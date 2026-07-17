2026-07-17 19:28 舌尖上的旅人 Eric Hsu
住進巧虎歡樂世界！台北漢來親子住房送早餐、巧虎大禮包 再抽限定好禮
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北漢來推出巧虎主題住房，搶攻暑假親子旅遊市場。
- 重點二：專案至9月30日，2大1小每人3333元起並送早餐。
- 重點三：入住可拿巧虎大禮包、卡通觀看權，還有多項限定禮遇。
暑假親子旅遊熱潮升溫，飯店搶攻家庭客群祭出超萌住房專案。台北漢來大飯店攜手人氣親子偶像《巧虎®™》，即日起至9月30日推出期間限定「夏日奇遇｜巧虎FUN暑假」住房專案，將巧虎主題搬進客房，除了入住就送巧虎周邊大禮包、無限觀看《可愛巧虎島》卡通外，更加碼5大限定禮遇，2大1小入住每人3333元起。
「夏日奇遇｜巧虎FUN暑假」住房專案提供豪華客房與豪華套房2種選擇，2大1小入住豪華客房每人3333元起，加贈一位11歲以下兒童免費入住；豪華套房適合四口家庭，2大2小入住每人最低4375元起，提供沙發床加開服務，兩位11歲以下兒童免費入住，再享島語自助早餐。
暑假加碼祭出5大限定禮遇，7月18日起入住指定專案，直接升級1泊2食，加贈大廳酒廊雙人套餐；平日入住豪華客房還有機會以9999元免費升等18坪豪華套房，每日限量乙間。此外，每房皆可獲得阿卡將本鋪300元折價券，方便前往鄰近南港LaLaport採購親子用品。
8月入住巧虎主題房前100組旅客，每房可獲贈限定DIY體驗乙份；7月27日起入住巧虎豪華套房，同行孩童姓名中含有「巧、琪、樂、妙」任一字，更可獲贈限量巧虎造型毯被，增添旅程趣味。
旅客辦理入住可獲得專屬迎賓卡與4款巧虎角色限定房卡，每房加贈漢來米果禮盒與巧虎大禮包，內含幼兒牙刷牙膏、塗鴉本、多功能水壺、平衡滾滾樂、抱枕及保溫袋等多項好禮；豪華套房再加碼巧虎走失包、睡覺音樂故事機，房內更設有兒童小帳篷，打造孩子專屬的遊戲空間。
精華 FAQ
-
專案以「夏日奇遇｜巧虎FUN暑假」為主題，將巧虎元素搬進客房，入住可獲巧虎周邊大禮包、觀看《可愛巧虎島》，並享早餐與多項限定禮遇。
-
豪華客房2大1小每人3333元起，並可加贈1位11歲以下兒童免費入住；豪華套房2大2小每人最低4375元起，含沙發床加開與2位11歲以下兒童免費入住。
-
7月18日起入住可升級1泊2食並送大廳酒廊雙人套餐，平日有機會9999元升等套房，另有阿卡將折價券、DIY體驗、姓名限定毯被與巧虎走失包等好禮。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數