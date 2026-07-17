熱情西班牙(2)融合多種宗教，獨有的「穆德哈爾風」建築太驚艷！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西班牙長期受摩爾人統治，形成獨特穆德哈爾風格。

西班牙長期受摩爾人統治，形成獨特穆德哈爾風格。 重點二： 托雷多與塞維亞、哥多華大教堂展現多元宗教融合。

托雷多與塞維亞、哥多華大教堂展現多元宗教融合。 重點三：托萊多火車站以穆德哈爾外觀成歐洲最美車站之一。

西班牙為虔誠的天主教國家，卻被非洲摩爾人統治長達約781年，摩爾人伊斯蘭教和天主教混血，創造出全世界獨一無二的「穆德哈爾」風格，此詞源自阿拉伯語，意思是「被留下來的人」，讓西班牙擁有獨特且迷人的建築與藝術風格。

建築風格是一部藝術史—托雷多大教堂

托雷多大教堂是西班牙天主教的三大主教座堂之一，建於1226年，經歷不同文明，融合基督教、伊斯蘭教與猶太教，歷時近三百年才完工。建築風格以法國哥德式為基礎，在長期的增建過程中，同時融合穆德哈爾、文藝復興、巴洛克等不同風格，讓整座教堂就像一部西班牙藝術史，是西班牙哥德式建築的巔峰之作，與托雷多古城一同列入世界文化遺產。

托雷多古城建立在險峻的山丘上，從進入古城的那一刻起，就能感受到濃烈的中世紀戰略要塞氛圍。托雷多被譽為「三個文化的城市」，基督教、伊斯蘭教和猶太教在此共存，又有歐洲版耶路撒冷之美稱，讓整座古城像一個活著的中世紀露天博物館，漫步於此彷彿穿越到西班牙千年前的歷史中。

曾為全球最大的哥德式主教座堂—塞維亞大教堂

塞維亞大教堂曾為全球最大的哥德式主教座堂，也是世界第三大哥德式教堂，是在伊斯蘭清真寺廢墟上，重新建立的天主教聖殿，歷經數次的整建與文化融合，因而被列入世界文化遺產。教堂內部最受矚目的是偉大航海家哥倫布的抬棺，由四尊身著華麗甲冑，神情莊嚴的青銅雕像抬起靈柩，讓人緬懷西班牙航海黃金時代的光輝。

視覺效果讓教堂變迷宮—哥多華大教堂

哥多華大教堂是一座建在清真寺裡的天主教教堂，教堂大殿有超過850根以上大理石、花崗岩石柱，與上方的紅白雙層拱門，營造出壯觀的迷宮視覺效果，也像進入無限延伸的石柱森林，被譽為「世界最美的柱廊空間之一」！加上伊斯蘭式的金色穹頂、幾合型開孔的鑲空壁面、天花及窗櫺上的幾何圖案，伊斯蘭的建築美學讓人讚為觀止。

哥多華教堂旁的百花巷完美呈現用鮮花裝點生活的美學，因為此地夏季極為炎熱乾燥，從羅馬時代到後來穆斯林的摩爾人，都會用白牆反射陽光，並種植大量植物與設置水池來降溫，這種傳統演變成每年五月舉辦的「哥多華庭院節」，全城居民都會敞開家門供人參觀，爭奇鬥豔的花卉將整座城市變成一座巨大的花園。

歐洲最美麗的火車站之一—托萊多火車站

托萊多火車站落成於1919年，被認為是歐洲最美麗的火車站之一，這裡不像一般交通樞紐只是匆匆停留的地方，而是一座迎接旅客的藝術殿堂。火車站外觀模仿穆德哈爾風格，內部裝潢華麗，常讓旅客誤以為進入哪個中世紀的皇家宮殿或奢華教堂呢！

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