吃。台南市。美食｜安平區。「洪大福古早味剉冰」台南消暑首選！CP值堆高高的洪大福古早味剉冰。

2026-07-18 15:17 樂天小高＠美食之旅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：洪大福古早味剉冰位於台南安平健康三街，主打消暑刨冰。
  • 重點二：店內裝潢帶文青日式風格，環境整潔且採自助點餐結帳。
  • 重點三：黑糖刨冰、麵茶刨冰與布丁表現出色，價格親民CP值高。






位在健康三路上大大扛棒很顯眼。


盛夏難耐消暑的冰品最為對味，「洪大福古早味剉冰」創立於2019年至擁有7年歷史，也是網路評價很好剉冰排隊名店，今天就利用假日時段前來享用，來到現場遇到是生意興隆狀態，等候不久時間就入席享用冰品，觀察菜單，這裡冰品品項不多可供選擇，主打是黑糖刨冰、麵茶刨冰及番茄蜜餞刨冰等，小高就點兩碗刨冰來享用，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。




透天店面外觀看起來有文青的氣息。




透天店面裡頭裝潢帶點日式的氣氛，前面有設置開放式料理廚房，料理台裡有擺放食材供料理。


料理台上有掛菜單供顧客點餐參考，菜色有3種刨冰和布丁供選擇。



檯面上有放置、紅豆、綠豆、鷹嘴豆、芋頭、粉粿、仙草、圓仔、地瓜、地瓜圓、蓮子.....等等。




料理台裡有3位工作員各司其職忙碌中，想要點搭配食材直接告訴服務員，選完刨冰就在這裡直接結帳。




小高就點黑糖刨冰60元、麵茶刨冰70元及布丁30元等。


這碗是黑糖刨冰60元。




小高有請服務員把刨冰量放少一點。


再把布丁放置在刨冰上頭。


這布丁很濃郁滑嫩非常好吃。



裡頭食材整體口感很有水準真好吃。


這碗是麵茶刨冰70元。





這碗麵茶刨冰整體口感水準之上超好吃。

樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「洪大福古早味剉冰」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店家資訊：洪大福古早味剉冰

地址：708202臺南市安平區育平里健康三街192號

營業時間:12:00–21:00（週三公休）

電話: 06-299-5158

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com

Line ID:0937318086(不是電話喔！）

精華 FAQ

  • 店家位在台南市安平區健康三街192號，外觀是顯眼的透天店面，鄰近健康三路一帶，屬於夏天很適合前往消暑的冰品店。

  • 店內品項不算多，主打黑糖刨冰、麵茶刨冰、番茄蜜餞刨冰與布丁，配料選擇豐富，像紅豆、芋頭、粉粿等都能搭配。

  • 作者認為這裡用餐空間整潔舒服，服務親切，黑糖刨冰、麵茶刨冰與布丁都很有水準，價格又親民，整體CP值高，值得推薦。

樂天小高＠美食之旅

樂天小高＠美食之旅

想做些什麼大事, 想從中尋找什麼成就感, 我想我懂了. 原來所謂的大事, 都源自於生活中的小事, 『美食』 唯有真實呈現才能更顯得它的價值, 這是一場將改變你所認知的革命. 美食是身體的歌曲；而歌曲是心靈的美食 樂天小高與你一同尋找心靈的美食。 合作信箱: s6967391@gmail.com

#台南 #刨冰 #健康 #美食探店

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

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提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

Social Lab社群實驗室

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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❤日本❤動漫迷最愛【進擊的巨人博物館】~作者☆諫山創★故鄉

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2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

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打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

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暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」　泡湯、戲水、賞蝶一次滿足

暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」　泡湯、戲水、賞蝶一次滿足

2026-07-13 14:22 舌尖上的旅人 Eric Hsu
暑假限定「森泉假期」住房專案，雙人1泊3食5088元起。天成逸旅-蝴蝶谷提供
暑假限定「森泉假期」住房專案，雙人1泊3食5088元起。天成逸旅-蝴蝶谷提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：天成逸旅-蝴蝶谷推暑期限定森泉假期住房專案。
  • 重點二：專案主打1泊3食、森林漫遊與溫泉戲水體驗。
  • 重點三：雙人入住5088元起，並可免費暢遊富源森林遊樂區。

暑假旅遊旺季正式登場，旅人開啟山林避暑新旅程，天成逸旅-蝴蝶谷推出暑期限定「森泉假期」住房專案，主打1泊3食、森林漫遊、溫泉療癒與戲水消暑體驗，即日起開放預訂，適用2026年7月至8月指定入住日，雙人入住會館精緻客房5088元起，還能免費暢遊富源國家森林遊樂區，恣意享受沁涼的美好假期。

 「森泉假期」住房專案除了有森活百匯自助式早餐、晚餐及館內消夜外，旅客還可免費暢遊富源國家森林遊樂區，享受結合森林、生態與溫泉的一站式度假體驗。園區設有涌泉溫泉風呂、SPA水療池及冷水戲水池，炎炎夏日可盡情戲水消暑，也能泡進富含礦物質的黃金湯溫泉，感受放鬆療癒時光。

會館精緻客房設有獨立泡湯池，將日常壓力都釋放。天成逸旅-蝴蝶谷提供
會館精緻客房設有獨立泡湯池，將日常壓力都釋放。天成逸旅-蝴蝶谷提供

夏季也是天成逸旅-蝴蝶谷最具生態魅力的季節。園區擁有豐富的森林植被與蝴蝶棲地，盛夏時分可見各式蝶類穿梭飛舞，搭配蟲鳴鳥叫與蓊鬱綠景，展現花蓮山林旺盛的生命力，讓旅客在避暑度假的同時，也能近距離感受自然生態之美。

夏季園區擁有多樣森林景觀與蝴蝶棲息環境。天成逸旅-蝴蝶谷提供
夏季園區擁有多樣森林景觀與蝴蝶棲息環境。天成逸旅-蝴蝶谷提供


舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#戲水 #溫泉 #住宿推薦 #森林遊樂區

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阿聯酋航空新一代A350直飛杜拜 首度引進豪華經濟艙 四大客艙產品正式到位

阿聯酋航空新一代A350直飛杜拜 首度引進豪華經濟艙 四大客艙產品正式到位

2026-07-08 10:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
新一代 A350客機加入「台北－杜拜」航線。　圖：阿聯酋航空／提供
新一代 A350客機加入「台北－杜拜」航線。　圖：阿聯酋航空／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿聯酋航空A350首度飛台北，並引進豪華經濟艙。
  • 重點二：台北－杜拜航線由A350與A380共同執飛，提供四大客艙。
  • 重點三：A350配備新世代娛樂系統、藍牙耳機與高速充電設備。

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿聯酋航空正式於「台北－杜拜」航線引進新一代空中巴士 A350客機，並首度在台灣推出備受全球旅客好評的「豪華經濟艙」（Premium Economy）。

搭配每日執飛台北航線的 A380旗艦客機，台灣旅客現在可以完整體驗阿聯酋航空領先業界的四大客艙產品與世界級服務。透過杜拜樞紐輕鬆銜接阿聯酋航空遍佈全球超過150個航點，包括蘇黎世、巴塞隆納、里斯本、布達佩斯、伊斯坦堡、米蘭及卡薩布蘭加等熱門目的地，享受更豐富的飛行選擇與更靈活便捷的旅程。

自07/09起，阿聯酋航空 A350客機執飛的 EK386／EK387航班將每日往返台北與杜拜。EK386航班將於08:45自杜拜起飛，並於21:20抵達桃園國際機場；EK387 航班則於00:30自台北起飛，05:15抵達杜拜國際機場。

執飛「台北－杜拜」航線第二航班的新一代 A350

客機採三艙等配置，共提供298個座位，包括32個「商務艙」座位、28個「豪華經濟艙」座位及238個「經濟艙」座位。客艙設計融入阿聯酋航空最新世代產品與科技，從更安靜的客艙環境、柔和的氛圍燈光、更快速的機上無線網路，到搭載劇院級螢幕的升級版「ice」機上娛樂系統與4K 超高畫質顯示技術，全面提升長途飛行的乘坐舒適度及數位體驗。全機座位均設置60瓦充電插座並支援配對個人藍牙耳機，「商務艙」及「豪華經濟艙」更配備無線充電設備與電動窗戶遮光板，滿足現代旅客對數位連結與便利性的需求。

阿聯酋航空台灣總經理 Nasser Bahlooq 表示：「台灣長期以來一直是阿聯酋航空的重要市場，我們很高興將新一代 A350客機與屢獲國際肯定的豪華經濟艙引進台灣。隨著 A350加入 A380共同執飛『台北－杜拜』航線，台灣旅客現已可完整享有阿聯酋航空四大客艙產品，無論經由杜拜樞紐前往歐洲、非洲與南美洲或其他全球目的地，都能享有更靈活多元的選擇，以及阿聯酋航空飛悅卓越的服務體驗。我們也期待持續深化台灣與阿拉伯聯合大公國之間日益蓬勃的商務、觀光與文化的交流。」

▲「豪華經濟艙」首度登台，帶來嶄新的長程飛行體驗。　圖：阿聯酋航空／提供
▲「豪華經濟艙」首度登台，帶來嶄新的長程飛行體驗。　圖：阿聯酋航空／提供

豪華經濟艙：空間與質感兼具的全新客艙體驗

首次於台北航線推出的「豪華經濟艙」，是阿聯酋航空近年最受旅客歡迎的客艙產品之一。客艙採2-3-2座位配置，以奶油色皮革座椅搭配與商務艙相仿的木紋飾板設計，並配備13.3吋個人娛樂螢幕，營造靜謐而精緻的空間氛圍。座椅寬達19.5吋，搭配40吋的寬敞後傾空間與六向式可調頭枕，讓長途飛行更顯輕鬆自在。

「豪華經濟艙」旅客可享用迎賓飲品、時令美饌及精選酒款，並獲得以永續材質製成的專屬旅行盥洗包、毛毯及大尺寸枕頭；同時享有優先登機、杜拜國際機場專屬報到區及最高35公斤行李額度，從地面到空中享受從容舒適的旅程。

▲A350商務艙旅客享有20吋4K超高畫質螢幕及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。　圖：阿聯酋航空／提供
▲A350商務艙旅客享有20吋4K超高畫質螢幕及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。　圖：阿聯酋航空／提供

商務艙：全平躺私人空間 打造高效與休憩兼備的旅程

A350 「商務艙」採1-2-1座位配置，每位旅客皆可自由進出走道可以直接，享有獨立且寬敞的私人空間。全平躺座椅採奶油色皮革設計，配備20吋4K超高畫質螢幕、迷你吧檯及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。旅客除可享用多道式精緻餐飲及搭配精選佐餐飲品，亦可獲得寶格麗盥洗包與專屬備品。客艙後方另設有專屬零食區，方便旅客於飛行途中隨時取用點心與飲品。

▲A350「經濟艙」配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，長途飛行更舒適。　圖：阿聯酋航空／提供
▲A350「經濟艙」配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，長途飛行更舒適。　圖：阿聯酋航空／提供

經濟艙：舒適的飛行體驗

A350「經濟艙」以舒適為設計核心。配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，讓長途飛行更顯輕鬆愜意。每個座位均配置13.3吋4K高畫質觸控螢幕，搭載升級版「ice」機上娛樂系統，並支援藍牙耳機連接及個人電子裝置充電功能。 旅客可至「阿聯酋航空」官網、「阿聯酋航空」App ，或與當地旅行社合作夥伴洽詢最新航班資訊。

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精華 FAQ

  • 此次正式引進新一代A350執飛台北－杜拜航線，並首度在台灣推出豪華經濟艙；加上每日A380服務，讓台灣旅客可完整體驗四大客艙產品。

  • 自07/09起，A350執飛的EK386與EK387航班改為每日往返。EK386自杜拜08:45起飛、21:20抵達台北；EK387則於00:30自台北起飛、05:15抵達杜拜。

  • 豪華經濟艙採2-3-2配置，提供較寬座椅、長腿部空間、迎賓飲品與優先登機；商務艙則為1-2-1全平躺座椅，搭配4K螢幕、迷你吧與無線充電，更適合工作與休息。

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