2026-07-19 20:55 Belinda的玩美甜蜜窩
❤日本❤人氣連鎖【博多竹乃屋】~放鬆暢談☆居酒屋★
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：九州行最後一晚在博多車站附近活動，並趕在關門前逛天神地下街。
- 重點二：晚餐選擇福岡人氣連鎖居酒屋博多竹乃屋，點了多款串燒與定食。
- 重點三：店內招牌博多ぐるぐるとりかわ是烤雞皮，但同行者因口味未嘗試。
#戰到最後一刻
這趟九州行最後一晚
來到熱鬧的博多車站
這趟唯一逛市區的時段
即便大雨下不停
逛街還是要認真
下午小逛車站附近
飯店check in後抓緊時間
趕八點前先去逛天神地下街
((晚餐必須等關門再吃~!!))
日本守時觀念真不是蓋的
說八點關門~就是八點!!
時間一到店家立刻拉半門
還小跑步去關門再回來結帳
搞得等結帳的我也好緊張呀...><"
#博多竹乃屋❤
晚上來這間人氣連鎖居酒屋
點了店長推薦串燒、雞翅、餃子、唐揚雞、黑毛和牛
福岡名產明太子/炭火雞定食
& 有人想吃鯖魚不知為啥
卻來了一整份套餐...
竹乃屋的招牌
還有博多ぐるぐるとりかわ~就是烤雞皮
不管是店內海報還菜單都在顯眼處
可惜蘇先生跟某娃都不敢吃~就先Pass
都還不賴吃
就是鹹了點
讓人啤酒一直喝呀!!
#竹乃屋#福岡美食#博多竹乃屋#天神地下街#居酒屋
精華 FAQ
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最後一晚主要活動在博多車站與天神地下街一帶，作者趁著雨天仍把握難得的市區逛街時間，並在晚餐關門後前往博多竹乃屋用餐。
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文中提到店長推薦串燒、雞翅、餃子、唐揚雞、黑毛和牛，以及福岡名產明太子、炭火雞定食，另外還有原本想點卻誤送成套餐的鯖魚料理。
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整體評價算不錯，作者覺得餐點都還算好吃，但口味偏鹹，讓人很想搭配啤酒；招牌烤雞皮雖然出現在海報與菜單上，卻因同行者不敢吃而沒點。
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