2026-07-17 21:33 唐蘋想很多
熱情西班牙(2)融合多種宗教，獨有的「穆德哈爾風」建築太驚艷！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：西班牙長期受摩爾人統治，形成獨特穆德哈爾風格。
- 重點二：托雷多與塞維亞、哥多華大教堂展現多元宗教融合。
- 重點三：托萊多火車站以穆德哈爾外觀成歐洲最美車站之一。
西班牙為虔誠的天主教國家，卻被非洲摩爾人統治長達約781年，摩爾人伊斯蘭教和天主教混血，創造出全世界獨一無二的「穆德哈爾」風格，此詞源自阿拉伯語，意思是「被留下來的人」，讓西班牙擁有獨特且迷人的建築與藝術風格。
建築風格是一部藝術史—托雷多大教堂
托雷多大教堂是西班牙天主教的三大主教座堂之一，建於1226年，經歷不同文明，融合基督教、伊斯蘭教與猶太教，歷時近三百年才完工。建築風格以法國哥德式為基礎，在長期的增建過程中，同時融合穆德哈爾、文藝復興、巴洛克等不同風格，讓整座教堂就像一部西班牙藝術史，是西班牙哥德式建築的巔峰之作，與托雷多古城一同列入世界文化遺產。
托雷多古城建立在險峻的山丘上，從進入古城的那一刻起，就能感受到濃烈的中世紀戰略要塞氛圍。托雷多被譽為「三個文化的城市」，基督教、伊斯蘭教和猶太教在此共存，又有歐洲版耶路撒冷之美稱，讓整座古城像一個活著的中世紀露天博物館，漫步於此彷彿穿越到西班牙千年前的歷史中。
曾為全球最大的哥德式主教座堂—塞維亞大教堂
塞維亞大教堂曾為全球最大的哥德式主教座堂，也是世界第三大哥德式教堂，是在伊斯蘭清真寺廢墟上，重新建立的天主教聖殿，歷經數次的整建與文化融合，因而被列入世界文化遺產。教堂內部最受矚目的是偉大航海家哥倫布的抬棺，由四尊身著華麗甲冑，神情莊嚴的青銅雕像抬起靈柩，讓人緬懷西班牙航海黃金時代的光輝。
視覺效果讓教堂變迷宮—哥多華大教堂
哥多華大教堂是一座建在清真寺裡的天主教教堂，教堂大殿有超過850根以上大理石、花崗岩石柱，與上方的紅白雙層拱門，營造出壯觀的迷宮視覺效果，也像進入無限延伸的石柱森林，被譽為「世界最美的柱廊空間之一」！加上伊斯蘭式的金色穹頂、幾合型開孔的鑲空壁面、天花及窗櫺上的幾何圖案，伊斯蘭的建築美學讓人讚為觀止。
哥多華教堂旁的百花巷完美呈現用鮮花裝點生活的美學，因為此地夏季極為炎熱乾燥，從羅馬時代到後來穆斯林的摩爾人，都會用白牆反射陽光，並種植大量植物與設置水池來降溫，這種傳統演變成每年五月舉辦的「哥多華庭院節」，全城居民都會敞開家門供人參觀，爭奇鬥豔的花卉將整座城市變成一座巨大的花園。
歐洲最美麗的火車站之一—托萊多火車站
托萊多火車站落成於1919年，被認為是歐洲最美麗的火車站之一，這裡不像一般交通樞紐只是匆匆停留的地方，而是一座迎接旅客的藝術殿堂。火車站外觀模仿穆德哈爾風格，內部裝潢華麗，常讓旅客誤以為進入哪個中世紀的皇家宮殿或奢華教堂呢！
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精華 FAQ
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穆德哈爾風格源自阿拉伯語，意指「被留下來的人」，是摩爾人伊斯蘭文化與天主教在西班牙長期交融後形成的建築與藝術風格，兼具多元宗教特色。
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托雷多大教堂自1226年興建，歷時近300年完工，以法國哥德式為基礎，後續又融合穆德哈爾、文藝復興與巴洛克等元素，因此像一部立體的西班牙藝術史。
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除了托雷多大教堂，還有曾是全球最大哥德式教堂的塞維亞大教堂、建於清真寺內的哥多華大教堂與百花巷，以及外觀華麗的托萊多火車站，皆展現西班牙多元文化之美。
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