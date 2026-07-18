2026-07-18 16:13 藝式酪梨
屏東的麵，是有靈魂的｜阿祥擔仔麵，油亮肉燥配免費古早味紅茶
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：阿祥擔仔麵位於屏東市民族路，營業到凌晨方便用餐。
- 重點二：主打餛飩陽春乾麵，油亮肉燥拌麵香氣濃郁、口感討喜。
- 重點三：店內提供免費古早味冰紅茶，並有肉燥飯與滷豬皮可選。
屏東的麵，是有靈魂的。
我點了餛飩陽春乾麵。
滿滿的肉燥鋪在麵上，油亮，褐色，帶著醬香，拌開來，每一根麵條都裹著肉燥的油脂，吸一口，鹹香直衝喉嚨，再來一口眼睛就瞇起來了。
酪梨看著她那碗，沉默了兩秒。
「我以為手工乾麵是細的。」
「妳點之前有看嗎？」
「有看。」她停頓。「但我以為手工的比較好吃嘛。」
她夾起一口，嚼了嚼，「欸，也不錯。」
這就是屏東麵的魔力。踩雷率低得可疑，像是這塊土地上的麵攤個個都有祖傳秘方，不管你怎麼點，總能讓人把碗吃乾淨。
後面有免費古早味冰紅茶，可以自己去倒。
甜甜的、冰涼的，一口下去，屏東的熱氣就被壓下去了一半。
酪梨還在糾結那碗手工麵，滷豬皮也已經吃了一半。
肉燥飯我知道好吃，但那天我就是想吃麵。
有些執念沒有道理，就像屏東的太陽，讓人又怕又捨不得離開。
土地養人，屏東的麵養魂。
有些城市，你愛它是因為它的麵。
屏東就是。
🏮阿祥擔仔麵
🚗地址：屏東縣屏東市民族路58號
☎️電話：08-7320249
⏰時間：10:30-02:00
📝喃喃：
1️⃣、附近有許多停車場，開車也方便。
2️⃣、阿祥的肉燥飯很好吃，但是我當天就想吃麵。
3️⃣、古早味紅茶超好喝，多喝幾杯。
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精華 FAQ
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文章主要推薦餛飩陽春乾麵，麵上鋪滿油亮肉燥，拌開後每根麵條都裹著醬香與油脂，入口鹹香濃郁，讓人很容易一口接一口。
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店後方提供免費古早味冰紅茶，可自行取用，甜而冰涼，能消暑解膩；另外肉燥飯、滷豬皮也被提到好吃，顯示品項相當豐富。
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店址在屏東縣屏東市民族路58號，電話是08-7320249，營業時間為10:30-02:00，附近也有許多停車場，開車前往相當方便。
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