屏東的麵，是有靈魂的｜阿祥擔仔麵，油亮肉燥配免費古早味紅茶

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿祥擔仔麵位於屏東市民族路，營業到凌晨方便用餐。

阿祥擔仔麵位於屏東市民族路，營業到凌晨方便用餐。 重點二： 主打餛飩陽春乾麵，油亮肉燥拌麵香氣濃郁、口感討喜。

主打餛飩陽春乾麵，油亮肉燥拌麵香氣濃郁、口感討喜。 重點三：店內提供免費古早味冰紅茶，並有肉燥飯與滷豬皮可選。

屏東的麵，是有靈魂的。

我點了餛飩陽春乾麵。

滿滿的肉燥鋪在麵上，油亮，褐色，帶著醬香，拌開來，每一根麵條都裹著肉燥的油脂，吸一口，鹹香直衝喉嚨，再來一口眼睛就瞇起來了。

藝式酪梨

藝式酪梨

酪梨看著她那碗，沉默了兩秒。

「我以為手工乾麵是細的。」

「妳點之前有看嗎？」

「有看。」她停頓。「但我以為手工的比較好吃嘛。」

她夾起一口，嚼了嚼，「欸，也不錯。」

藝式酪梨

這就是屏東麵的魔力。踩雷率低得可疑，像是這塊土地上的麵攤個個都有祖傳秘方，不管你怎麼點，總能讓人把碗吃乾淨。





後面有免費古早味冰紅茶，可以自己去倒。

甜甜的、冰涼的，一口下去，屏東的熱氣就被壓下去了一半。

藝式酪梨

酪梨還在糾結那碗手工麵，滷豬皮也已經吃了一半。

肉燥飯我知道好吃，但那天我就是想吃麵。

有些執念沒有道理，就像屏東的太陽，讓人又怕又捨不得離開。

藝式酪梨

土地養人，屏東的麵養魂。

有些城市，你愛它是因為它的麵。

屏東就是。

藝式酪梨

🏮阿祥擔仔麵

🚗地址：屏東縣屏東市民族路58號

☎️電話：08-7320249

⏰時間：10:30-02:00

📝喃喃：

1️⃣、附近有許多停車場，開車也方便。

2️⃣、阿祥的肉燥飯很好吃，但是我當天就想吃麵。

3️⃣、古早味紅茶超好喝，多喝幾杯。

藝式酪梨

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