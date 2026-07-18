2026-07-18 10:46 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「湯老爺 武廟愛玉」赤崁樓周遭美食。台南湯老爺手洗愛玉，傳承三代的消暑極品！。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：湯老爺武廟愛玉以台南府城傳統手洗愛玉聞名。
- 重點二：店家2026年6月搬到永福路二段現址，環境更文青舒適。
- 重點三：主打檸檬與鳳梨愛玉冰，每碗50元，清爽消暑又平價。
「愛玉」的歷史，它不僅是全台灣獨有的特產，更是發源自台南府城、擁有兩百年歷史的經典消暑甜品，「湯老爺武廟愛玉」原在永福路鐵皮老店面營業，於2026年6月份搬遷至現址營業，這全新店面看起文青真舒服，店家堅持使用純天然、純手工的食材，每天堅持用雙手揉洗阿里山玉山的高山愛玉籽，小高就點兩碗愛玉子來享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
騎樓下有設置舒適桌椅供顧客入席用餐。
室內有放置木製復古風的料理台，裡頭應是老闆本人負責掌理中。
料理台前有掛菜單供顧客點餐參考，菜色主要有愛玉系列、紅茶系列、冬瓜系列及其他飲品等。
小高就點檸檬愛玉冰50元和鳳梨愛玉冰50元。
這碗是檸檬愛玉冰50元。
這新鮮現榨有籽檸檬加上自熬煮糖水，微酸微甜非常清爽滑嫩真好吃。
這碗是鳳梨愛玉冰50元。
加入甜而不膩的獨門古早味鳳梨醬，酸甜不膩是夏天消暑最佳的選擇。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「湯老爺 武廟愛玉」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：湯老爺 武廟愛玉
地址：700臺南市中西區永福路二段220號
營業時間: 10:00–19:00（週二公休）
電話: 06-223-5168
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家主打台南府城傳統手洗愛玉，強調純天然、純手工製作，並以阿里山玉山高山愛玉籽現洗現做，保留古早味與清爽口感，是夏天很受歡迎的消暑甜品。
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文章提到店家在2026年6月搬到永福路二段現址，新的空間看起來更文青也更舒服，騎樓下設有桌椅可入座，室內還有木製復古料理台，整體用餐氛圍更佳。
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作者實際點了檸檬愛玉冰和鳳梨愛玉冰，各為50元。檸檬口味帶有現榨檸檬的微酸清香，鳳梨口味則加入古早味鳳梨醬，酸甜不膩，皆適合炎熱天氣享用。
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