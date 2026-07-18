回訪百果山炸粿‧小吃攤——香蕉＆蒔緣邊遊邊記

AI重點 文章重點整理： 重點一： 百果山炸粿‧小吃攤位於員林市員水路一段197號，營業至晚上7點。

百果山炸粿‧小吃攤位於員林市員水路一段197號，營業至晚上7點。 重點二： 店家翻桌率高、人潮不斷，但分工清楚，上菜效率快且不需久候。

店家翻桌率高、人潮不斷，但分工清楚，上菜效率快且不需久候。 重點三：招牌餐點包括爆皮麵、麻醬麵與薄粉酥炸物，炸蒜更是季節人氣品項。

彰化縣員林農會百果山分部斜對面，有一家網路上廣受好評的美食店──《百果山炸粿‧小吃攤》。

店址位於員林市員水路一段197號，營業時間從上午七點至晚上七點。香蕉和蒔緣已經造訪過三次，每一次都能看見高翻桌率與川流不息的人潮，無論外帶或內用，店裡總是座無虛席。

儘管生意興隆，店家的人力配置卻相當充足，分工井然有序。掌爐、配單、出餐一氣呵成，動作熟練俐落，因此等待時間並不長。

它沒有華麗的裝潢，也沒有刻意營造網美風格，卻憑著紮實的料理，成為許多人心中，值得一再回訪的好味道。對在地人而言，它更像是三餐都能安心依靠的共用廚房；對外地饕客而言，則是滿足口腹之慾的必訪名單。

店內主打各式中式小吃，而蒔緣對美食的期待，其實很簡單──吃得飽，也吃得巧，更要吃得滿足。

每次走進中式小吃店，我幾乎都會點上一份粉腸、海帶和豬耳朵，這三樣早已成為我的固定班底。

主食方面，我很推薦這裡的爆皮麵。煮透的爆皮褪去了豬皮原本的韌硬，卻仍保留恰到好處的嚼勁，搭配麵條一起入口，口感層次豐富，彼此相得益彰，宛如英雄與美人的最佳CP。

香蕉點的麻醬麵也讓我很是驚喜。麻醬與肉燥湯汁自然融合，讓麵體帶著微微濕潤的口感，不再有傳統麻醬麵容易過於濃稠的負擔，也不像陽春麵那樣偏向湯麵，濃淡拿捏得恰到好處，令人回味。

炸物的喜好見仁見智，但這裡琳瑯滿目的炸物，確實讓我改觀。不同於有些店家厚厚裹粉、炸得焦黑又油膩，這裡採用薄粉裹漿，炸得酥香卻不油膩，每一口都能吃到食材本身的味道。

其中，我最喜歡主廚推薦的季節限定──炸蒜。原本以為會辛辣嗆口，沒想到入口後，反而散發淡淡的清甜，沒有刺激感，只有越嚼越香的層次，讓人一吃就留下深刻印象，也難怪會成為季節限定的人氣品項。

有些美食，不需要刻意標榜「隱藏版」，因為真正懂得品味的人，自然會循著味道而來。

它靜靜存在於日常，被歲月收藏，也被老饕記住；那份懷念的滋味，不必張揚，卻總能在人們心中留下最長久的餘韻。

文by香蕉＆蒔緣邊遊邊記