2026-07-18 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
有著台灣隱藏版的歐風美景： 低碳輕旅宛若到了荷蘭渡假！【淡海新市鎮】
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：淡海新市鎮以歐風街景與寬敞綠道營造渡假感。
- 重點二：結合輕軌與UBike，可低碳騎乘到沙崙海灘與八里左岸。
- 重點三：淡江大橋、輕軌二期與生活機能升級，帶動人口與房市。
夏天，談起喜歡起新北淡海新市鎮的那一年，高聳獨特精緻典雅高聳歐風建築群，還真是吸引人，那一年正是新冠肺炎的那年，事隔多年的現在，新市鎮有渡假小窩了，輕軌紅樹林站上車拉著行李箱的女人對自己說：「喜歡，就是要住下來，享受平凡中的幸福！」
淡海新市鎮漂亮的街景，置身其中就是一種出國渡假的氛圍，有這麼好嗎？好在哪兒呢？
- 超優的環境：寬大的道路、平整好騎自行專用和人行道、棵棵高大成蔭並排達樹的行道路，走到哪耳聽的是自然界交響樂，從早到晚的叫不停蟬叫聲，夜夜高唱聲還助眠，深深呼吸，吸進身體的是清新乾淨的空氣，呼吸都覺甘甜。
- 漂亮風景特色有如置身歐洲，譬如荷蘭灣和濱海路上大型建築群，更是有如莊園般的別墅。
- 結合淡海輕軌和ＵＢike的低碳輕旅，近距離追日出或黃昏海灘之夏日美景，輕鬆容易，北台灣距離城市最近，熱門的沙崙海灘。
- 輕鬆一日遊可稱心如意，不論是淡水串聯八里，或八里串聯淡水，天天都在渡假。
淡江大橋通車後的夏天，搭輕軌來淡海新市鎮，天天都可以到海邊看海戲水，旅居淡水新市鎮期間的女人，成了追著日出之美的假期😘💕
- 住在淡水，清晨總被窗邊日出光芒給喚醒，起床後身子略做伸展後，從「崁頂」一路騎了15公里到八里左岸，映入眼臉的是一幅幅如明信片上的風景。作息規律的天天早早起床，有時候甚至在天不亮出門，開心的騎著UBike2.0E到淡江跨海大橋腐，當站上淡江跨海橋的那一刻，主橋下停了下來，海風輕輕溫柔的吻了熱爆的臉龐，全身汗水淋漓的爽，這時刻驚覺，運動中看風景的這個女人，快樂健康美麗！
🔺淡水新市鎮往返八里左岸騎乘路線（清晨騎車運動）
崁頂經淡江大橋至八里左岸水興公園觀景台，從沙崙路、濱海路、公司田溪到八里左岸，總里程14公里，時間48分鐘。在淡江大橋之前幾乎都是下坡路段，非常好騎，加上來來往往的遊客不多，大多是當地居民，風景最美的地方在公司田溪的溪水旁，偶爾停下來看著天空欣賞無敵天亮之初美景，層層如綿花絮的輕柔雲朵和藍天交錯之間，美翻的天空，此情此景更像是在人國外的氛圍。
- 輕軌崁頂站旁租Bike 2.0E （ 淡海新市鎮沙崙路）往濱海路方向續行，輕軌海洋大學站
- 經荷蘭灣Ａ 沿著「公司田溪旁人行道及自行車道」往沙崙海灘方向續行，沿徒經①越夜越美麗海邊咖啡廳②綠野馬術文創園區③興建中南山文創園區（輕軌沙崙站）④輕軌沙崙站⑤沙崙海灘（海水浴場）
- 輕軌漁人碼頭站前經淡江大橋牽引道上「淡江跨海大橋」，主橋段的中心點拍照打卡續往八里端方向，經①八里端出口自行車牽引道下橋②挖子尾自然保護區③挖子尾舢板碼頭④水筆仔公園⑤The Shack野菇屋Pizza八里店、水上運動⑥水興公園觀景台。
據報導，淡海新市鎮近年迎來人口與建設爆發期，被稱為北台灣首購天堂。核心房價站穩3字頭，成為年輕家庭的熱門選擇，卡娃思的觀察有點不一樣，中老年人和退休族也很喜歡的，也因為各個基礎建設持續開發進行，過去的一期，現在進入二期的開發，關注吸引的人越來越多…
- 淡江大橋完工通車，大幅縮減雙北及北海岸的交通車程，舒緩淡水交通壅塞。
- 淡海輕軌二期與淡北道路等重大交通建設。
- 生活機能的升級發展。
延伸閱讀
精華 FAQ
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文章指出當地有荷蘭灣、濱海路大型建築群、別墅式街景，加上寬道路、綠蔭與乾淨空氣，讓人彷彿置身歐洲，特別像在荷蘭或莊園渡假。
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可從輕軌崁頂站租UBike 2.0E，沿公司田溪、沙崙海灘，再騎上淡江大橋到八里左岸，串聯海景、自然保護區與觀景台，適合一日遊。
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文章提到淡江大橋完工通車、淡海輕軌二期與淡北道路等交通建設，將縮短雙北車程並舒緩壅塞，加上生活機能持續升級，吸引更多自住與退休族。
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