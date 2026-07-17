2026-07-17 20:00 舌尖上的旅人 Eric Hsu
蘇澳泡湯省一波！瓏山林夏季旅展推雙泉湯屋42折 住房最低53折
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：瓏山林蘇澳推2026夏季旅展優惠，住房最低53折。
- 重點二：冷熱雙泉湯屋券42折起，旅展期間加贈在地點心組。
- 重點三：暑假週末國定假日免加價，住宿券使用彈性大增。
搶攻暑假出遊商機，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店推出「2026夏季旅展優惠」，即日起至7月23日限期開跑，祭出住房最低53折、冷熱雙泉湯屋42折起等限定方案，首度將暑假、週末及國定假日納入免加價適用範圍，提升住宿券使用彈性，無論親子出遊、情侶旅行或好友度假，都能輕鬆規劃蘇澳慢旅行。
今年旅展2大住房專案，其中「2天1夜小旅行」包含住宿、早餐及晚餐套餐，適合安排輕鬆度假；「3天2夜慢旅行」則提供「一房連住兩晚」或「一晚入住兩房」2種方案，滿足家庭旅遊、多人同行及雙家庭出遊需求。
瓏山林蘇澳同步祭出旅展限定「冷、溫雙泉湯屋券」，館內擁有全台少見的蘇澳冷泉與碳酸氫鈉溫泉雙泉資源，旅客可於獨立湯屋一次體驗沁涼冷泉與暖湯療癒。旅展期間購買湯屋券，不僅加贈在地點心組，平日還可免費升等至B房型雙湯池湯屋，並享免費增加一位使用者，最多三人同行，適合親子家庭或好友相約泡湯。
有別於多數旅展優惠僅限平日使用，瓏山林特別放寬適用日期，暑假、週末及國定假日皆可使用，讓旅客無須刻意避開熱門時段，也能提前規劃暑假旅行。「2026夏季旅展優惠」限時販售至7月23日，旅客可透過瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店官網預訂旅展住房專案，或於線上購物平台購買住宿券及湯屋電子票券，即買即用。
精華 FAQ
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此次「2026夏季旅展優惠」主打住房最低53折，並提供2天1夜與3天2夜兩種方案，讓旅客可依行程安排彈性選擇。
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湯屋券主打冷泉與碳酸氫鈉溫泉雙泉體驗，旅展期間購買可加贈在地點心組，平日還能免費升等B房型雙湯池湯屋。
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本次特別將暑假、週末及國定假日納入免加價範圍，住宿券與湯屋券使用更彈性，適合親子、情侶、好友或家庭同行規劃旅行。
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