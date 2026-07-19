2026-07-19 23:12 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「白雪珈琲店 Shira Yuki」老宅早午餐餐廳，超人氣喫茶店搬遷至新的營業地點，寵物友善空間。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：白雪珈琲店搬遷至赤崁樓旁新址，延續日式喫茶店氛圍。
- 重點二：店內為百年老屋改建，二樓空間寬敞且充滿復古文青感。
- 重點三：主打咖哩、咖啡與甜點，整體口味佳且價格可接受。
位在赤嵌街上外頭日式復古氛圍很顯眼。
小高在4年前就分享過「白雪珈琲店 Shira Yuki 」美食文章，當初店面設置在市定古蹟「鹽埕出張所」裡面，今年7月份搬遷至赤崁樓旁的新址營業，小高得知訊息立馬前來享用與分享，新店面位在旅客聚集赤崁樓周邊，門面外觀飄散出日式喫茶店氣息，這家店是百年老屋改建而成，觀看菜單，這裡主要提供洋食類、咖啡類、特調咖啡類、飲品類及甜點類等，小高就點部份的餐點來享用，品嚐完覺得很美味定價可接受範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
這門面是很道地日式復古風喫茶店，試營運期間，霜淇淋第二支有半價優惠。
店內充滿復古日式喫茶店的靜謐氛圍，採光極佳用餐環境令人覺得愉悅。
一樓室內用餐空間座位數不多。
靠牆處有陳列店家商品供顧客選購。
店面後方是店家料理吧台兼服務台，吧台上有放置菜單供顧客點餐參考。
沿著樓梯走上二樓開放式用餐空間。
這是二樓寬敞開放式用餐空間，觀看這屋頂可知屋齡很久的歷史。
靠牆處有放置杯子和白開水供自取。
老舊壁櫥裡有展示老闆個人的收藏。
這裡主要提供洋食類、咖啡類、特調咖啡類、飲品類及甜點類等，這裡低消是每人一杯品料。
部分的甜點會寫在黑板上供顧客選擇。
小高就點黑豚咖哩350元、奶油咖哩雞350元、美式咖啡110元、檸檬咖啡135元、布丁95元及焙茶牛奶135元等。
這主菜皆有附上生菜沙拉供享用，生菜淋上胡麻醬很清脆爽口好吃。
這盤是奶油咖哩雞定價350元有點偏貴。
這咖哩飯有米飯和玉子燒，一旁淋上奶油咖哩雞來搭配。
這米飯粒粒分明酸甜滋味很開胃真好吃。
這盤是黑豚咖哩350元。
這咖哩飯有米飯和玉子燒，一旁淋上黑豚咖哩來搭配。
完美融合蔬果的甘甜與數十種香料，這米飯粒粒分明酸甜滋味很開胃真好吃。
這是布丁95元。
這布丁蛋香濃郁很滑嫩真好吃。
這杯是焙茶牛奶135元。
濃郁焙煎香氣與溫潤的奶香真好喝。
這杯是檸檬咖啡135元。
這咖啡呈現酸甜苦交織的清爽口感真好喝。
這杯是美式咖啡110元，這杯美式咖啡帶點果酸真好喝。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「白雪珈琲店 Shira Yuki」用餐空間很復古文青真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價可接受範圍,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：白雪珈琲店 Shira Yuk
地址： 700臺南市中西區赤嵌街31之1號
營業時間:10:30–18:00
電話:0989-712-500
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家今年7月搬遷到台南市中西區赤嵌街31之1號，位置就在赤崁樓周邊，屬於旅客聚集區，門面外觀帶有濃厚日式喫茶店氛圍，很容易辨識。
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店面是百年老屋改建，內部保留復古日式喫茶店感受，採光佳、氣氛安靜舒服，二樓空間也較寬敞，還能看到老屋屋頂與收藏展示。
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文章點了黑豚咖哩、奶油咖哩雞、布丁、焙茶牛奶、檸檬咖啡與美式咖啡，認為咖哩飯、甜點和飲品都好吃，雖部分價格略高，但整體水準不錯。
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