鬆軟，搭配培根塔塔蛋沙拉非常滑順。

再加上溏心蛋，整份吃起來層次很豐富。

不管是早餐、早午餐，還是假日下午來吃，都很適合。

經典香煎培根與雙蛋＋厚切吐司｜簡單卻讓人想一直回訪

有時候最經典的組合，反而最耐吃。

培根煎得香香的，搭配雙蛋和淡淡肉桂香氣的厚切吐司，就是那種會讓人安心的味道。

簡單，但就是會想吃。

魂牽夢縈炸雞桶佐墨西哥辣椒奶油醬｜多人聚餐必點

如果大家一起聚餐，我一定推薦炸雞桶。（如果還有胃的話，他們家的薯條也要點，因為也很好吃）

炸雞外層酥脆，裡面依然保有肉汁。

搭配墨西哥辣椒奶油醬後，又多了一種不同風味。

一邊聊天一邊拿著吃，很快就被掃光了🤣

坪林鐵觀音千層蛋糕、蕾蒙璐娜千層蛋糕｜每次來一定要留胃給甜點

如果有來Eat enjoy，拜託一定要吃甜點。

我真的每次來都會留一個胃。

尤其千層蛋糕系列，我目前吃過幾個口味，幾乎沒有失望過。

我之前還有訂過他們家一整顆的千層蛋蛋糕不同味道的那種。

這次吃了坪林鐵觀音千層和蕾蒙璐娜千層。

兩款共同特色就是：

甜而不膩。

入口真的很細緻，蛋糕層層堆疊，口感非常滑順。

一放進嘴裡就慢慢化開。

如果跟朋友一起來，我很推薦直接點不同口味一起分享。

幸福感直接加倍🥹

回訪N次後，我還是會推薦Eat enjoy 意享美式廚房

有些餐廳第一次吃會覺得驚艷。

但第二次、第三次就慢慢普通。

Eat enjoy 對我來說剛好相反。

因為每次帶來，都還是可以找到新的驚喜。

餐點選擇很多，份量很有誠意，價格也有不錯的CP值。

再加上舒適的大空間和包廂，很適合朋友聚餐、家庭聚會、情侶約會、生日聚餐。

如果你正在找一間新店美食推薦、新店聚餐餐廳、新店早午餐推薦，或是一間可以舒服坐很久的餐廳，我真的很推薦把Eat enjoy放進你的口袋名單。

【 Eat enjoy 意享美式廚房新店店 】

📍地址：231 新北市新店區五峯里北新路一段88巷1-1號

☎️電話：02-2910-9179

🕒營業時間

平日｜11:30－21:30

假日｜11:00－22:00