2026-07-18 16:25 水返腳浪人的旅行之詩
台東｜成功小鎮漫漫遊 港濱早晨食光 午後港町散步
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：成功↔綠島夏季藍色公路每週四五開航。
- 重點二：成功小鎮串聯漁港、文物館與老屋散策。
- 重點三：封仔餅與漢堡咖啡展現港町慢旅風味。
4月至8月間，「成功↔綠島」藍色公路夏季航線於每週四、五開航，約75至90分鐘便能往返台東成功與綠島。這條航線不只是便利的跳島交通，更是一段沿著黑潮航行的海上旅程。可以在成功小鎮展開一場融合漁港、人文、美食與老屋風景的海濱散策，再結合綠島旅遊，有機會欣賞東海岸壯闊山海，甚至與鯨豚相遇。
旅程可從成功新港漁港開始。作為東海岸最大的漁港，黑潮創造豐富漁場，也孕育出成功鎮獨特的海洋文化。清晨漁船返航、午後魚市場拍賣、港邊整齊停泊的漁船，以及空氣中淡淡的海味，交織出海港小鎮的日常。每當魚市場拍賣時，喊價聲與忙碌身影，更展現漁港鮮活的生命力。
離開漁港後，走進成功鎮原住民文物館，可認識原住民族群在這片土地上的足跡；接著前往海洋環境教室，透過完整的鯨豚標本、鏢旗魚文化展示、漁業知識及海洋生態解說，更深入理解成功鎮的產業與生活。
時近中午，沿著海岸來到成功海濱公園，面向遼闊太平洋。眼前是藍天、海浪與草地，適合放慢腳步。進駐公園裡的「粼海號 × 傻布漢堡」，將在地食材與職人手作結合，點一份現做的漢堡、配一杯飲料，加上隨時走出店外就能眺看蔚藍海景，這就是屬於成功鎮的愜意。
午後散步至成功鎮上日式老屋群，首先來到近年頗有人氣的眺港咖啡。這裡前身是成功鎮上的高安醫院舊址，咖啡館巧妙保留診間格局與建築氛圍，在老診所裡喝一杯咖啡，成為小鎮上最具特色的體驗之一。店內也結合在地食材，推出具有東海岸風味的特色飲品與甜點，將地方風土融入餐點之中。
喝完咖啡，走到隔壁便是菅宮勝太郎老宅。這棟日治時期木造建築，曾是地方行政首長的住所，也是成功鎮重要的歷史建築。透過常設展覽與地方策展，旅人得以了解菅宮勝太郎對成功聚落發展、公共建設及地方治理留下的深遠影響，也重新認識這座海港小鎮一路走來的歷史軌跡。
傍晚時分，再來到歷史悠久的福和成餅店，店內招牌「封仔餅」歷經數代傳承，延續職人手工製餅的溫度。一盒封仔餅，不只是人氣伴手禮，更承載成功鎮的生活記憶與人情味。
從漁港到老街，從海洋文化到歷史建築，從一杯咖啡到一塊封仔餅，成功鎮是慢旅的海濱聚落，透過藍色公路，逛成功再訪綠島，能感受東海岸豐富的自然與人文風情。
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精華 FAQ
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這條夏季航線自4月至8月、每週四與週五開航，航程約75至90分鐘。它不只是交通工具，也是一段沿黑潮前行的海上旅程，方便串聯成功小鎮與綠島旅遊。
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旅程可從新港漁港開始，感受魚市場拍賣與漁港日常；再到原住民文物館與海洋環境教室，認識族群足跡、鯨豚標本、鏢旗魚文化與漁業知識，理解地方產業脈絡。
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午後可在成功海濱公園眺望太平洋，品嘗在地食材漢堡；接著走訪眺港咖啡、菅宮勝太郎老宅與福和成餅店，最後以封仔餅作為伴手禮，感受慢旅風味。
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