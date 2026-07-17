2026-07-17 19:31 蒔緣‧鹿角腓腓
鹿港『鶴棲別墅』工藝展──香蕉＆蒔緣邊遊邊記
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：鹿港鶴棲別墅約135年歷史，現為工藝展覽館。
- 重點二：建築融合閩南與巴洛克風格，隱身後車巷中。
- 重點三：鶴棲與門聯典故，寓意賢士雲集及吉祥長壽。
『鶴棲別墅』位於鹿港鎮後車巷，從鹿港第一市場旁的小巷即可抵達。擁有約135年歷史，如今作為工藝展覽館，由彰化縣文化局管理。
這座建於清末的花園洋樓，屬閩南式及巴洛克式混合風格宅第，隱身鹿港後車巷弄，鶴棲別墅命名更選用詩句意涵，蒔緣第一眼便被它典雅的外觀吸引，而「鶴棲」二字，更讓人忍不住想追尋名字背後的故事。
查閱資料後才知道，「鶴棲」二字取自唐朝詩人盧綸〈送從叔程歸西川幕〉：
千山冰雪晴，山靜錦花明。羣鶴棲蓮府，諸戎拜柳營。
浪依巴字息，風入蜀關清。豈念在貧巷，竹林鳴鳥聲。
寓意此處為賢人雅士群聚之所。
而中央兩扇門板，原本的大門門聯寫著「鶴。龜齡，棲。引鳳」；後來修復整建時，門聯改為「棲鶯引鳳，鶴算龜齡」，同樣寓意福地福人居，也寄託著吉祥長壽、賓朋雲集的美好祝願。
旅行最迷人的地方，往往不只是拍下美景，而是在一座老宅、一副門聯、一個名字裡，遇見一段跨越百年的故事。蒔緣也總喜歡循著這些典故，重新認識每一個走過的地方。
文by香蕉＆蒔緣邊遊邊記
精華 FAQ
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鶴棲別墅位於鹿港鎮後車巷，從鹿港第一市場旁的小巷可抵達；它如今作為工藝展覽館，並由彰化縣文化局管理，兼具保存與展覽功能。
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鶴棲別墅建於清末，至今已有約135年歷史，屬於花園洋樓。外觀融合閩南式與巴洛克式風格，隱身在鹿港後車巷弄中，十分典雅。
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「鶴棲」取自唐代盧綸詩句，寓意賢人雅士群聚；原門聯為「鶴。龜齡，棲。引鳳」，修復後改為「棲鶯引鳳，鶴算龜齡」，都象徵福地、長壽與賓朋雲集。
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