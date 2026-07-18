2026-07-18 15:17 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜安平區。「洪大福古早味剉冰」台南消暑首選！CP值堆高高的洪大福古早味剉冰。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：洪大福古早味剉冰位於台南安平健康三街，主打消暑刨冰。
- 重點二：店內裝潢帶文青日式風格，環境整潔且採自助點餐結帳。
- 重點三：黑糖刨冰、麵茶刨冰與布丁表現出色，價格親民CP值高。
位在健康三路上大大扛棒很顯眼。
盛夏難耐消暑的冰品最為對味，「洪大福古早味剉冰」創立於2019年至擁有7年歷史，也是網路評價很好剉冰排隊名店，今天就利用假日時段前來享用，來到現場遇到是生意興隆狀態，等候不久時間就入席享用冰品，觀察菜單，這裡冰品品項不多可供選擇，主打是黑糖刨冰、麵茶刨冰及番茄蜜餞刨冰等，小高就點兩碗刨冰來享用，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
透天店面外觀看起來有文青的氣息。
透天店面裡頭裝潢帶點日式的氣氛，前面有設置開放式料理廚房，料理台裡有擺放食材供料理。
料理台上有掛菜單供顧客點餐參考，菜色有3種刨冰和布丁供選擇。
檯面上有放置、紅豆、綠豆、鷹嘴豆、芋頭、粉粿、仙草、圓仔、地瓜、地瓜圓、蓮子.....等等。
料理台裡有3位工作員各司其職忙碌中，想要點搭配食材直接告訴服務員，選完刨冰就在這裡直接結帳。
小高就點黑糖刨冰60元、麵茶刨冰70元及布丁30元等。
這碗是黑糖刨冰60元。
小高有請服務員把刨冰量放少一點。
再把布丁放置在刨冰上頭。
這布丁很濃郁滑嫩非常好吃。
裡頭食材整體口感很有水準真好吃。
這碗是麵茶刨冰70元。
這碗麵茶刨冰整體口感水準之上超好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「洪大福古早味剉冰」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：洪大福古早味剉冰
地址：708202臺南市安平區育平里健康三街192號
營業時間:12:00–21:00（週三公休）
電話: 06-299-5158
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家位在台南市安平區健康三街192號，外觀是顯眼的透天店面，鄰近健康三路一帶，屬於夏天很適合前往消暑的冰品店。
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店內品項不算多，主打黑糖刨冰、麵茶刨冰、番茄蜜餞刨冰與布丁，配料選擇豐富，像紅豆、芋頭、粉粿等都能搭配。
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作者認為這裡用餐空間整潔舒服，服務親切，黑糖刨冰、麵茶刨冰與布丁都很有水準，價格又親民，整體CP值高，值得推薦。
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