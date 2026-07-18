朱銘美術館連兩週六免門票！2026北海岸藝術季7/18引爆！拉丁派對、最潮山海策展搶先看

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026福爾摩沙北海岸藝術季7月18日朱銘美術館開幕。

2026福爾摩沙北海岸藝術季7月18日朱銘美術館開幕。 重點二： 7月18日與25日傍晚可免費入場，並有拉丁舞派對。

7月18日與25日傍晚可免費入場，並有拉丁舞派對。 重點三：結合蹦火仔、古道走讀、藍曬與市集等在地體驗。

記者/鄭欣宜報導

悶熱的夏天不知去哪？今年最潮夏日盛宴即將席捲北海岸！由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦的「2026 福爾摩沙北海岸藝術季」，以「潮歌—光火共舞」為題，將於7月18日晚間7點在朱銘美術館太極廣場盛大開幕。

為了回饋藝術愛好者，主辦單位大方祭出期間限定超強福利：7 月 18 日（六）及 7 月 25 日（六）兩天傍晚 5 點 30 分起，朱銘美術館開放全館免費入場！邀請全台民眾在全台最大的「戶外美術館」迎著海風，一同參與光火共舞的夏夜派對。

全台最大戶外美術館變身Salsa舞池！星空下的拉丁狂歡

打破傳統藝術展覽的靜態框架，日本海歸舞蹈名師郭韋志特別規劃「火馬躍動—拉丁舞」體驗課程，專精於熱情奔放的Salsa（騷莎）及社交拉丁舞的他，將帶領從零基礎到進階的舞者在星空下舞動。7月18日與25日夜間，朱銘美術館將變身超級舞池，邀民眾伴隨現場樂團編制，燃燒盛夏熱情！

今年最潮夏日盛宴即將席捲北海岸！2026福爾摩沙北海岸藝術季將於7月18日晚間在朱銘美術館太極廣場盛大開幕。圖/北觀處提供

藝術季7至9月活動總表。圖/北觀處提供

世界唯一「蹦火仔」奇景、百年魚路古道深度走讀

歷史在北海岸不再只是平面文字！本次藝術季邀請在地文史老師帶路，帶領民眾漫步於百年魚路古道與文化廟宇，沉浸在巷弄的靜謐美好。更將帶領民眾深度探查全台、也是世界唯一的「蹦火仔」青鱗魚捕魚文化，用輕鬆、簡單卻深厚地展現地方魅力，共享前人與自然共生的智慧。

在地藝術教育推廣卓清松老師帶領「岸上漁火導覽活動」。圖/北觀處提供

聲光科技交織 AI時代的聲音敘事

除了動態活動，本次策展陣容強大。由2026臺灣燈會主燈「光沐-世界的阿里山」前導操刀總監姚仲涵老師，將於朱銘美術館及萬里山海芳園進行現地影音創作。他將帶領現場民眾，沉浸在聲光與山巒共織的奇幻境相中，在自然與科技的共鳴中激發久違的感動，詳細場次資訊敬請鎖定「2026福爾摩沙北海岸藝術季」官網、北觀處臉書「幸福北海岸-北觀粉絲團」最新消息。此外，藝術家梁海莎策劃的「山中藍曬」體驗工作坊，以及由朱銘美術館團隊走入在地小學所執行的「光顯：日光藍曬紀錄」入校活動計劃，分別帶領民眾及小學生透過藍曬手作，重新感受生命與自然的脈絡，入校作品也將化身造型燈箱在展區與校園內共展。

作品「千年虫無身知所」（周巧其、胡悠揚、吳冠儒）水體。圖/北觀處提供

職人市集與毛線巨作 7/25老梅社區溫暖開市

7月25日（六）早上10點至下午4點，老梅社區也將同步舉辦「創藝市集」，號召地方青年與職人擺攤展演，值得一提的是多位毛線手作人在「老梅站」公車亭打造了共創作品—「微光停靠-加溫的等待」，透過溫潤的手感編織，邀請民眾同來回味母親雙掌帶來的暖心記憶。

北觀處表示，今年藝術季展期將持續至9月27日（日）止。除了上述精彩活動，期間限定還有集章送好禮、社群拍照打卡抽獎、拓印體驗工作坊和一日藝術深度之旅等豐富周邊活動。名額有限，邀請全台民眾持續關注藝術季及北觀處官網，跟隨「潮歌」腳步，創造專屬自己的「光火共舞」。

藝術季一日遊精選遊程。圖/北觀處提供

【活動資訊】

《開幕式時間》2026年7月18日（六）19:00

《開幕式地點》朱銘美術館-太極廣場（新北市金山區西勢湖 2 號）

有關工作坊體驗課程、現地創作作品及相關作品各展示時間、地點及名額：請至「2026福爾摩沙北海岸藝術季」官網或「北觀粉絲團-幸福北海岸」粉絲專頁查詢。

《期間限定》7月18日（六）及7月25日（六）晚間5點30分起，朱銘美術館免費入場，另有集章送好禮、地方創意市集、社群拍照打卡抽獎和一日藝術深度之旅等豐富週邊活動，展期持續至9月27日（日）止，詳情請至「2026福爾摩沙北海岸藝術季」官網、北觀處臉書「幸福北海岸-北觀粉絲團」持續關注。