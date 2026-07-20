衝熱氣球住哪好？2026台東十大人氣飯店

2026-07-20 11:02 網路溫度計DailyView
《網路溫度計DailyView》
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台東熱氣球嘉年華帶動住宿需求，榜單以網路聲量排行。
  • 重點二：禾風新棧度假飯店以8,564筆聲量奪冠，主打親子設施。
  • 重點三：日暉國際渡假村與鹿鳴溫泉酒店等溫泉飯店也很受關注。

2026台東十大飯店推薦

每年夏季最受矚目的台東熱氣球嘉年華盛大開跑！五彩繽紛的熱氣球升空畫面也帶動一波旅遊熱潮，吸引全台各地遊客紛紛湧入台東度假。不過，想朝聖這場年度活動盛事，住宿地點絕對是規劃行程時不可忽略的一環，從距離活動會場較近的鹿野高台周邊，到交通便利、生活機能極佳的台東市區，各式旅宿選擇琳瑯滿目，究竟該住哪一間？不妨參考《網路溫度計DailyView》每日更新的「度假飯店」網路口碑排行，無論是老字號的五星飯店，還是近年人氣竄升的新興旅宿，通通都能一次掌握。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十個討論度最高的台東飯店清單。其中，坐擁12公頃綠地的鹿鳴溫泉酒店位居第四、擁有五星級與溫泉標章雙認證的日暉國際渡假村直衝第二；而素有「台東101」之稱的台東桂田喜來登酒店，這次則意外跌出榜單前段班。究竟在這場台東飯店爭霸戰中，誰能強勢奪冠呢？完整排行榜馬上揭曉！

No.10 趣淘漫旅 台東館

翻攝FB／ 趣淘漫旅 台東館

網路聲量：468筆

趣淘漫旅是凱撒飯店旗下的連鎖品牌，目前全台共有三家分館，以高CP值、年輕潮流風格深受不少旅客青睞。其中，台東館坐落於台東火車站旁，步行僅需3分鐘即可抵達，周邊亦聚集多家租車行 ，無論搭乘台鐵前往，或規劃租車展開台東深度之旅，都能輕鬆銜接行程，是不少旅客住宿的熱門選擇。

一踏入大廳，映入眼簾的是充滿童趣風的熱氣球主題設計。館內巧妙融入台東最具代表性的熱氣球元素，以繽紛色彩打造宛如童話世界般的迎賓空間，不僅呼應在地特色，也成為不少旅客爭相拍照的打卡場景。客房則採用海洋藍與陽光黃作為主色調，整體風格簡約明亮，部分親子與特色房型更設有可愛小帳篷，增添住宿的趣味與驚喜。網友表示「大廳滿滿的熱氣球裝飾，很有童話感 」、「房型很寬敞，沉穩中有繽紛的童趣色彩 」、「房間裡面有玩具跟帳篷，小孩自己玩的很開心，推一個」。

No.9 台東綺麗渡假村

翻攝FB／台東綺麗渡假村

網路聲量：617筆

綺麗渡假村距離鹿野高台僅約10分鐘車程，是造訪熱氣球嘉年華的絕佳落腳處。無論是清晨驅車追逐第一顆熱氣球升空的感動，或是傍晚留步欣賞絢麗的光雕音樂會，都能輕鬆往返，因此成為不少旅客暑假入住的熱門選擇。園區坐落於花東縱谷間，四周群山環繞、綠意盎然，營造出遠離城市喧囂的度假氛圍。 館內提供一般客房與獨棟Villa兩種房型；其中，Villa 房型最令人心動的，莫過於那座專屬的戶外湯池。讓旅客在泡湯的同時，也能飽覽花東縱谷的遼闊山景，享受難得的靜謐與放鬆。
露天泳池、溫泉設施及Spa水療等休閒空間，不論是親子同行還是情侶出遊，都能找到適合的度假節奏。網友分享心得表示，「離鹿野高台不遠，看熱氣球很方便，很適合當作台東兩天一夜住宿點 」、「飯店房間很大，房內就有溫泉浴池可以泡湯，真的很舒服 」、「非常適合帶小孩來渡假休憩，大人享受溫泉，小孩享受戶外設施和遊戲空間」。

No.8 台東桂田喜來登酒店

網路聲量：884筆

台東桂田喜來登酒店是東台灣首間國際連鎖五星級品牌酒店，其憑藉優越的地理位置與完善的度假設施，長年成為台東市區的熱門住宿選擇 。飯店坐落於熱鬧的市中心，步行約5分鐘即可抵達鐵花村音樂聚落，而樓下就是熱鬧非凡的正氣路夜市，無論想品嚐在地小吃，或規劃前往台東各大景區，都相當便利，兼具觀光與生活機能。

飯店前身為台東知名地標「九龍金鑽大樓」，由於建築外觀高聳醒目，長年佇立於市中心，因此有著「台東101」的稱號 。館內延續五星級飯店規格，除了寬敞舒適的住宿空間，也規劃露天游泳池、三溫暖及健身房等休閒設施，讓旅客在旅途中也能徹底放鬆身心 ；針對親子客群，飯店更打造專屬的兒童遊戲室，設有電動賽車、Switch、球池等多元娛樂設施，讓孩子盡情放電、大人安心享受假期 。對於想兼顧市區機能與親子娛樂的旅客而言，台東桂田喜來登酒店絕對是探索台東的住宿首選。

No.7 知本芙儷渡假酒店

翻攝FB／知本芙儷渡假酒店

網路聲量：989筆

坐落於台九線旁的知本芙儷渡假酒店，是近年備受旅客關注的高CP值渡假飯店。飯店鄰近知本溫泉鄉與知本森林遊樂區，背倚山巒、面向太平洋，坐擁山海交織的絕佳景致。從知本火車站開車約5分鐘即可抵達，距離台東機場與台東市區則約25分鐘車程，無論是規劃溫泉療癒之旅或是花東深度旅行，都能輕鬆串聯各大景點。

知本芙儷渡假酒店以親民價格提供媲美星級飯店的住宿品質，自轉型後便成功吸引不少旅客關注，成為高CP值住宿代表之一。其最大的特色在於完善的水上休閒設施，館內設有露天SPA水療池及大型游泳池，讓旅客能盡情戲水、放鬆身心。除了設施豐富外，客房空間也相當寬敞明亮，大片落地窗引入充足的自然採光，部分房型還能遠眺太平洋海景或翠綠群山，為旅程增添悠閒愜意的度假氛圍。

No.6 知本老爺酒店

翻攝FB／知本老爺酒店

網路聲量：1,040筆

知本老爺酒店是東台灣第一家國際級溫泉度假酒店，其緊鄰知本國家森林遊樂區，四周青山環抱、自然生態豐富，是不少旅客到台東泡湯度假的人氣首選。飯店融合現代簡約建築與原住民文化元素，從空間設計到館內氛圍，都呈現出濃厚的在地特色。館內共有183間客房，每間皆設有大型景觀窗，將綠意盎然的山林景色完整引入室內，讓旅客即使待在房內，也能沉浸於大自然的靜謐氛圍。飯店主打無色無味的弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質無色無味、富含礦物質，浸泡後能使肌膚滑嫩，而享有「美人湯」之美譽。

除了溫泉體驗，知本老爺酒店也規劃多元休閒設施，包括專業的Spa服務、健身房、桌撞球、兒童遊戲室等， 戶外則有高爾夫球推桿場、戲沙池、射箭場等場所，讓所有旅客都能盡情享受充實的度假時光 。值得一提的是，知本老爺酒店已於今年三月暫停營業，正式啟動全面改裝計畫，預計於今年9月重新開幕，屆時將以嶄新的風貌提供給旅客更高品質的度假體驗。

No.5 知本金聯世紀酒店

翻攝FB／知本金聯世紀酒店

網路聲量：1,525筆

位於知本溫泉街旁的知本金聯世紀酒店，是台東知名的五星級度假飯店，距離台東機場及台東市區約30分鐘車程，交通相當便利，不少旅客也會安排與知本國家森林遊樂區、太麻里等景點一同順遊。飯店共有266間客房，全數引進知本著名的弱鹼性碳酸氫鈉泉，每間客房皆設有專屬溫泉浴池，搭配大片景觀窗，讓旅客一邊泡湯、一邊飽覽知本溪與翠綠山林景致，在房內就能享受療癒愜意的溫泉時光。館內另設有戶外游泳池、露天溫泉池，以及健身房、FUN電樂園、桌球室等休閒場所 ，多元設施讓人玩到捨不得回家。

今年更攜手人氣動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，推出全台首創正版授權主題房，並搭配限定周邊商品，打造沉浸式住宿體驗。主題房融入洛伊德、約兒、安妮亞與彭德等人氣角色元素，吸引不少動漫迷朝聖入住。網友也紛紛分享入住心得表示 ，「酒店設施很新穎齊全，還有跟間諜家家酒聯名的房型也太酷了」、「上次去沒住到主題房好可惜」、「主題房可愛，可是浴室清潔度有待加強」。

No.4 鹿鳴溫泉酒店

翻攝FB／鹿鳴溫泉酒店

網路聲量：1,653筆

占地約12公頃的鹿鳴溫泉酒店，東臨海岸山脈、西倚中央山脈，坐擁遼闊的花東縱谷景觀 ，是一間結合溫泉、生態與慢活度假的人氣旅宿。飯店共有200間客房，每間皆配備大型景觀湯池，引進來自延平鄉的100%天然紅葉碳酸溫泉，因其泉質滑潤而享有「美人湯」之譽。旅客可在房內一邊泡湯，一邊欣賞絕美的山巒景致，感受台東特有的慢活步調。

除了房內泡湯，館內也設有大型露天風呂、SPA池、游泳池、健身房及親子遊憩區等完善設施；廣闊的園區更擁有大坪綠地、自行車道與梅花鹿園區，旅客可以悠閒騎乘單車、近距離欣賞可愛小鹿，或到24小時開放的交誼廳放鬆休憩，享受遠離塵囂的度假時光。值得一提的是，鹿鳴溫泉酒店鄰近鹿野高台，開車約10分鐘即可抵達熱氣球嘉年華會場，因此每逢暑假熱氣球季總吸引大批旅客入住，不僅省去一大早辛苦趕路的困擾，也能方便安排追球、賞光雕音樂會等行程，是不少人規劃台東熱氣球之旅的住宿首選。

No.3 台東娜路彎大酒店

翻攝FB／台東娜路彎大酒店

網路聲量：3,037筆

娜路彎大酒店是台東唯一通過交通部觀光署評鑑的五星級飯店，融合原住民文化、度假休閒與親子娛樂，多年來一直是台東親子旅遊的人氣住宿選擇。飯店最具辨識度的特色，莫過於由日式與義大利設計團隊共同打造的斜背階梯式建築，不僅外觀氣勢十足，此功用更能增加日照面積，讓陽光得以充分灑進各間客房，營造明亮舒適的住宿環境。部分房型更設有獨立陽台與泡湯池，讓旅客能在房內一邊泡湯，一邊欣賞台東的璀璨星空，享受愜意的度假時光。

在休閒設施方面，娜路彎大酒店還規畫台灣首創的鹽水系統戶外泳池，其融合了太平洋的深層海水與澳洲進口的養生海鹽，讓旅客在戲水、游泳的同時，也能享受肌膚保養的水療體驗。此外，飯店也特別打造豐富的親子設施，不只房內設有溜滑梯、跳跳馬等遊樂器材，另備有兒童賽車場、桌球室、撞球室等多元活動空間，讓大小朋友都能盡情放電紓壓。

No.2 日暉國際渡假村

翻攝官網／日暉國際渡假村 台東池上

網路聲量：4,779筆

位於池上鄉的日暉國際渡假村，是台東少數同時擁有五星級評等與溫泉標章雙認證的度假飯店，其結合溫泉、美景與豐富休閒設施，深受不少家庭客群、夫妻情侶檔的喜愛。渡假村距離伯朗大道與金城武樹僅約5分鐘車程，園區旁還設有自行車租借站，旅客可輕鬆騎乘單車穿梭在金黃稻浪間，感受池上獨有的慢活風景。

園區最大的亮點之一，就是充滿南洋風情的Villa別墅。獨棟Villa打造宛如峇里島度假的氛圍，每戶皆配有私人景觀庭園、發呆亭、露天泳池及Jacuzzi觀音石按摩池，提供高度隱私的住宿空間，讓旅客不用出國，也能享受悠閒奢華的度假體驗。此外，飯店還特別引進弱鹼性碳酸氫鈉泉，讓旅客在房間內或露天風呂都能感受擁有「美人湯」之稱的溫泉魅力。

休閒設施同樣是日暉國際渡假村的一大賣點，館內規劃按摩池、風呂池、海灣造景泳池、兒童戲水池等多座主題泳池，戶外還有上萬坪綠意草地，適合散步、放鬆身心；室內則設有休閒娛樂中心，包含健身房、兒童遊戲室、桌球室及撞球室等設施，無論是親子同遊、情侶度假，還是好友出遊，都能享受豐富又自在的假期時光。

No.1 禾風新棧度假飯店

翻攝FB／ 禾風新棧度假飯店

網路聲量：8,564筆

冠軍出爐！在本次台東十大飯店排行榜中，禾風新棧度假飯店以8,564筆網路聲量勇奪第一，成為討論度最高的旅宿。飯店距離台東火車站步行約10分鐘，並提供免費接駁服務，無論搭乘火車或自行開車前往都相當便利，讓旅客能輕鬆展開台東之旅。

禾風新棧度假飯店最大的特色，在於專為親子家庭打造的豐富休閒設施。館內規劃兩大室內遊戲空間，包括深受小朋友喜愛的禾童樂園與氣墊城堡；另一側還提供刺激有趣的賽車場，讓大小朋友都能盡情放電、奔跑；而親子主題房則融入溜滑梯、小帳篷、跳跳馬等童趣設計，將遊樂空間直接搬進客房裡，大幅提升住宿樂趣。

除了親子設施備受好評外，頂樓的無邊際星空露天泳池同樣是飯店的一大亮點。白天可俯瞰台東市區景色，夜晚則能欣賞無光害的滿天星斗，不管日夜都各有其魅力。整體而言，禾風新棧度假飯店集交通便利、親子友善與多元休閒設施於一身，榮登本次排行榜冠軍可說是實至名歸。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年7月13日至2026年7月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 榜單依據《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集2024年7月13日至2026年7月12日的網路討論聲量，並非投票或民調，名次代表熱門討論程度，不等於正負評價。

  • 第1名是禾風新棧度假飯店，聲量達8,564筆。它鄰近台東火車站，並設有免費接駁，館內又有親子遊戲空間、賽車場與頂樓無邊際泳池，因此討論度最高。

  • 若想就近前往鹿野高台看熱氣球，可考慮鹿鳴溫泉酒店、台東綺麗渡假村；若重視市區機能與觀光便利，台東桂田喜來登酒店、禾風新棧度假飯店都很合適。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#熱氣球 #五星飯店 #鹿野高台

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

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精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

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暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」　泡湯、戲水、賞蝶一次滿足

暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」　泡湯、戲水、賞蝶一次滿足

2026-07-13 14:22 舌尖上的旅人 Eric Hsu
暑假限定「森泉假期」住房專案，雙人1泊3食5088元起。天成逸旅-蝴蝶谷提供
暑假限定「森泉假期」住房專案，雙人1泊3食5088元起。天成逸旅-蝴蝶谷提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：天成逸旅-蝴蝶谷推暑期限定森泉假期住房專案。
  • 重點二：專案主打1泊3食、森林漫遊與溫泉戲水體驗。
  • 重點三：雙人入住5088元起，並可免費暢遊富源森林遊樂區。

暑假旅遊旺季正式登場，旅人開啟山林避暑新旅程，天成逸旅-蝴蝶谷推出暑期限定「森泉假期」住房專案，主打1泊3食、森林漫遊、溫泉療癒與戲水消暑體驗，即日起開放預訂，適用2026年7月至8月指定入住日，雙人入住會館精緻客房5088元起，還能免費暢遊富源國家森林遊樂區，恣意享受沁涼的美好假期。

 「森泉假期」住房專案除了有森活百匯自助式早餐、晚餐及館內消夜外，旅客還可免費暢遊富源國家森林遊樂區，享受結合森林、生態與溫泉的一站式度假體驗。園區設有涌泉溫泉風呂、SPA水療池及冷水戲水池，炎炎夏日可盡情戲水消暑，也能泡進富含礦物質的黃金湯溫泉，感受放鬆療癒時光。

會館精緻客房設有獨立泡湯池，將日常壓力都釋放。天成逸旅-蝴蝶谷提供
會館精緻客房設有獨立泡湯池，將日常壓力都釋放。天成逸旅-蝴蝶谷提供

夏季也是天成逸旅-蝴蝶谷最具生態魅力的季節。園區擁有豐富的森林植被與蝴蝶棲地，盛夏時分可見各式蝶類穿梭飛舞，搭配蟲鳴鳥叫與蓊鬱綠景，展現花蓮山林旺盛的生命力，讓旅客在避暑度假的同時，也能近距離感受自然生態之美。

夏季園區擁有多樣森林景觀與蝴蝶棲息環境。天成逸旅-蝴蝶谷提供
夏季園區擁有多樣森林景觀與蝴蝶棲息環境。天成逸旅-蝴蝶谷提供


舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#戲水 #溫泉 #住宿推薦 #森林遊樂區

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2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

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打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

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