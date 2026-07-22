2026-07-22 10:03 旅遊經
「島語」插旗台中開幕，獨創戶外「森之島」 漢來美食持續佈局全台
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：漢來美食將島語插旗台中洲際，打造500坪、300席的新店並設戶外森之島。
- 重點二：台中店主打9大島檯與一餐檯一餐酒，結合在地食材、限定甜點與特調。
- 重點三：集團同步揭露展店藍圖，島語、海港雙Buffet將朝高端升級並擴大全台版圖。
台中島語迎賓(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
漢來美食雙Buffet品牌戰略成形
台灣餐飲「漢來美食」宣布旗下頂級自助餐品牌「島語」正式進駐台中漢神洲際購物廣場，這不僅是該品牌全台第四座「島語」(島嶼)，更是中台灣最受矚目的餐飲新地標。漢來美食母集團深耕飯店業達30年，擁有22個餐飲品牌與逾千人的龐大廚師群。此次「島語」台中洲際店延續五星級飯店的極致服務，更特別針對台中宜人的氣候，打造全台獨家戶外用餐空間「森之島」，展現精緻餐飲與生活美學的完美結合。與此同時，漢來美食也揭露2026至2027年的集團展店藍圖，透過清晰的品牌區隔、升級戰略與明星品牌多點開花，展現其持續領航台灣餐飲市場的雄心。
台中島語開幕(攝影：洪書瑱)
餐廳一隅(攝影：洪書瑱)
假日晚餐位上龍蝦每人半隻(攝影：洪書瑱)
酥皮濃湯使用世界麵包大賽冠軍──莎士比亞烘焙坊王鵬傑研製的酥皮(攝影：洪書瑱)
一、島語台中店以500坪極致空間，獨創「森之島」秘境：
森之島(攝影：洪書瑱)
被譽為「全台最難訂位Buffet」的「島語」，自2023年創立以來，在短短不到3年的時間內便在台灣餐飲界掀起極大語題，延續五星級飯店「寬敞、舒適、漂亮、經典」的精神，島語台中店雖擁有高達500坪的開闊腹地，卻僅規劃300個座席，為賓客保留尊榮與舒適的用餐間距。
台中洲際店最大的亮點，莫過於打造全台獨家的戶外空間「森之島」。漢來美食表示，台中的天氣怡人、環境優雅，特別適合發展戶外社交美學。「森之島」的設計發想源自歐洲宴會文化中的「Digestif」（餐後酒）概念，設計師以多層次植栽與喬木構築出綠意盎然的包覆感。賓客在用餐後，能穿過餐廳漫步至此，感受綠樹、微風與光影的流轉，為聚餐留下溫馨的回憶。此空間在春風、秋涼加持下，如臨在上流社會的空中花園用餐感受外，也是打卡的絕佳場所，未來也將提供小型宴客、私人聚會及浪漫戶外證婚儀式使用。
二、9大島檯VS「一餐檯一餐酒」，以在地食材展現中台灣風味──
在地食材-「極品芋香佛跳牆」(攝影：洪書瑱)
在地食材-石岡角瓜「上湯瑤柱絲瓜」(攝影：洪書瑱)
在地食材-新社乾香菇入菜_麻油蒜燒烏魚膘海參(攝影：洪書瑱)
在地食材-新社乾香菇入菜「魷魚螺肉蒜」(攝影：洪書瑱)
在地食材_南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」(攝影：洪書瑱)
在餐食設計上，島語台中洲際店堅持「一餐檯、一餐酒」的頂級餐酒搭配（Wine Pairing）模式。場內規劃9個經典島台，每個島台皆貼心搭配專屬酒款，並攜手多家百年品牌與職人名店合作，將中式、西式、日式及甜點最經典的餐食整合於一體。
盛_干貝海膽手捲(攝影：洪書瑱)
盛_柚香鮪魚(攝影：洪書瑱)
盛_現流生魚片(攝影：洪書瑱)
爍_日式烤香魚(攝影：洪書瑱)
爍_琴酒生蠔燒(攝影：洪書瑱)
極_竹炭炸蝦(攝影：洪書瑱)
膳_片皮烤鴨(攝影：洪書瑱)
膳_手撕甕仔雞(攝影：洪書瑱)
鮮_野生沙公(攝影：洪書瑱)
鮮_雪蟹腳(攝影：洪書瑱)
炙_羊排(攝影：洪書瑱)
炙_魚子醬XO帆立貝(攝影：洪書瑱)
為了向中台灣的饕客致敬，主廚團隊特別研發多道融合在地食材的台中限定料理，包括：融入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、大甲芋頭入菜的「極品芋香佛跳牆」、選用台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」，以及搭配台中龍眼乾的「龍眼乾肝醬」，融入南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」，以及選用嘉義鹿草農會秋葵的旬味料理外。甜點餐檯「繽」，現場製作的義式冰淇淋（Gelato）也特別新增「大甲檳榔芋心」與「烏龍柑橘」兩種在地風味，為這場美食饗宴畫下驚豔的句點。
此外，聯名亞洲50大最佳酒吧Bar TCRC的專屬調酒，也在台中店推出2款限定特調：「芋霸不能」演繹台式奶酒風味，「桃醉島嶼」則融合楊桃湯與古早味紅茶，喚醒專屬台中的夏日微醺記憶。
沁_「芋霸不能」、「桃醉島嶼」來喚醒專屬台中的夏日微醺記憶(攝影：洪書瑱)
三、台中島語十大必吃推薦：
繽_開心果泡芙(攝影：洪書瑱)
十大必吃料理包括：「松葉蟹腳」、「琴酒生蠔燒」、「干貝海膽手卷」、「現流生魚片」、「京式片皮鴨」、「炭烤厚切牛排」、「炙燒握壽司」、「手撕甕仔雞」、「XO醬鮮蚵煲」及「雪絲海老揚」。而餐後不可或缺的「Happy Ending」各式甜點，在台中島語也有新品，其中最大的亮點就是時下備受歡迎的「開心果小泡芙」。此外，許多消費者喜愛的現做義式冰淇淋也新增了兩種口味「大甲檳榔芋心」和「烏龍柑橘」，值得保留一點胃的空間好好品嘗。
為歡慶島語台中店開幕，同步推出多重開幕限定活動。即日起至8月7日，消費者完成綁定並註冊「來美食PLUS」會員，即可憑當日消費發票與兌換券兌換限量「山影流光紀念杯」1個；另於9月30日前，使用漢來美食合庫聯名卡消費，並綁定LINE「來美食PLUS」會員集點，內用消費滿2,000元即可獲得300元漢來美食電子抵用券。
漢來美食表示，針對市場最關注的Buffet版圖，漢來美食也明確劃分了「島語」與「漢來海港」兩大品牌的定位與展店策略，雙Buffet品牌定位清晰：島語布局 vs 海港「Harbour Premium升級計畫等，「島語」鎖定高端精緻餐飲市場，餐價大約落在＄1,490-＄2,090元左右；「漢來海港」則主打高 CP 值的澎湃海鮮，餐價落在＄990-＄1,180，兩者價差約為＄500-＄1,000元上下。
島語展店目前六都佈局已基本完成，除了目前台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店、台中漢神洲際店等4家，年底前再增台北大巨蛋店、南紡購物中心，預計全台將達到6家店，漢來海港目前全台有5家分店，未來將持續尋覓優質場地，預計明年（2027年）在高雄再展1家新店，使海港總數同樣達到6家。值得期待的是──這家位於高雄的新店將是全台首創的升級版品牌「Harbour Premium」，其餐價定位將介於「島語」與「海港」之間。未來，集團也計畫逐步將現有的漢來海港分店改裝，陸續升級為此一全新的高端海港品牌。|
除了Buffet雙雄，漢來美食旗下共擁有22個多元餐飲品牌，2026年底前，漢來美食將迎來歷史性的重要佈局，其中台北大巨蛋將一口氣進駐「島語」、「名人坊」以及台菜品牌「福園」。其中，在高雄漢來大飯店深耕超過20年的台菜傳奇「福園」，還是首度揮軍北上展店。
提醒您，飲酒過量有礙身體健康！
精華 FAQ
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台中店以500坪空間僅設300席，保留舒適距離，並首創全台獨家戶外空間「森之島」。這個綠意秘境可供餐後散步、小型宴客、私人聚會與戶外證婚使用。
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餐廳規劃9大島檯，採「一餐檯、一餐酒」模式，並融入新社乾香菇、大甲芋頭、台中花雕酒與日月潭茶梅等元素，另有台中限定調酒與兩款在地風味Gelato。
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島語將持續擴張至6家店，年底前新增台北大巨蛋與南紡購物中心；漢來海港則規劃2027年在高雄再開1家，並逐步升級為介於島語與海港之間的Harbour Premium。