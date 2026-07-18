2026-07-18 14:33 Suru
夏季限定韓式刨冰「白狐院華夫餅」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：永春站白狐院華夫餅推出夏季限定韓式暴雪冰。
- 重點二：暴雪冰以抹茶牛奶急凍製成，口感近雪花冰。
- 重點三：另有杯裝鬆餅新吃法，但沾醬不易均勻食用。
位於永春站的韓式鬆餅店白狐院華夫餅，今年夏天出了限定的暴雪冰，和日式刨冰和台式刨冰不同，走韓式風格，現場可以看到店員製作，第一次看到這形式的製冰機挺有趣～
目前暴雪冰有草莓、抹茶和芒果口味，抹茶粉使用愛店辻利的丸香，製作成抹茶牛奶和急速冷凍變成刨冰，不是冰磚下去刨；底部藏了麻吉，搭配抹茶奶酥和5小球的紅豆泥，另外也附上煉乳，不過抹茶牛奶冰本身就有甜度，不加煉乳甜度其實就足夠。
暴雪冰的口感像是再粗獷一點的雪花冰，抹茶牛奶的抹度有比想像的再濃一點，單吃就不錯，反而是配上的紅豆泥甜度有點太高，給的量又不少，最後剩下大概2球沒吃完。
同場加映招牌的鬆餅，除了之前的整份和半份，還有很可愛的杯裝手拿原形版本，永春總店有抹茶卡士達白桃口味，桃子的香氣很明顯，抹茶卡士達醬也挺好吃，不過鬆餅要均勻沾到卡士達醬難度有點高，看起來可愛實際吃起來沒那麼方便。
《白狐院華夫餅》
📍 地址：台北市信義區虎林街119之17號1樓
🚇 捷運：永春站，5號出口步行約1分鐘
☎️ 電話：（02）2760-2828
🕛 營業時間：1130~1940
❌ 公休日：無
精華 FAQ
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店家今年夏天推出的是韓式風格的暴雪冰，不同於日式或台式刨冰，現場可看到製作過程，主打新鮮現做與視覺感。
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目前有草莓、抹茶和芒果3種口味；抹茶使用辻利丸香，先做成抹茶牛奶再急速冷凍成刨冰，底部還有麻吉、抹茶奶酥與紅豆泥。
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文章也提到招牌鬆餅新增可愛的杯裝手拿版本，永春總店有抹茶卡士達白桃口味，味道不錯但要均勻沾醬較不方便。
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