2026-07-17 19:13 舌尖上的旅人 Eric Hsu
一張票吃喝玩住全包！綠舞美食展住宿餐飲優惠開賣 最低3.6折起
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：綠舞即日起至8月3日線上開賣美食展票券。
- 重點二：餐飲票券主打雙廳平日餐券與御膳套餐。
- 重點三：住宿優惠最低3.6折，另推親子四人房方案。
搶攻暑假旅遊與美食商機，宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至8月3日推出線上美食展，同步參與7月31日至8月3日登場的「2026台灣美食展」（台北世貿一館A2910），祭出最低3.6折餐飲與住宿票券，CP值超高。
餐飲票券以飯店2大人氣餐廳為主打，其中「雙廳平日餐券四人優惠組」優惠價3560元，能自由選擇蝶舞咖啡廳西式料理或日光璽舞壽喜燒套餐。日光璽舞以關東風壽喜燒為特色，主餐可選美國板腱牛或宜蘭葛瑪蘭黑豚梅花，搭配當季刺身、炸廣島牡蠣、烤玉米筍及關山御用米，一次享用豐富日式套餐。
今年首度推出的「御膳套餐雙人餐券」售價1400元起，集結主廚招牌料理，以日式御膳形式呈現主餐、配菜與在地食材，提供更具儀式感的用餐體驗。
住宿票券則延伸餐飲體驗，其中「玥－山景客房」1泊1食5388元、1泊2食6788元，適合雙人輕旅行。鎖定親子家庭客群，今年首度加入「嵐－四人房」，1泊1食7788元、1泊2食10588元，平均每人最低2647元，即享住宿、早餐、晚餐及園區設施。
入住旅客還可暢遊占地5.7公頃的日式主題園區，體驗浴衣、大正浪漫或動漫Cosplay換裝、黑RURU CAFE遊園、萌寵互動，以及人氣雙人滑索「卡比巴拉躍湖號」，讓兩天一夜假期更加充實。
除了飯店餐宿優惠，綠舞旗下人氣品牌也同步祭出限定票券。黑RURU CAFE推出雙人下午茶餐券799元，享小漢堡、炸物、甜點與飲品，還能近距離與瓦萊黑鼻羊、熊貓羊互動；擼LALA Sweets推出雙人現金折抵券480元，可折抵600元餐飲消費。
精華 FAQ
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綠舞國際觀光飯店即日起開賣線上美食展優惠，並同步參與7月31日至8月3日的2026台灣美食展，讓民眾可在活動期間購買餐飲與住宿票券。
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主打商品包括3560元的雙廳平日餐券四人優惠組，可選西式料理或日光璽舞壽喜燒套餐；另有1400元起的御膳套餐雙人餐券，主打日式御膳與在地食材。
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住宿券有玥山景客房1泊1食5388元、1泊2食6788元，以及嵐四人房1泊1食7788元、1泊2食10588元，還能遊園、換裝、看萌寵與搭乘卡比巴拉躍湖號。
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